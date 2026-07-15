জুবিন গাৰ্গৰ দৰে সত্তাই ন্যায় নাপালে ন্যায়ৰ কোনো অৰ্থই নাথাকিব: গৰিমা গাৰ্গ

জুবিন গাৰ্গৰ দৰে সত্তাই ন্যায় নাপালে ন্যায়ৰ কোনো অৰ্থই নাথাকিব: গৰিমা গাৰ্গ
তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হোৱা জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে মঙলবাৰে কোকৰাঝাৰৰ প্ৰস্তাৱিত জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ আবেগিক হৈ পৰে ৷
Published : July 15, 2026 at 9:10 AM IST
কোকৰাঝাৰ: ‘‘অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গে ন্য়ায় পাবই । মাথোঁ অপেক্ষা কৰিব লাগিব । জুবিন গাৰ্গৰ দৰে সত্তাই যদি ন্যায় নাপাই তেনেহ’লে ন্যায়ৰ কোনো অৰ্থই নাথাকিব ৷’’ এই মন্তব্য় কৰিছে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে । ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ আস্থা থকা বুলি মন্তব্য় কৰি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে সকলোকে অপেক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হোৱা জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে মঙলবাৰে কোকৰাঝাৰৰ প্ৰস্তাৱিত জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ আবেগিক হৈ পৰে ৷
ইয়াৰ পিচতেই জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পোৱা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, "আমাৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে ৷ মই ভাবো জুবিনে বিজয়ৰ দিশে আগবাঢ়িছে, অলপ সময় লাগিছে ৷ ৩৯৪ জনৰ সাক্ষীৰ ভিতৰত কিমানজন সাক্ষীক আদালতৰ মজিয়ালৈ আনে সেয়া নাজানো; কিন্তু জুবিনৰ দৰে সত্তাক ন্যায় দিবই ৷ প্ৰতিজন অসমীয়াই প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে যে সত্যৰ জয় হ’বই ৷ জুবিনৰ দৰে সত্তাই যদি ন্যায় নাপায় তেনেহ’লে ন্যায়ৰ কোনো অৰ্থই নাথাকিব ৷’’ গতিকে প্ৰতিজন অসমীয়াই জুবিনৰ ন্যায় বিচাৰি আছে আৰু ন্যায় হ’বই বুলি আশা ব্য়ক্ত কৰে গৰিমা গাৰ্গে ৷
গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে উপস্থিত ৰাইজৰ সৈতে 'মায়াবিনী' একেলগে পৰিৱেশন কৰে ৷ ইয়াৰ পাছতে তেওঁ জুবিন ক্ষেত্ৰৰ চৌহদত নাহৰ গছ পুলি ৰোপণ কৰে ৷ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিটিচি পৰিষদীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা মহৎ পদক্ষেপৰ বাবে বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগতে সমগ্ৰ বড়ো জনতালৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ৷
গৰিমা গাৰ্গে কয়, "বড়ো ভাই-ভনীসকলে জুবিনৰ সৃষ্টিৰাজিক অমৰ কৰি ৰাখিবলৈ এটা বিশাল প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে ৷ তেওঁলোকে হাততে লোৱা এই প্ৰচেষ্টাক কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ জনাবলৈ মোৰ কোনো ভাষা নাই ৷ বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সকলোৰে লগত মিলি ৩০ বিঘা মাটিত জুবিনক অমৰ কৰি ৰাখি তেওঁলোকে নিজৰ হৃদয়ত পৰিয়ালৰ এজন সদস্য হিচাবে স্থাপন কৰিবলৈ লোৱা কাৰ্যই আমাক আটাইতকৈ বেছি সুখী কৰি তুলিছে ৷"
তেওঁ পুনৰ কয়, "যেনেদৰে জুবিনে সকলো বড়ো ভাই-ভনীক নিজৰ হৃদয়ত ৰাখিছিল, এখন বৰ অসমৰ সপোন দেখিছিল, জুবিনৰ সেই সপোন যেন এতিয়া সঁচা হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷ তেওঁ য’ত আছে তাৰে পৰাই সুখী হ’ব যে বড়ো ভাই-ভনীসকলে তেওঁক হৃদয়ত স্থাপন কৰি ৰাখিছে ৷ জুবিনৰ সৃষ্টি মায়াবিনীকো প্ৰায় ৩০/৩৫ হেজাৰ লোকে বড়ো ভাষাত পৰিবেশন কৰিলে ৷ জুবিনৰ প্ৰতি থকা তেওঁলোকৰ ইমান মৰম,ইমান শ্ৰদ্ধা, আবেগ আছে এইখিনিৰ বাবে আমাৰ পৰিয়াল খুবেই সুখী ৷ বড়ো ভাই-ভনীসকলৰ লগত আমাৰ এটা পৰিয়ালৰ একাত্ম ভাৱ যাতে কেতিয়াও শেষ নহয় আৰু তেওঁলোকে হাতত লোৱা প্ৰচেষ্টা সদায় সফল হওক তাকেই কামনা কৰিছো ।" উক্ত অনুষ্ঠানত বনগাঁও সমষ্টিৰ পাৰিষদ যুৱিৰাজ বসুমতাৰীও উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক:‘অভিনয়া’ত পূৰ্বৰ দৰেই চলিছে কৰ্মশালা, নাই মাথো হেঁপাহৰ মানুহজন
হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গক মৰণোত্তৰভাবে 'সংগীত সুধাকৰ' অভিধা প্রদান কৰিব অসম সাহিত্য সভাই