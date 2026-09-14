সৃষ্টিৰ মাজেৰে জুবিনক জীয়াই ৰাখক, নতুন প্ৰজন্মই তেওঁৰ আদৰ্শক বুজক: গৰিমা গাৰ্গ

সৃষ্টিৰ মাজেৰে জুবিনক জীয়াই ৰাখক, নতুন প্ৰজন্মই তেওঁৰ আদৰ্শক বুজক: গৰিমা গাৰ্গ
জুবিনে যদি ন্যায় নাপায় তেতিয়াহ'লে ন্যায় শব্দটোৰ অৰ্থই নাথাকিব । দানৱকেইটাই শাস্তি পাবই লাগিব । জুবিনৰ ন্যায় প্ৰসংগত গৰিমা গাৰ্গৰ মন্তব্য ।
Published : September 14, 2026 at 8:24 PM IST
তেজপুৰ : “দুবছৰ আগতে অসমৰ ৰাইজে জুবিন গাৰ্গক যিমানখিনি বুজিছিল, আজি এটা বছৰত তাতকৈ অধিক গভীৰভাৱে বুজিবলৈ সক্ষম হৈছে । গতিকে সকলোৱে ভালপোৱা জুবিন গাৰ্গক সৃষ্টিশীলতাৰ মাজেৰে অমৰ কৰি ৰাখক । তেওঁৰ আদৰ্শ আৰু চিন্তা প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ আগবঢ়াই নিয়ক ।” এই মন্তব্য বিশিষ্ট ফেশ্বন ডিজাইনাৰ তথা জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ ।
সোমবাৰে তেজপুৰত পলিফ'নিক মিউজিক ৰেকৰ্ডিং ষ্টুডিঅ’ মুকলি কৰি এই মন্তব্য কৰে প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী তথা অভিনেত্ৰী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ।
জুবিনৰ সৃষ্টিক সকলোৱে উদযাপন কৰক
জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিশীলতাক নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয় যে কেৱল ভালপোৱাৰ বাবেই জুবিনক ভালপোৱাতকৈ নতুন প্ৰজন্মই জুবিনক বুজাৰ প্ৰয়াস কৰিব লাগে ।
“নতুন প্ৰজন্মই কেৱল ভালপোৱাৰ খাতিৰত জুবিনক ভালপাব নালাগে । তেওঁলোকে জুবিনক বুজক, জুবিনৰ আদৰ্শ, চিন্তা আৰু দৃষ্টিভংগীক অনুধাৱন কৰক । জুবিনৰ সৃষ্টিক সকলোৱে উদযাপন কৰক ।” তেওঁ কয় ।
তেওঁ লগতে কয় যে জুবিন গাৰ্গক স্মৰণ কৰাৰ সৰ্বোত্তম পথ হৈছে তেওঁৰ সৃষ্টিশীলতা আৰু আদৰ্শক আগুৱাই লৈ যোৱা । সৃষ্টিৰ মাজেৰেই জুবিনক জীয়াই ৰাখিবলৈ নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতি আহ্বান জনায় গৰিমা গাৰ্গে ।
দানৱকেইটাই শাস্তি পাবই লাগিব
ইফালে, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি চলি থকা ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভতো গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ।
গৰিমা গাৰ্গে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত কয়, "আমি এবছৰ ধৰি ৰৈ আছোঁ । ১৯ তাৰিখেনো কি হৈছিল সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাক সকলোকে লাগে । মই পত্নী হিচাপে সেইটোতো জানিবই বিচাৰোঁ, আজিও মই উত্তৰ পোৱা নাই ।"
তেওঁ লগতে কয়, "জুবিনে ন্যায় পাবই লাগিব । সেইটো আমাৰ দাবী, অনুৰোধ । সকলোবোৰ আমাৰ তাতেই জড়িত হৈ আছে । আমাৰ আৱেগ-অনুভূতি সকলো জড়িত হৈ আছে । জুবিন আমাৰ অসমৰ অকল আৱেগ, পৰিচয় বুলিয়ে নহয় তেওঁ স্বাভিমান সকলোৰে । তেওঁ যদি ন্যায় নাপায় তেতিয়াহ'লে ন্যায় শব্দটোৰ অৰ্থই অসমত নাথাকিব । পাবই লাগিব আৰু সেই দানৱকেইটাই, দোষীয়ে শাস্তি পাবই লাগিব ।"