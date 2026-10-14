আমি ‘অসম পৰিয়াল’ ‘জুবিন পৰিয়াল’ হ'ব নোৱাৰোনে? গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ আৱেগভৰা পোষ্ট

আমি ‘অসম পৰিয়াল’ ‘জুবিন পৰিয়াল’ হ'ব নোৱাৰোনে? গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ আৱেগভৰা পোষ্ট
সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক একগোট হোৱাৰ আহ্বান জনালে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে । অমৃতপ্ৰভাৰ অধিবক্তাই সাংবাদিকক কৰা ব্যৱহাৰক লৈয়ো লিখিলে এষাৰ ।
Published : October 14, 2026 at 10:01 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 10:43 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে চৰ্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুৰ কৰাৰ পিছত মঙলবাৰে পুৱাই হাফলং উপ-কাৰাগাৰৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত অভিযুক্ত অমৃতপ্ৰভা মহন্ত মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহে । অমৃতপ্ৰভাই জামিন লাভ কৰাৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতেই পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ, ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰৰ লগতে লাখ লাখ জুবিন অনুৰাগী ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ।
সোমবাৰে জুবিনক্ষেত্ৰত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় । জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীৰে জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবৰ উদ্যোগত জুবিন ক্ষেত্ৰত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰা হয় ৷ উক্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিল ।
ইয়াৰ মাজতে বুধবাৰে সামাজিক মাধ্যমযোগে তেওঁ ৰাজ্যবাসীক জনালে এক বিশেষ আহ্বান । ৰাজ্যবাসীক তেওঁ কয়,"আমি গোটেইটো 'অসম পৰিয়াল' 'জুবিন পৰিয়াল' হ'ব নোৱাৰোনে ? প্ৰতিজন অসমীয়াকে তেওঁ নিজৰ বুলি ভবা নাছিল জানো ? গতিকে সকলো জুবিনৰ পৰিয়ালেহে কৰিব লাগিব বুলি নাভাবি আপোনালোক সকলো পৰিয়ালৰ সদস্য হৈ পৰকচোন ।"
জুবিন গাৰ্গ যে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ আছিল সেই কথা সোঁৱৰাই দি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে লিখে, "পৰিয়ালতকৈ জুবিন বেছি ৰাইজৰহে আৰু পৰিয়ালটোতকৈ ৰাইজৰ সন্মিলিত শক্তিৰ প্ৰভাৱো বেছি । এতিয়া মাত্ৰ কেইটামান অসুৰৰ সন্মুখত আমাৰ সন্মিলিত বিয়াগোম শক্তিয়েও বিজয় লাভ কৰিব নোৱাৰিবনে ? গোটেই ৰাজ্যখনতো ঠিয় হৈছে অসুৰকেইটাৰ বিপক্ষে ? কাৰণ এই case টো #StateofAssam Vs #Accused ."
তেওঁ উল্লেখ কৰে,"বিপক্ষৰ বহুত narrative চলিছে । আমাক হতাশ কৰি ভাঙি পেলাবলৈ যি বোৰ চক্ৰান্ত মুৰ ডাঙি উঠিছে, সেই সকলোবোৰ নিশ্চয়কৈ আমাৰ শত্ৰু ! অপযশ, অবমাননাৰ বোকা কেৱল আমালৈয়ে নহয়, প্ৰাণৰ শিল্পীজনলৈও অবিৰতভাৱে চটিওৱাৰ প্ৰয়াস চলি আছে যাতে case টোৰ কোনো মীমাংসা সঠিকভাৱে নহওঁক ..দোষীকেইটা সাৰি ওলাই যাওক ।"
কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি হৈ বুধবাৰে অধিবক্তাৰ সৈতে অমৃতপ্ৰভা ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত উপস্থিত হয় । সেই সময়ত অধিবক্তাৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি গৰিমাই লিখে,"পৰিয়ালক অপমান, অনুৰাগীক অপমান, ভালপোৱা মানুহক অপমান আৰু এতিয়া সংবাদ কৰ্মীকো অপমান.. কি সাহসত আৰু কিহৰ অহংকাৰত ইমান দূৰাচাৰ ? মনত ৰাখিব আমি #culprit নহয় ।"
প্ৰিয়তমে কোৱা এষাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"জুবিনে মোক কয়, 'The best thing happened to my life is you' .. তাতকৈ ডাঙৰ স্বীকৃতি আৰু সন্মান মোৰ বাবে একোৱেই হ'ব নোৱাৰে । মই কি মই জানো আৰু তেওঁ জানে, অসমৰ ৰাইজে জানে (নুবুজাসকলে বাৰু কেতিয়াও নুবুজে)... নেদেখাজনেও দেখি আছে । কাৰো জাপি দিয়া অপবাদলৈ মই ভয় নকৰোঁ ।"
পুনৰ ন্যায় দাবী কৰি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়,"ন্যায় আমাৰ প্ৰাপ্য । আমাক ন্যায় লাগিবই । যিটো সত্য আৰু শুদ্ধ সেয়াহে বিচাৰিছোঁ.. অভিজ্ঞ তদন্তকাৰী বিষয়াৰ দলে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে দোষাৰোপ কৰা অপৰাধীৰহে শাস্তি বিচাৰিছোঁ,, কোনো নিৰপৰাধীক কষ্ট দিব বিচৰা নাই । তেন্তে আমাৰ নায্য প্ৰদানত ইমান আপত্তি আৰু চক্ৰান্ত কিহৰ ?"