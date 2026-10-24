৩০ অক্টোবৰত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ আহ্বান

৩০ অক্টোবৰত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ আহ্বান
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত পুনৰবাৰ শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী । সামাজিক মাধ্যমত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ আহ্বান ।
Published : October 24, 2026 at 8:53 PM IST
গুৱাহাটী : প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকী নোহোৱা হোৱাৰ এটা বছৰ হ'ল । কিন্তু আজি পৰ্যন্ত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত ন্যায় লাভ কৰা নাই । সেয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীৰে পুনৰ ৰাজ্যত প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে ৷ অসম আৰু অসমীয়াৰ প্ৰাণতকৈও অধিক আপোন শিল্পীগৰাকীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঠিক এবছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতেই আইনৰ সুৰুঙাৰে দুগৰাকীকৈ অভিযুক্তই জামিন লাভ কৰিলে ৷
প্ৰথমে অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু তাৰ ঠিক পাছতেই সন্দীপন গাৰ্গে জামিন লাভ কৰাত ন্যায়ৰ বাবে বাট চাই ৰোৱা লাখ লাখ জুবিনপ্ৰেমী হতচকিত হৈ পৰিছে ৷ এনে সময়তে সামাজিক মাধ্য়মযোগে জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰে ।
সামাজিকমাধ্যমত গৰিমা গাৰ্গে লিখে, "অহা ৩০ অক্টোবৰ, ২০২৬ তাৰিখে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত পুনৰবাৰ গুৱাহাটীৰ চচলত এক শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে জুবিন ফেন ক্লাবৰ উদ্যোগত । ইতিমধ্যে এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰশাসনিক অনুমতি বিচাৰি আবেদন জনোৱা হৈছে ।"
১২ অক্টোবৰত সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ লিখে, "যোৱা ১২ অক্টোবৰ, ২০২৬ তাৰিখে হঠাতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আয়োজন কৰা কাৰ্যসূচীত বহু লোকে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল যদিও সময়ৰ অভাৱত বহুতে উপস্থিত থাকিব পৰা নাছিল । সেয়েহে, অহা ৩০ অক্টোবৰ, ২০২৬ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত সকলো জুবিন অনুৰাগী তথা জুবিন গাৰ্গক অন্তৰৰ পৰা ভালপোৱা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত অংশগ্ৰহণ আশা কৰা হৈছে ।"
সকলোকে একত্ৰিত হোৱাৰ আহ্বান জনাই গৰিমাই লিখে, "এয়া কেৱল এক প্ৰতিবাদ নহয়, এয়া প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায়ৰ বাবে একত্ৰিত হৈ মাত মতাৰ প্ৰয়াস । এয়া সকলোৰে ঐক্যবদ্ধভাৱে, শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰু সমস্বৰে উত্থাপন কৰা ন্যায়ৰ দাবী হওঁক । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত সকলোৰে কণ্ঠবোৰ সন্মিলিত হওক ।"
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে সামাজিক মাধ্যমযোগে সকলোকে একত্ৰিত হোৱাৰ আহ্বান জনাইছিল । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীয়ে যাতে উচিত ন্যায় লাভ কৰে তাৰবাবে ৰাজ্যবাসীক মাত মাতিবলৈ সামাজিকমাধ্যত তেওঁ আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।