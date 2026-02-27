ETV Bharat / state

অসুৰ-দানৱবোৰ এতিয়া বধ হ'ব লাগে : গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰৰ তদন্ত ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত চলাৰ ঘোষণাৰ পিছত কি ক'লে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ।

Garima Garg
অসুৰ-দানৱবোৰ এতিয়া বধ হ'ব লাগে : গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 27, 2026 at 2:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : "অসুৰ-দানৱবোৰ এতিয়া বধ হ'ব লাগে । জুবিন গাৰ্গক যদি সোনকালে আৰু সঠিক দিশত ন্যায় প্ৰদান কৰা নহয় তেনেহ'লে ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আমাৰ ভৰসা ক'ত থাকিব । আমি বহুত ধৈৰ্যৰে সদায় ন্যায়ৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি আগবাঢ়িছোঁ । সেই আস্থা কোটি কোটি জনতাৰ আস্থা । জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিয়া দেখিলে আমি সকলোৱে এটা উত্তৰ পাম, এটা গতি পাম ।" জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰৰ তদন্ত ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত চলিব বুলি চৰকাৰে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে লগতে কয়, "জুবিনৰ ঘটনাটোৰ ৫ মাহ পাৰ হৈ গ'ল । ৬ মাহ চলি আছে । গোচৰটো ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত ক্ষিপ্ৰতাৰে শুনানি হোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ । ইমান দিন হৈ যোৱাৰ পিছত আমি একো এটা উত্তৰ পোৱা নাই । জুবিনৰ লগত কি হৈছিল সেই কথাটো জানিব লাগে সোনকালে । বিচাৰ হ'ব লাগে । চৰকাৰে ইতিমধ্যে এছ আই টি গঠন কৰি '৩ মাহৰ ভিতৰতে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে । গোচৰটো সঠিকভাৱে আগবঢ়াই নিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও কৈছে বহুদিনীয়া পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি । কালি বিশেষ আদালতৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । আমি এতিয়া বিচাৰো সঠিকভাৱে আদালতত গোটেই কথাবোৰ প্ৰমাণিত হওঁক ।"

অসুৰ-দানৱবোৰ এতিয়া বধ হ'ব লাগে : গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ (ETV Bharat)

গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে লগতে কয়, "পানী নসৰকা বিচাৰ হ'ব লাগে । দোষীয়ে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি অতি সোনকালে পাওঁক । একেবাৰেই নিবিচাৰো অভিযুক্তই জামিন পোৱাটো । অসমবাসীয়ে কোনেও নিবিচাৰে জুবিনক ভালপোৱা কোনেও নিবিচাৰে । জুবিন গাৰ্গৰ নিচিনা এনে সত্তাৰ লগত এনে হোৱাটো আমি কেনেও গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই মানি ল'ব পৰা নাই ।‌"

আনহাতে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ অন্যতম অভিযুক্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ ছীল হোৱা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান (মহাবীৰ একুৱা) মুকলি হোৱা সন্দৰ্ভত গৰিমা গাৰ্গে কয়, "মহাবীৰ একুৱা পুনৰ মুকলিৰ বাবে কেনেকৈ অনুমতি পালে ? সেয়া আমাৰ বাবে প্ৰশ্ন হৈছে । কোনেও সেইটো বিচৰা নাছিল । জুবিন গাৰ্গৰ ১ কোটি ১০ লাখ টকা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই বিনিয়োগ কৰা সেই টকা জুবিন গাৰ্গৰ চাৰ্জশ্বীটত লিখা আছিল । এছ আই টিয়ে অভিযোগনামাত বহু হিচাপ দেখুৱাইছে । কেনেদৰে ধন আত্মসাৎ কৰিছিল জুবিনৰ । ইমানখিনিৰ পিছতো সঠিক বিচাৰ হ'ব লাগে । সিমানখিনি ধনৰ ক্ষমতা সিদ্ধাৰ্থৰ আছে বুলি নাভাবো ।" তেওঁ লগতে কয়, "জুবিন গাৰ্গক সঠিক ন্যায় দিয়াতো চৰকাৰৰ দায়িত্ব । সিদ্ধাৰ্থসহ গোটেইকেইটা অভিযুক্ত যদিহে সুৰুঙা পাই ওলাই যায় তেন্তে অসম চৰকাৰৰ লগতে অসমবাসীৰ পৰাজয় হ'ব ।"

জুবিন ক্ষেত্ৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব লাগে

গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে লগতে জুবিন ক্ষেত্ৰ সন্দৰ্ভত কয়, "বাৰিষাৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণকাৰ্য আৰম্ভ নকৰিলে পিছলৈ ঠাইখিনি কদৰ্যময় হ'ব । খোজ দিব নোৱৰা অৱস্থা হ'ব । পাহাৰৰ পানী, মাটি বাগৰি আহিব । খুব কদৰ্যময় পৰিৱেশ হ'ব এতিয়াই ভালদৰে পদক্ষেপ নল'লে । বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাই আছিলোঁ । আমি জানিব বিচাৰো কি কৰিব বিচাৰিছে । জুবিন ক্ষেত্ৰৰ নিৰ্মাণৰ বিষয়ে চৰকাৰে পৰিয়ালক একো জনোৱা নাই । মানুহ যাব পৰাকৈ ইমান চাফ-চিকুণ নাছিল । সকলোৱে কোৱাৰ পিছত এতিয়া অলপ ঠিক হৈছে । নিৰ্মাণৰ কামবোৰ এতিয়া হ'ব লাগে । এতিয়া নহ'লে বেয়া অৱস্থালৈ যাব । আমি পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা জুবিন ক্ষেত্ৰখন বিশেষ স্থান হৈ থকাটো বিচাৰো । জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ দেশ-বিদেশৰ বহু লোক আহে ।"

লগতে পঢ়ক :ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত চলিব জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰ : কেবিনেট সিদ্ধান্ত

TAGGED:

গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ
জুবিন গাৰ্গ
জুবিন ক্ষেত্ৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.