বড়ো ভাই-ভনীৰ লগত আমাৰ ভাতৃত্ববোধ চিৰযুগমীয়া হৈ ৰওক: গৰিমা গাৰ্গ

বড়ো ভাই-ভনীৰ লগত আমাৰ ভাতৃত্ববোধ চিৰযুগমীয়া হৈ ৰওক: গৰিমা গাৰ্গ
কোকৰাঝাৰত গৰিমা গাৰ্গ । কষ্টিউম ডিজাইনৰ তিনিদিনীয়া কৰ্মশালাত সমল ব্যক্তি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰা গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ক'লে- বড়ো সংস্কৃতি বহু চহকী ।
Published : July 14, 2026 at 7:44 PM IST
কোকৰাঝাৰ: বিটিচি পৰিষদৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আৰু লৗৰ্গী থিয়েটাৰ গ্ৰুপৰ সহোযোগত আয়োজিত কষ্টিউম ডিজাইনৰ কৰ্মশালাত সমল ব্যক্তি হিচাপে অংশগ্ৰহণৰ বাবে জুবিন গাৰ্গৰ সহধৰ্মিণী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হয় ৷
কোকৰাঝাৰৰ চান্দামাৰিস্থিত বডোফা কালচাৰেল কমপ্লেক্স চৌহদত থকা প্ৰশাসনিক মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত মঙলবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে এই কষ্টিউম ডিজাইন কৰ্মশালা । কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কষ্টিউম ডিজাইনাৰ গৰিমা গাৰ্গে কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হৈ অতিশয় আনন্দিত হোৱা বুলি মত ব্যক্ত কৰে ।
তেওঁ কয়, "কষ্টিউম ডিজাইনাৰৰ কৰ্মশালাৰ উপৰি মঞ্চস্থ কৰিবলগীয়া নাটক, নাট্যশিল্পৰ ওপৰত চৰ্চা কৰা হ’ব । এইখন আচলতে এখন মত-বিনিময় অনুষ্ঠান । আমি সম্পূৰ্ণ কৰ্মশালা হিচাপে ক’ব বিচৰা নাই । বহু অংশগ্ৰহণকাৰী আহিছে ৷ ইমান অংশগ্ৰহণকাৰী আহিব বুলি ভবাই নাছিলোঁ ৷ বড়ো সংস্কৃতি অতিকৈ চহকী । বড়ো থলুৱা বস্ত্ৰশিল্প বা হস্ততাঁতৰ ওপৰত সকলোখিনি মিলাই ফেশ্বন বা কষ্টিউম ডিজাইনৰ ওপৰত নতুন চানেকি লৈ আগবাঢ়িব পৰা যায় নেকি বা বেলেগ ধৰণৰ ফিউজন কৰি আগবাঢ়িব পৰা যায় নেকি তাৰ ওপৰত আলোচনা আৰু একেলগে চৰ্চা কৰি সকলোৰে লগত ময়ো শিকিম অংশগ্ৰহণকাৰীসকলেও শিকিব । তেনেধৰণৰ এটা মত-বিনিময় অনুষ্ঠান ৷"
তেওঁ লগতে এই তিনিদিনত সৃষ্টিশীল মনেৰে খুবেই সুন্দৰ চিন্তাধাৰাৰে সৃষ্টিশীল কাম কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে ৷
কৰ্মশালাৰ বাবে কোকৰাঝাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উপস্থিত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "বড়ো ভাই-ভনীৰ লগত আমাৰ ভাতৃত্ববোধ চিৰযুগমীয়া হৈ ৰওক ৷ মোৰ স্বামী জুবিনে সদায় বৰ অসমৰ সপোন দেখি আছিল ৷ বহু বড়ো গীত-মাতত জড়িত হৈ আছে ৷ বড়ো সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত জুবিনে বড়ো ভাই-ভগ্নীসকলৰ লগত বহু কামো কৰিছে ৷ গতিকে সেই ভাতৃত্ববোধটো আমাৰ সদায় একে থাকক ৷ আমি যাতে সদায় এটা পৰিয়াল হৈ থাকিব পাৰোঁ তাকেই কামনা কৰোঁ ।"
আনহাতে, হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ বাবে 'জুবিন ক্ষেত্ৰ' নামেৰে এটা বিশাল প্ৰকল্প হাতত লোৱা বুলি জানি হাগ্ৰামা মহিলাৰীক অশেষ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে গৰিমা গাৰ্গে ৷ জুবিন ক্ষেত্ৰখন সামান্য এটা অনুষ্ঠান হিচাপে ন'লৈ তেওঁলোকৰ মাজত জুবিনৰ অস্তিত্বক, সত্তাক বিশালভাৱে জীয়াই ৰাখিবলৈ বিচাৰিছে, ইয়াৰ বাবে বিটিচি চৰকাৰৰ ওচৰত চিৰ কৃতজ্ঞ বুলি মন্তব্য কৰে ।
তেওঁ কয়, "জুবিনে বড়ো ভাই-ভনীসকলক সদায় ভাল পাইছিল, সদায় মৰম কৰিছিল ৷ সেই কাৰণে তেওঁলোকেও আজি জুবিনক মৰম কৰি জীয়াই ৰাখক । আমি যাতে সদায় এটা পৰিয়ালৰ দৰে থাকিব পাৰোঁ তাকেই পুনৰ কামনা কৰিছোঁ ।"
আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত বিটিচিৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ যুটীয়া সচিব ৰিজেন ব্ৰহ্ম, সাংস্কৃতিক বিষয়া জিতেন দাস, সহকাৰী আয়ুক্ত হিমাংশু কলিতা, লৗৰ্গী থিয়েটাৰ গ্ৰুপৰ সভাপতি সৗমদৗন ব্ৰহ্ম, সম্পাদক সঞ্জীৱ ব্ৰহ্ম উপস্থিত থাকে ৷