অভিযোগনামা দাখিলৰ দিনাই জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হ’ল গৰিমা; বিচাৰিলে দোষীৰ কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি

জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্তৰ চাৰ্জশ্বিট দাখিলৰ দিনটোত জুবিন ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ । বিভিন্নজনৰ চাকি-বন্তি জ্বলাই গানৰ ভগৱানক স্মৰণ ।

Zubeen murder case chargesheet
জুবিন ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ (ETV Bharat Assam)
Published : December 13, 2025 at 8:52 AM IST

সোণাপুৰ : শুকুৰবাৰে আদালতত দাখিল কৰা হয় বহু প্ৰতীক্ষিত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্তকাৰী গোটৰ চাৰ্জশ্বিট । আনহাতে, এই অভিযোগনামা দাখিল কৰাৰ সময়তে অনেকজনে আহি জুবিন ক্ষেত্ৰত চাকি-বন্তি জ্বলাই গানৰ ভগৱানক স্মৰণ কৰে । পুৱাৰে পৰা জুবিন ক্ষেত্ৰত বিভিন্নজন লোক উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

এই বিশেষ দিনটোত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ সহধৰ্মিণী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ, ভগ্নী ড° পামী বৰঠাকুৰসহ পৰিয়াালৰ একাংশ সদস্য নিশাৰ ভাগত জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হয় । তেওঁলোকে জুবিনৰ সমাধিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই স্মৰণ কৰে অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক ।

জুবিন ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত এছ আই টিৰ অভিযোগনামা সন্দৰ্ভত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, "পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল । সেই মতে তদন্তৰ কাৰ্য সম্পাদন হৈছিল । আশা কৰা মতে হোৱাৰ বাবে ভাল লাগিছে । বহু কষ্ট কৰি এছ আই টিয়ে ইমান দিন ধৰি তদন্ত কৰিলে, তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ । ৰাইজে আশা কৰা মতে ফল ওলাইছে । এতিয়া সকলোখিনি ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত ।"

দোষীৰ কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দাবী কৰি তেওঁ কয়, "আমি আশা কৰিছোঁ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াটো সূচাৰুৰূপে পৰিচালিত হ'ব । দোষী সাব্যস্ত হৈছে, তদন্তত ওলাইছে । দোষীয়ে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি পাব লাগে । সেইটো আমাৰ কাম্য আৰু ন্যায় ব্যৱস্থাটো ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ । কোনো সাৰি যাব নালাগে । তদন্তত আস্থা আছে, ন্যায় ব্যৱস্থাত আস্থা আছে ।"

Zubeen murder case chargesheet
জুবিন ক্ষেত্ৰত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ধন্যবাদ জনাই কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে ফাষ্টট্ৰেক আদালতত বিচাৰ হোৱাৰ বাবে হাইকোৰ্টত আবেদন কৰাৰ কথা । আমি পৰিয়ালৰ লগতে ৰাইজেও বিচাৰিছে । ন্যায় পক্ৰিয়া আৰম্ভ হওক, ভালদৰে পৰিচালিত হওক ।"

আনহাতে, স্বামীৰ অবৰ্তমানত আৱেগিক গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে পুনৰ কয়, "আমাৰ ঘৰখন থানবান হৈ গ'ল । ৰাইজে বিচাৰিছে ন্যায় । জুবিন গাৰ্গৰ দৰে সত্তা নোহোৱা হৈ যাব পাৰে ! তেওঁৰ দৰে এজন মানুহক হত্যা কৰিবলগীয়া কি থাকিব পাৰে । নিজক উদঙাই সকলোখিনিচোন মানুহজনেচোন দিয়ে আছিল । তথাপিও এনেকুৱা এটা ষ্টেপ কিয় ল'বগীয়া হ'ল । মুঠতে এতিয়া দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগে । আমাৰ দেশৰ আইন প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি সম্পৰ্ণ আস্থা আছে ।"

Zubeen murder case chargesheet
জুবিন ক্ষেত্ৰত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ (ETV Bharat Assam)

ইফালে ভগ্নী ড° পামী বৰঠাকুৰেও সংবাদ মাধ্যমেৰে হোৱা বাৰ্তালাপত কয়, "এছ আই টিৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখিছিলোঁ । তদন্তকাৰী দলে নিখুঁতভাৱে তদন্ত কৰিছে । আমি বিচৰা ধৰণে ন্যায় পাব বুলি আশাবাদী । ফাষ্টট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে যদি ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়ে খুবেই ভাল হয় ।"

