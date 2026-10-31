গংগাৰ নাতি হ'ল ! মানাহত সুৰক্ষিত গঁড়ৰ তিনিটা প্ৰজন্ম
বানৰ বুকুৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা গংগা এতিয়া আইতা ! অসমত বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ সফলতাৰ প্ৰতীক গংগাৰ তিনিটা প্ৰজন্ম ।
Published : October 31, 2026 at 6:59 PM IST
গুৱাহাটী : 'গংগা' আইতাক হ'ল ! মানাহ গংগাৰ তিনিটা প্ৰজন্মৰ সাক্ষী হ'ল । অৱশ্যে গংগাৰ এই যাত্ৰাও সহজ নাছিল । ২০০৪ চনৰ পৰা ২০২৬লৈ গংগাৰ এই যাত্ৰাত অসম চৰকাৰ আৰু বন বিভাগৰ অৱদান উল্লেখযোগ্য হিচাপে বিবেচিত হৈছে । কিন্তু 'গংগা' আচলতে কোন আপুনি জানেনে ?
মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এটা গঁড় হৈছে গংগা । ২০০৪ চনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ভয়াৱহ বানত মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈছিল গংগা । সেই সময়ত গংগাৰ বয়স প্ৰায় ৩ মাহ আছিল । গংগাক বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰি কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰত লালন পালন কৰা হৈছিল । তাৰ পিছত ২০১০ চনত গংগাক মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল ।
Remember Ganga, the rhino rescued from the Brahmaputra floods? She's now a granny. Her daughter, Ganga-A, has given birth to an adorable calf at Manas National Park. One rescued rhino has become three generations thriving in the wild. That's what conservation looks like https://t.co/eSIWNJNREo— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 31, 2026
মুকলি কৰাৰ প্ৰায় ৩ বছৰ পিছতে গংগাই এটা পোৱালি জন্ম দিছিল । গংগা আছিল পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰত লালন পালন হৈ বনাঞ্চলত পোৱালি জন্ম দিয়া দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো গঁড় । প্ৰথমটো পোৱালি জন্ম হোৱাৰ প্ৰায় ২৬ মাহৰ পিছত গংগাই দ্বিতীয়টো পোৱালি জন্ম দিয়ে । এনেদৰেই গংগাৰ পৰিয়াল বাঢ়ি গৈ থাকিল ।
এতিয়া গংগাৰ পৰিয়াল আৰু ডাঙৰ হ'ল । কাৰণ গংগাৰ দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ সন্তানে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এটা পোৱালি জন্ম দিলে । চলিত মাহতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনলৈ এই নতুন আলহী আহিল । গংগাৰ বংশবৃদ্ধিৰ এই খবৰে অসমৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীক যথেষ্ট আনন্দিত কৰিছে । গংগাৰ এই বংশবৃদ্ধিৰ কাহিনী অসমৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনঃসংস্থাপন ব্যৱস্থাৰ সফলতাৰো উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিচাপে দেখা গৈছে ।
যাক খোদ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও প্ৰশংসা কৰিছে । গংগা আইতা হোৱাৰ খবৰটো ৰাজহুৱা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "মনত আছেনে গংগা, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা গঁড় ? সেইটো এতিয়া আইতাক । মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গংগাৰ কন্যা গংগা-এৰ এটা পোৱালী জন্ম হৈছে । উদ্ধাৰ কৰা এটা গঁড়ৰ তিনিটা প্ৰজন্ম এতিয়া বনাঞ্চলত সুৰক্ষিত । সংৰক্ষণ এনেকুৱাই ।"
ইফালে অসমৰ বন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাইও এই আনন্দৰ খবৰ সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছে । এক্সৰ এটা পোষ্টত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লিখিছে, "ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানৰ সময়ত উদ্ধাৰ হোৱাৰ পৰা বনাঞ্চলত আইতা হোৱালৈকে গংগাৰ এই যাত্ৰা সংৰক্ষণৰ এক উল্লেখযোগ্য সফলতাৰ কাহিনী ।"
From being rescued during the Brahmaputra floods to becoming a grandmother in the wild, Ganga’s journey is a remarkable conservation success story. The birth of a calf to her daughter, Ganga-A, at Manas National Park is a proud moment for everyone involved in rhino conservation. Three generations of one family now represent the lasting impact of rescue, rehabilitation and habitat protection in Assam.— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) October 31, 2026
তেওঁ লিখিছে, "মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গংগা-এৰ পোৱালি জন্ম হোৱাটো গঁড় সংৰক্ষণৰ লগত জড়িত সকলোৰে বাবে এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত । গঁড় এটা পৰিয়ালৰ তিনিটা প্ৰজন্মই এতিয়া অসমত উদ্ধাৰ, পুনঃসংস্থাপন আৰু সুৰক্ষিত বাসস্থানক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।"
উল্লেখ্য যে বহু বছৰ ধৰি অসমে বন্যপ্ৰাণীৰ সংৰক্ষণ আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পাণবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ২০০২ চনতে বন্যপ্ৰাণী পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছিল । অসমৰ বন বিভাগ আৰু ৱাইল্ডলাইফ ট্ৰাষ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ (WTI) দ্বাৰা ইণ্টাৰনেশ্ব'নেল ফাণ্ড ফৰ এনিমেল ৱেলফেয়াৰৰ (IFAW) সহযোগিতাত ২৫ বছৰ ধৰি এই কেন্দ্ৰটো পৰিচালিত হৈ আছে ।
সামাজিক মাধ্যমত উপলব্ধ তথ্য অনুসৰি এই কেন্দ্ৰত বানত উটি যোৱা আৰু আঘাটপ্ৰাপ্ত প্ৰায় ১০ হাজাৰ বন্যপ্ৰাণীক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে । তাৰ ভিতৰত ৬০ শতাংশৰো অধিক জন্তুক সুস্থ কৰি তুলি পুনৰ বনাঞ্চলত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে । সেই জন্তুবোৰৰ ভিতৰত গংগাও অন্যতম ।
লগতে পঢ়ক :
বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞ উদয়ন বৰঠাকুৰ লণ্ডনৰ সন্মানীয় লিনিয়ান ছ’চাইটিৰ ফেল’ হিচাপে নিৰ্বাচিত