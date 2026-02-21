ETV Bharat / state

যোৰহাট আৰক্ষীৰ জালত চোৰৰ গেং; উদ্ধাৰ লাখ টকাৰ অলংকাৰ

যোৰহাট আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে বৰপেটা আৰু দৰঙৰ পৰা ৫ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা চোৰকেইটা (ETV Bharat Assam)
যোৰহাট : যোৰহাট আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা । যোৰহাট আৰক্ষীৰ জালত এটা চোৰৰ গেং । এই চোৰৰ গেংটোত আছে চোৰাং সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকীও ।

চলিত মাহত যোৰহাটৰ দুটা ফ্লেটত সংঘটিত হোৱা চুৰিকাণ্ডৰ লগত জড়িত চোৰৰ গেংটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যোৰহাট আৰক্ষী । যোৰহাট আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই দৰং জিলাৰ দলগাঁৱৰ পৰা এই চোৰৰ দলটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । লগতে এই চোৰৰ দলটোৱে চুৰি কৰা অলংকাৰসমূহ বিক্ৰী কৰা প্ৰতিষ্ঠান দুটাৰ দুগৰাকী ব্যক্তিক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।

যোৰহাট আৰক্ষীৰ জালত চোৰৰ গেং; উদ্ধাৰ লাখ টকাৰ অলংকাৰ (ETV Bharat Assam)

আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চোৰকেইটা হৈছে লোকমন আলী, চাইদুৰ ৰহমান, নুৰ মহম্মদ আলী । এই চোৰ তিনিটাই যোৰহাটৰ দুটা ফ্লেটত চুৰি কৰা ৩০ লক্ষাধিক মূল্যৰ সোণৰ অলংকাৰ বিক্ৰী কৰা প্ৰতিষ্ঠান দুখনৰ গৰাকী হৈছে দৰং জিলাৰ দলগাঁৱৰ আবুবক্কৰ চিদ্দিক আৰু বৰপেটা জিলাৰ চাপৰৰ ইমৰাণ আহমেদ । আনহাতে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চোৰকেইটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে কেইবাটাও মোবাইল ফোনো জব্দ কৰিছে ।

উদ্ধাৰ হোৱা অলংকাৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে চলিত মাহৰ ৫ আৰু ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত মধুকুঞ্জ এপাৰ্টমেণ্ট আৰু এ বি জি হাইটত এই চোৰ দলটোৱে চুৰিকাৰ্য সংঘটিত কৰিছিল । আৰক্ষীয়ে চিচি টিভি ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰি অনুসন্ধান চলাই এই চোৰৰ দলটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । সম্প্ৰতি এই চোৰৰ চক্ৰটোক আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।

উদ্ধাৰ হোৱা বিভিন্ন সামগ্ৰী (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, বৰপেটা, দৰং, ধুবুৰীৰ পৰা শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰিবলৈ উজনি অসমলৈ অহা একাংশ লোক চুৰি আৰু ডকাইতিৰ দৰে কাৰ্যত নামি পৰাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উথাপিত হৈছে ।

