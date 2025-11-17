ETV Bharat / state

আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গণেশ গোঁহাইৰ কেনভাচত জুবিন আৰু নৰ্মদা নৈৰ অলৌকিক প্ৰকাশ । ১৮ লাখ টকাত ক্ৰয় কৰিলে বিৰলাই ।

আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গণেশ গোঁহাই (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 17, 2025 at 10:52 PM IST

গুৱাহাটী : মুম্বাইৰ এখন বিখ্যাত চিত্ৰৰ প্ৰদৰ্শনী । বিশ্বৰ আগশাৰীৰ শিল্পীৰ সমাৱেশ ৷ তাতেই ষ্টল নম্বৰ C58-ত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছিল এখন বিশেষ চিত্ৰত— য’ত নৰ্মদাৰ বুকুৰ লগতে বিমূৰ্ত ৰূপত প্ৰতিফলিত হৈছিল অসমৰ সদ্য প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গ । ছবিখনে আৰু অধিক সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে যেতিয়া দেশৰ এগৰাকী বিশিষ্ট উদ্যোগপতিয়ে ১৮ লাখ টকাত ক্ৰয় কৰি নিলে ছবিখন । শিল্পীজন অসমৰ সুন্তান, খ্যাতনামা আন্তৰ্জাতিক শিল্পী ৷

গুজৰাটৰ নৰ্মদাৰ পাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বৰলুইতৰ পাৰৰ সন্তানে অঁকা ছবিয়ে লাভ কৰিছে এক বিশেষ মৰ্যাদা ৷ ১৮ লাখ টকাত বিক্ৰী হৈছে অসম সন্তান গণেশ গোঁহাইৰ এই বিশেষ ছবিখন য’ত ভাৰতৰ এখন প্ৰধান নদী নৰ্মদাৰ লগতে শিল্পীৰ অজ্ঞাতেই প্ৰতিফলিত হ’ল জুবিন গাৰ্গ ।

গণেশ গোঁহাই (ETV Bharat Assam)

বিশেষ শৈল্পিক পদ্ধতিৰে অঁকা এই বিমূৰ্ত ছবিখন ক্ৰয় কৰিছে বিৰলা গ্ৰুপৰ স্বত্বাধিকাৰী কুমাৰ মঙ্গলম বিৰলাই ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুখ্যাতি থকা ভাস্কৰ্যবিদ গণেশ গোঁহাইৰ এই শেহতীয়া সৃষ্টিকৰ্মত স্বতঃস্ফুৰ্তভাৱে প্ৰতিফলিত হৈছে নৰ্মাদা নদীৰ লগতে অসমীয়াৰ যুগান্তৰৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি ।

গণেশ গোঁহাইৰ সৃষ্টিকৰ্ম (ETV Bharat Assam)

বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকীয়ে নিজৰ এই ছবিখনৰ শিৰোনাম দিছে—'Reflection of Narmada Appears – Letter to Grandma'; 'Zubeen Appears – A Tribute to Zubeen Garg' অৰ্থাৎ —নর্মদাৰ প্ৰতিফলন – আইতালৈ চিঠি, মূৰ্ত জুবিন – জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ২০২৫ ৷

গণেশ গোঁহাইৰ সৃষ্টিকৰ্ম (ETV Bharat Assam)

ছবিৰ আকাৰ : ৬ ফুট × ৪ ফুট । মাধ্যম : সোণালী এক্ৰিলিক, বগা পেন আৰু চিয়াঁহী, ক’লা এক্ৰিলিকৰে ক’লা কেনভাচত অংকন

আৰ্ট মুম্বাই (Art Mumbai) — হ’ল দেশৰ ভিতৰতে এখন বিখ্যাত চিত্ৰ আৰু ভাস্কৰ্য প্রদর্শনী । যেন সুকুমাৰ কলাৰ এক মহোৎসৱহে । এই প্ৰদৰ্শনীত দেশ-বিদেশৰ বিখ্যাত চিত্ৰ আৰু ভাস্কৰ্য শিল্পীসকলৰ সমাৱেশ হয় । বিখ্যাত আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্ৰ আৰু ভাস্কৰ্য শিল্পী অসম সন্তান সম্প্ৰতি গুজৰাটৰ বৰোদাৰ বাসিন্দা গণেশ গোহাঁই । ১৩ - ১৬ নৱেম্বৰলৈ মুম্বাইৰ মহালক্ষী ৰেছ কোৰ্চত হোৱা এইবাৰৰ প্ৰদৰ্শনীত গণেশ গগৈৰ শেহতীয়া শিল্পকৰ্ম বিশেষ ছবিখন ১৮ লাখ টকাত দেশৰ আগশাৰীৰ কলামোদী উদ্যোগপতিয়ে ক্ৰয় কৰা বিষয়টোৱে বিশেষভাৱে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।

আৰ্ট মুম্বাই (ETV Bharat Assam)

১৮ লাখ টকাত 'Reflection of Narmada Appears – Letter to Grandma'; 'Zubeen Appears – A Tribute to Zubeen Garg'—শীৰ্ষক ছবিখন বিৰলা গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ কুমাৰ মঙ্গলম বিৰলাই ক্ৰয় কৰা বিষয়টো নিশ্চিত কৰিছে মুম্বাইৰ অসম ভৱনৰ বিষয়া ত্ৰিনয়ন সন্দিকৈয়ে । প্ৰদৰ্শনীৰ নিজৰ এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি সন্দিকৈয়ে সামাজিক মাধ্যমত উল্লেখ কৰিছে—“আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাস্কৰ্য আৰু চিত্ৰশিল্পী গণেশ গোহাঁই আৰু শান্তনা গোহাঁইৰ সৈতে মুম্বাইৰ আৰ্ট প্ৰদৰ্শনীত । তেখেতে অঁকা জুবিন গাৰ্গৰ চিত্ৰখন দেশৰ বিখ্যাত উদ্যোগপতি কুমাৰ মঙ্গলম বিৰলাই ১৮ লাখ টকাত ক্ৰয় কৰিছে ৷”

টকাৰ বাবে মই সৃষ্টি কৰা নাই, সৃষ্টি টকাৰে কিনিব পাৰিব জানো ?

ভাস্কৰ্য বা ছবিৰ যোগেদি কেৱল টকাৰ বাবে সৃষ্টি কেতিয়াও কৰা নাই শিল্পী গণেশ গোঁহাইয়ে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ দুমাহৰ পিছতো সমগ্ৰ অসমীয়া জাতি শোকত বিহ্বল আৰু ন্যায়ৰ দাবীত অপেক্ষা কৰি থকা সময়তেই গণেশ গোঁহাইৰ এই ছবিখন ১৮ লাখ টকাত বিক্ৰী হোৱা বিষয়টো আৰু ছবিখনৰ বিষয়ে জানিবলৈ ইটিভি ভাৰত, অসমৰ তৰফৰ পৰা সম্প্ৰতি মুম্বাইত থকা শিল্পী গণেশ গোঁহাইৰ সৈতে যোগাযোগ কৰোতে জনালে ছবিখনৰ সৃষ্টিৰ আঁৰৰ কাহিনী ।

A Tribute to Zubeen Garg
আৰ্ট মুম্বাইত গণেশ গোঁহাই ষ্টল, নম্বৰ C58 (ETV Bharat Assam)

তেখেত ইটিভিৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিলে বিশেষ মন্তব্য—“টকাৰে জানো ক্ৰয় কৰিব পৰা যায় এগৰাকী শিল্পীৰ শিল্প ? মোৰ ছবি পূৰ্বে ৩২ লাখ টকাতো ভাল পাই কোনোবাই ক্ৰয় কৰিছে । পইচাৰ বাবে কাম যে মই কাম কৰিছো এনে কেতিয়াও নহয় ৷ জীৱিকা আৰু জীয়াই থকাৰ বাবেহে ছবিৰ এক মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় । চিত্ৰশিল্পীসকলে পুনৰ সৃষ্টি কৰিবৰ বাবেই জীয়াই থাকিব লাগিব । গতিকে তেওঁলোকৰ সৃষ্টিকৰ্মসমূহৰ এটা মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় । একো একোখন চিত্ৰ আমাৰ বাবে একোটো সন্তানৰ দৰে ।”

কিদৰে সৃষ্টি হৈছিল জুবিন প্ৰতিফলিত হোৱা ছবিখন ?

নৰ্মদাৰ পাৰৰ বাসিন্দা শিল্পী গণেশ গোঁহাইয়ে কেতিয়াও নিজে আঁকো বুলি কেনভাছত অঁকা নাছিল জুবিনৰ ছবি ৷ আশ্বৰ্যজনকভাৱে ছবিখনত প্ৰতিফলিত হৈছিল নৰ্মদা আৰু জুবিন গাৰ্গ । তেওঁ আঁকো বুলি অঁকা নাছিল নৰ্মদাৰ কথা । শিল্পীগৰাকীয়ে ইটিভি ভাৰত অসমক জনোৱা মতে তেওঁ শেহতীয়াকৈ বিন্দু সংযোগৰ জৰিয়তে তেওঁৰ চেতনাৰ গহ্বৰৰ পৰা এটা ছিৰিজৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল । যি সৃষ্টিত তেওঁৰ স্মৃতিৰ ৰহঘৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁক স্পৰ্শ কৰি যোৱা চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশে প্ৰভাৱিত কৰিছে ৷ তেনেকেৈয়ে যোৱা আগষ্ট মাহত গণেশ গোঁহাইয়ে আৰম্ভ কৰিছিল ৬×৪ আকাৰ এখন কেনভাচত এক নিজৰ কাম । তেতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ অভিশপ্ত ঘটনাটো ঘটা নাছিল ৷ প্ৰায় দুমাহ ধৰি কেনভাচখনত এফালৰ পৰা তেওঁ আঁকি গৈছিল কিছুমান ডট—অৰ্থাৎ বিন্দু । যিবোৰ ডট পিছত কলাৰ মাধ্যমেৰে সংযোগ কৰোতে সৃষ্টি হৈছিল এলানি ঢৌৰ ।

A Tribute to Zubeen Garg
গণেশ গোঁহাইৰ সৃষ্টিকৰ্ম (ETV Bharat Assam)

শিল্পী গণেশ গোঁহাইৰ ভাষাত, “এই কামটো দুমাহ ধৰি চলিছিল । আগষ্ট মাহত মই বিন্দু থৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু ১০ অক্টোবৰত কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিছিলোঁ । প্ৰথম ছবিখন বহু আগতেই ওলাইছিল – লাখ লাখ সোণালী বিন্দুৰে গঠিত এখন তাৰকাৰাজ্যৰ দৰে । কাম কৰি থকাৰ মাজতে প্ৰক্ৰিয়াটোৱেই নিজেই এটা বিমূৰ্ত ৰূপ লৈছিল ।"

“মই উপলব্ধি কৰিলো যে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ লগত জড়িত এই বিন্দুবোৰ । এই উপলব্ধি পৰিকল্পিত নাছিল, কেৱল কামৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে নিমজ্জিত থকাৰ ফলতেই স্বতঃস্ফূতভাৱে আহিছিল । যেন এখন অদৃশ্য হাতেহে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি গৈছিল সকলো । বিন্দুবোৰৰ যোগেদি ছবিখন যেন মোৰ আগত বিমূৰ্ত স্বতঃস্ফূত আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছিল, ঠিক সেই শিশু অৱস্থাৰ ডট সংযোগ কৰা ছবি বহীৰ দৰে য’ত সংখ্যাৰে বিন্দু জোৰা দিলে লুকাই থকা এটা বিমূৰ্ত আকৃতি ওলায় ।”

বিন্দুবোৰ প্ৰথমে বাঁওফালৰ পৰা সোঁফাললৈ সংযোগ

প্ৰথমে যিখন ছবিৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটিল, সেয়া আছিল নর্মদা । বৰোদাত থাকি কাম কৰোঁতে মোৰ চাৰিওফালৰ পৰা, স্মৃতিৰ পৰা, অতীতৰ সূতাৰে সী থোৱা ছবি বিমূৰ্তভাৱে মূৰ্ত হয় – অনিশ্চিত, অথচ অতি অন্তৰংগ ।”

A Tribute to Zubeen Garg
গণেশ গোঁহাইৰ সৃষ্টিকৰ্ম (ETV Bharat Assam)

আইতাকৰ পুৰণি কাপোৰৰ পৰাই বিমূৰ্ত প্ৰকাশ ঘটিছিল নৰ্মদাৰ :

সাধাৰণ দৃষ্টিত যেন কিছু বিন্দুৰ সমষ্টি ৷ অন্তঃসলিলাৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিব আপুনি নৰ্মদা নৈ আৰু জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিফলন ৷ ১৮ লাখ টকাত বিৰলাই ক্ৰয় কৰা ছবিখনত প্ৰতিফলিত নৰ্মদাখন বিমূৰ্ত ৰূপত শিল্পীৰ নিজৰ অজানিতে প্ৰকাশ হৈছিল শিল্পীৰ শৈশৱৰ চেতনাৰ সাজঘৰত জাপ পাতি ৰৈ থকা অৱস্থাৰ পৰা । শিল্পী গণেশ গোঁহাইয়ে এই কথা নিজে প্ৰকাশ কৰিছে এইদৰে, “নর্মদাৰ ছবি উদ্ভাসিত হৈছিল আইতাৰ বোৱা এখন পুৰণি কাপোৰৰ পৰা – প্ৰায় শ বছৰ পুৰণি সোণালী সূতাৰে বোৱা মহিলাই পৰিধান কৰা এখন কপাহী চাদৰ । সেই তাৰ পৰাই এটা চিন্তাৰ সোঁত বৈ গৈছিল – শৈশৱৰ সেই ৰাতিবোৰলৈ, যেতিয়া আমি কৃষকৰ বাবে সম্প্ৰচাৰিত ৰেডিঅ’ অনুষ্ঠান 'পিতাইলৈ চিঠি' শুনিছিলোঁ ৷ খেতিৰ ছন্দৰ মাজেৰে পথ দেখুৱাইছিল । সেই কন্ঠসমূহ, গাওঁৰ সেই জীৱনছন্দ এতিয়াও মোৰ ভিতৰত প্ৰতিধ্বনিত হয় ।”

নৰ্মদাৰ লগতে জুবিনৰ মুখ ওলাই আহিল কেনেকৈ ?

নৰ্মদাৰ বিমূৰ্ত প্ৰকাশৰ পিছতো শিল্পী প্ৰাণৰ চেতনা ক্ষান্ত হোৱা নাছিল । শিল্পী গৰাকীয়ে ক’লা কেনভাচৰ ওপৰত সোণালী বিন্দু দি গৈছিল নিৰন্তৰ ৷ কেনভাচত নৰ্মদাৰ লগতে কেনেকৈ জুবিন গাৰ্গ বিমূৰ্ত ৰূপত প্ৰকাশ লাভ হ’ল— সেই কথা নিজে প্ৰকাশ কৰিলে শিল্পী গোঁহাইয়ে এইদৰে—“বিন্দুবোৰ সংযোগ কৰি গৈছিলো— এটাৰ পিছত এটা – আৰু তাৰ ওপৰত বৰফ শুভ্ৰ কলমেৰে সূক্ষ্ম বগা ৰেখা বৈ গৈছিলোঁ, যেন বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ পটত মই সূতাৰে চিলাই কৰি আছোঁ । কামটোৱেই এটা ৰূপক হৈ পৰিছিল ৷ বিন্দু সংযোগ কৰা, পুনৰ অংকন কৰা, স্মৃতি জগাই তোলা । কামৰ মাজতে বুজিলোঁ, মই কেৱল নর্মদাকেই অংকন কৰা নাই – মেঘৰ ওপৰত মই এক প্ৰতিফলন আঁকি আছোঁ । তাৰ পিছত আহিল আচৰিত উপলব্ধি : মোৰ আইতাৰ নামো আছিল নর্মদা ।”

A Tribute to Zubeen Garg
গণেশ গোঁহাইৰ সৃষ্টিকৰ্ম (ETV Bharat Assam)

যোৱা আগষ্টত আৰম্ভ কৰা কামৰ মাজতেই জুবিন গাৰ্গৰ সেই অভিশপ্ত ঘটনাটো ঘটিল । শিল্পীৰ বাস্তৱ চেতনাৰ অজ্ঞাতেই ঘটিল এক বিশেষ ঘটনা । যিটো ঘটনাক শিল্পী গণেশ গোঁহাইয়ে আখ্যা দিছে এক অলৌকিক ঘটনা । এই ঘটনাৰ বিষয়ে শিল্পী গণেশ গোঁহাইয়ে ক’লে, “এই চিন্তাশীল প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতে এটা অলৌকিক ঘটনা ঘটিল । ২১ ছেপ্টেম্বৰত, একেবাৰে অপ্ৰত্যাশিতভাৱে বিন্দু আৰু সূতাৰ মাজৰ পৰা জুবিনৰ মুখ ওলাই আহিল – পৰিকল্পনা নকৰা, আমন্ত্ৰণ নকৰা, তথাপি গভীৰভাৱে উপস্থিত হ’ল । প্ৰায় দুমাহ ধৰি এই কামত লাগি আছিলোঁ, কেতিয়াও ভবা নাছিলো তেওঁৰ ৰূপ এই কামৰ মাজলৈ এনে প্ৰৱেশ ঘটিব । কিন্তু কেনভাচত বিমূৰ্ত প্ৰকাশ পোৱা সময়তেই ঠিক সেইদিনাই ছিংগাপুৰৰ পৰা নিঃসাৰ জুবিন নিজে দিল্লীত উপস্থিত হৈছিল – যেন আমাৰ জগত দুখন কোনো মহাজাগতিক ছন্দত নিৰৱে মিলিত হৈছিল ।

যেন বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডই নিজেই জুবিন গাৰ্গক কামটোৰ ভিতৰত ৰাখিছিল – স্মৃতি, আত্মা আৰু সৃষ্টিৰ এটা ৰহস্যময় সংযোগ । মই এবাৰো ভবা নাছিলো মোৰ এই শিল্পকৰ্মত জুবিন গাৰ্গে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব ।”

এক কথাত ছবিখন আৰম্ভ হৈছিল 'নর্মদাৰ বিমূৰ্ত প্ৰতিফলন' হিচাপে আৰু ধীৰে ধীৰে সেয়া পৰিণত হ’ল 'জুবিনৰ বিমূৰ্ত প্ৰতিফলন – জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি'লৈ ।

A Tribute to Zubeen Garg
গণেশ গোঁহাইৰ সৃষ্টিকৰ্ম (ETV Bharat Assam)

সৃষ্টিৰ কাৰ্যৰ মাজত এটা ৰহস্য উন্মোচিত হ’ল – যিটো মোৰ বোধৰ বাহিৰত, তথাপি যাক মই সন্মান কৰিবই লাগিব । কেতিয়াবা সৃষ্টি হয় অভিপ্ৰায়ৰ বাহিৰত, কলাকাৰৰ ইচ্ছাৰে নহয়, এটা ডাঙৰ, অদৃশ্য শৃংখলাৰ দ্বাৰাহে পৰিচালিত হৈ ।

শিল্পী গণেশ গোঁহাইয়ে জুবিনৰ এই আকস্মিক প্ৰকাশক তেওঁৰ স্মৃতি হিচাপে ৰাখি থ'লে কেনভাচখনত— যেন এক মহাজাগতিক অভিবাদন— কলা, স্মৃতি আৰু আত্মাৰ মাজত বোৱা এটা নিৰৱ সূতা ।

