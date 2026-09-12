ETV Bharat / state

গণেশ চতুৰ্থী: ৪৫ ফুট উচ্চতাৰ বৃহদাকাৰ মূৰ্তিৰে সিদ্ধিদাতাক পুজিব ফটাশিলবাসীয়ে

ফটাশিলৰ ডঃ বি আৰ আম্বেদকাৰ পথত সাজি উলিওৱা হৈছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত বৃহদকায় গণেশ মূৰ্তি । কুলগীতা সাউদৰ প্ৰতিবেদন ।

GANESH CHATURTHI 2026
৪৫ ফুট উচ্চতাৰ বৃহদাকাৰৰ মূৰ্তিৰে সিদ্ধিদাতাক পুজিব ফটাশিলবাসীয়ে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 12, 2026 at 6:55 PM IST

|

Updated : September 12, 2026 at 7:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : সিদ্ধিদাতা, সিদ্ধি বিনায়ক গণেশ বাবাৰ পূজা গণেশ চতুৰ্থীলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী । ইতিমধ্যে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো গণেশ চতুৰ্থীৰ আড়ম্বৰপূৰ্ণ আয়োজন চলিছে ।

আনহাতে, ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো সিদ্ধি বিনায়কক পুজিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । ইয়াৰ বাবে মহানগৰীত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ।

৪৫ ফুট উচ্চতাৰ বৃহদাকাৰৰ মূৰ্তিৰে সিদ্ধিদাতাক পুজিব ফটাশিলবাসীয়ে (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন পূজা সমিতিয়ে পূজা মণ্ডপ সজ্জাৰ পৰা মূৰ্তিলৈকে বিভিন্ন নতুনত্ব সৃষ্টিৰে ভক্তৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।

GANESH CHATURTHI 2026
৪৫ ফুট উচ্চতাৰ বৃহদাকাৰৰ মূৰ্তিৰে সিদ্ধিদাতাক পুজিব ফটাশিলবাসীয়ে (ETV Bharat Assam)

আধ্যাত্মিকতা আৰু কাৰুকাৰ্যৰ সমাহাৰেৰে পূজাৰ এক অনন্য পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ বিভিন্ন পূজা সমিতি ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।

মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গণেশ পূজাৰ আয়োজন

লতাশিল গণেশ মন্দিৰ, গণেশগুৰি গণেশ মন্দিৰ, খানাপাৰা গণেশ মন্দিৰ, হাতীশিলা গণেশ মন্দিৰকে ধৰি মহানগৰীৰ স্থায়ী মন্দিৰবোৰৰ লগতে ফটাশিল, কালাপাহাৰ, পাণ্ডু, মালিগাঁও, আঠগাঁৱকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজহুৱা স্থানৰ লগতে ব্যক্তিগতভাৱেও গণেশ পূজাৰ আয়োজন কৰিছে । আনহাতে, গণেশৰ মৃণ্ময় মূৰ্তিবোৰত মৃৎশিল্পীসকলে শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।

GANESH CHATURTHI 2026
গণেশৰ মূৰ্তিত শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত মৃৎশিল্পী (ETV Bharat Assam)

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্ববৃহৎ গণেশ মূৰ্তি

গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে গুৱাহাটী মহানগৰীত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ গণেশৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । মহানগৰীৰ ফটাশিলৰ ডঃ বি আৰ আম্বেদকাৰ পথত সাজি উলিওৱা হৈছে গণেশৰ ৪৫ ফুট উচ্চতাৰ মূৰ্তি ।

GANESH CHATURTHI 2026
গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত গণেশ মূৰ্তি নিৰ্মাণত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল (ETV Bharat Assam)

তেলুগু এছোচিয়েচন আৰু ডঃ বি আৰ আম্বেদকাৰ য়ুথ ক্লাবৰ উদ্যোগত বিগত এমাহ ধৰি গণেশ বাবাৰ এই সৰ্ববৃহৎ মৃণ্ময় মূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।

মৃৎশিল্পীৰ অনন্য সৃষ্টি

মৃৎশিল্পী সঞ্জীৱ পালৰ তত্ত্বাৱধানত এই অনন্য মূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । উল্লেখ্য যে বিগত বৰ্ষত এই পূজা সমিতিখনে ৪১ ফুট উচ্চতাৰ গণেশৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছিল । কিন্তু খেৰ, কাঠ, বাঁহ, মাটিৰে এইবাৰ ৪৫ ফুট উচ্চতাৰ মূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।

GANESH CHATURTHI 2026
বিভিন্ন আকাৰ আৰু ডিজাইনেৰে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত গণেশৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ (ETV Bharat Assam)

২ লাখ ৮০ হাজাৰ টকা ব্যয়সাপেক্ষে গণেশৰ এই বিশালকায় মূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে ।

পূজা সমিতিয়ে কি কয়

ডঃ বি আৰ আম্বেদকাৰ য়ুথ ক্লাবৰ উপেদেষ্টা গোবিন্দ ৰাওৱে এই পূজা সন্দৰ্ভত কয়, "আমি বিগত ৪০ বছৰ ধৰি দক্ষিণ ভাৰতৰ বিধি-বিধান অনুসৰি গণেশ পূজা কৰি আহিছোঁ ।

GANESH CHATURTHI 2026
পূজাৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে গণেশৰ মূৰ্তি (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিবছৰে আমি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত ওখ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰোঁ । এইবাৰো আমি ৪৫ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছোঁ । যোৱাবাৰ ৪১ ফুট আছিল । বিগত এমাহ ধৰি প্ৰতিমাটো নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে ।"

GANESH CHATURTHI 2026
গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত গণেশ পূজাৰ আয়োজন (ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গলৈ বিশেষ সন্মান

তেওঁ লগতে কয়, "বতৰৰ বাবে অলপ অসুবিধা হৈছে যদিও বাপাৰ আশীৰ্বাদত আজি নিশাৰ ভিতৰত মূৰ্তিটো সম্পূৰ্ণ হ'ব ।

GANESH CHATURTHI 2026
জুবিন গাৰ্গলৈ বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ ব্যৱস্থা (ETV Bharat Assam)

তদুপৰি আমি পূজাৰ পেণ্ডেল প্ৰতিবছৰে বেলেগ বেলেগ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰি আহিছোঁ । এইবাৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আমাৰ পূজা মণ্ডপ থাকিব ।

১৪ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২০ ছেপ্টেম্বৰলৈ ৭ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গণেশ চতুৰ্থীৰ আয়োজন কৰা হৈছে । ৩০ কিলোগ্ৰামৰ লাড়ু প্ৰসাদ হিচাপে গণেশক আগবঢ়োৱা হ'ব । পূজাৰ শেষত লাড়ুটো নিলাম কৰা হয় । এইবাৰ ১৭ লাখ টকাৰ বাজেটেৰে এই পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক :ব্যতিক্ৰমী বিষয়বস্তু আৰু বিশাল মূৰ্তিৰে বিঘ্নহৰ্তাক আদৰিবলৈ সাজু মহানগৰবাসী
লগতে পঢ়ক :গণেশ চতুৰ্থী ২০২৬ : গণপতিৰ কেনে ধৰণৰ মূৰ্তি ক্ৰয় কৰিব ? কি কি নিয়ম মানিব লাগে ?
লগতে পঢ়ক :সুস্থ-আৱৰ্জনামুক্ত পৰিৱেশত ঘৰত গণেশ পূজা উদযাপনৰ কেইটামান সহজ উপায়...
Last Updated : September 12, 2026 at 7:01 PM IST

TAGGED:

গণেশ চতুৰ্থী 2026
গুৱাহাটীত গণেশ পূজা
গণপতি বাপ্পা মৌৰিয়া
ফটাশিল গণেশ পূজা
GANESH CHATURTHI 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.