গুৱাহাটীৰ জয়মতী নগৰত গণেশ পূজা : বাৰাণসী ঘাটৰ আৰ্হিত নিৰ্মিত মণ্ডপত বিঘ্নহৰ্তাক আৰাধনা

গুৱাহাটীৰ জয়মতী নগৰত গণেশ পূজা : বাৰাণসী ঘাটৰ আৰ্হিত নিৰ্মিত মণ্ডপত বিঘ্নহৰ্তাক আৰাধনা
গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভিন্ন আৰ্হিত গণেশ পূজাৰ মণ্ডপ নিৰ্মাণ । পাণ্ডুৰ জয়মতী নগৰত এইবাৰ বাৰাণসীৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ আৰ্হিত পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
Published : September 14, 2026 at 6:50 PM IST
গুৱাহাটী : গণেশ বন্দনাৰে মুখৰিত আকাশ বতাহ । সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা বৈদিক ৰীতি-নীতি অনুসৰি গণেশ চতুৰ্থীৰ পূজা অনুষ্ঠিত হয় । দেশৰ লগতে ৰাজ্যজুৰি গণেশ চতুৰ্থীক লৈ এক উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ গণেশ মন্দিৰসমূহত ভক্তৰ লানি নিচিগা শাৰী দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
সিদ্ধিদাতাৰ আশীষ বিচাৰি মন্দিৰসমূহত বহু ভক্তই ভিৰ কৰা দেখা যায় । অমংগল নাশৰ বাবে সিদ্ধিদাতাক ভক্তই অন্তৰৰ পৰা আৰধনা কৰে ।
ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ গণেশ মন্দিৰসমূহৰ সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন স্থানত ভিন্ন আৰ্হিৰ গণেশ পূজাৰ মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হয় । ক’ৰবাত যদি ৪৫ ফুট উচ্চতাৰ গণেশৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি আয়োজকে চমক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, ক’ৰবাত আকৌ সাগৰৰ তলৰ জগতৰ আৰ্হিত বা ‘অ’চেন থীম’ত সজাই তোলা হৈছে মণ্ডপভাগ ।
পাণ্ডুৰ জয়মতী নগৰত বাৰাণসী ঘাটৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ ভিত্তিত পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । স্থানীয় শিল্পীৰ প্ৰচেষ্টাত এই পূজা মণ্ডপভাগ নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে । আনহাতে এই মণ্ডপত থকা মূৰ্তিটো কলকাতাৰ শিল্পীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে ।
এই পূজা মণ্ডপভাগৰ সন্দৰ্ভত পূজা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলে কয়, "এইবাৰ আমি অষ্টম বৰ্ষৰ বাবে গণেশ পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছো । এইবাৰ আমি বাৰাণসী ঘাটৰ আৰ্হিত এই পূজা মণ্ডপটো সাজি তুলিছো । বাৰাণসীৰ যি আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ, বিশেষকৈ ঘাটসমূহৰ যি পৰিৱেশ সেয়া প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ।"
তেওঁ আৰু কয়, ঠপ্ৰায় ৮ লাখ টকা ব্যয় সপক্ষে এই মণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এই মণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰোতে প্ৰায় ৩ মাহ সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ৷" উল্লেখ্য যে, প্ৰায় ৭ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা জয়মতী নগৰj এই পূজাভাগলৈ মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰৰ অগণন ভক্তৰ আগমন ঘটিছে বুলিও আয়োজক সমিতিয়ে কয় ।
আনহাতে, গণেশ চতুৰ্থীৰ পৰা আৰম্ভ হ’ল শাৰদীয় উৎসৱৰ বতৰ । লোকবিশ্বাস অনুসৰি, যিকোনো শুভ কাম বা উৎসৱ পালন কৰাৰ আগতে বিঘ্নহৰ্তা ভগৱান শ্ৰীগণেশক স্মৰণ কৰিব লাগে । সেই অনুসৰিয়েই এই পবিত্ৰ দিনটোৰ পৰাই দুৰ্গাপূজা, দীপাৱলী আদি অন্যান্য ডাঙৰ উৎসৱসমূহৰ প্ৰস্তুতিৰ বা বলিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।
পূজা কমিটী, মূৰ্তি নিৰ্মাতা আদি লোকসকলেও গণেশ চতুৰ্থীৰ পূজা শেষ হোৱাৰ পাছতে বাকী পূজাৰ কামবোৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷