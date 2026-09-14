ETV Bharat / state

একাদশ শতিকাৰ শৈল গণেশ আৰু ডিমৰীয়াৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব, বনৰীয়া হাতীৰ বিচৰণৰ সৈতে কি সংযোগ শৈল গণেশৰ ?

সিদ্ধিদাতাৰ আৰাধনাৰ দিনটোতে প্ৰকাশ পাইছে ডিমৰীয়াৰ ঐতিহাসিক ৰহস্য ৷ প্ৰাচীন শৈল গণেশ ভাস্কৰ্য আৰু বনৰীয়া হাতীৰ বিচৰণ পথৰ এক বিৰল সংযোগ ৷

Sculptures of rock Ganesha
শিলত খোদিত গণেশৰ মূৰ্তি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 14, 2026 at 8:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ: সমগ্ৰ দেশতে সোমবাৰে উদযাপন কৰা হৈছে গণেশ চতুৰ্থী ৷ যথা ৰীতি অনুসৰি ভক্তই পূজা-অৰ্চনা কৰি প্ৰথম পূজ্য বাবা গণেশৰ আশিস লৈছে ৷ গুৱাহাটী মহানগৰীতো এক আধ্যাত্মিক আৰু উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশত সিদ্ধিদাতা, বিঘ্নবিনাশক শ্ৰীশ্ৰী গণেশ দেৱতাৰ আৰাধনা কৰা হৈছে । বৈদিক পৰম্পৰা অনুসৰি, যিকোনো শুভকাৰ্যৰ প্ৰাৰম্ভণিতে প্ৰথম পূজাৰ অধিকাৰী হৈছে জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, সমৃদ্ধি আৰু সাফল্যৰ প্ৰতীক শ্ৰীশ্ৰী গণেশ ।

ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি, জীৱনৰ বাধা-বিঘিনি আঁতৰাই সফলতাৰ পথ সুগম কৰিবলৈ এই পূজা আগবঢ়োৱা হয় । মাটিৰ প্ৰতিমা বা আলোকচিত্ৰত পূজা কৰাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰাচীন শৈল গণেশ মূৰ্তিত পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় ।

শৈল গণেশ আৰু ডিমৰীয়াৰ ঐতিহাসিক ৰহস্য (ETV Bharat)

একাদশ শতিকাৰ শৈল গণেশ আৰু ডিমৰীয়াৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব

আমাৰ ইতিহাসৰ এক গৰিমাৰে ভৰপূৰ অধ্যায় লুকাই আছে মহানগৰীৰ কাষৰীয়া ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ প্ৰাচীন শৈল গণেশৰ ভাস্কৰ্যসমূহৰ বুকুত । কামৰূপীয়া প্ৰাচীন স্থাপত্য-ভাস্কৰ্যৰ এক অতুলনীয় নিদৰ্শন বহন কৰি আহিছে ডিমৰীয়াৰ শৈল গণেশ মূৰ্তিসমূহে । প্ৰত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰা এই মূৰ্তিসমূহ দশমৰ পৰা একাদশ শতিকাৰ বুলি অনুমান কৰা হয় । শিলেৰে খোদিত এই অনুপম অমৰ সৃষ্টিয়ে প্ৰাচীন কামৰূপৰ উন্নত শৈল্পিক চেতনা আৰু ধাৰ্মিক স্থানসমূহৰ এক নিখুঁত চিত্ৰ তুলি ধৰে ।

প্ৰাচীন বনৰীয়া হাতীৰ বিচৰণ পথ আৰু শৈল গণেশৰ সংযোগ

অঞ্চলটোৰ ভৌগোলিক অৱস্থান আৰু শৈল মূৰ্তিসমূহ স্থাপনৰ স্থানলৈ লক্ষ্য কৰিলে এক সুনিৰ্দিষ্ট ৰেখা উন্মোচিত হয় । ডিমৰীয়াৰ উত্তৰ-পশ্চিম অঞ্চলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক বিশেষ ভৌগোলিক ৰেখাত এই গণেশ মন্দিৰ আৰু থানসমূহ অৱস্থিত ।

ঐতিহাসিক ভৌগোলিক ৰেখা:

মহানগৰীৰ কালাপাহাৰৰ লাল গণেশ, গণেশগুৰি, খানাপাৰা (৮ মাইল), নাজিৰাখাট, গোমৰীয়া, কলংপাৰৰ দেওশাল আৰু বৰবিলা পথৰ দাঁতিৰ পৰা ৰামতা পাহাৰ, চন্দ্ৰপুৰ আৰু বহাৰ গণেশ মন্দিৰলৈকে এক নিৰ্দিষ্ট শাৰীত এই শৈল ভাস্কৰ্যসমূহ খোদিত কৰা হৈছিল ।

Sculptures of rock Ganesha
শিলত খোদিত গণেশৰ প্ৰতীকী (ETV Bharat)

হিউৱেন চাঙৰ ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত:

লেখক তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক নৰেন মেধিয়ে ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে সপ্তম শতিকাত কামৰূপাধিপতি কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ দিনত কামৰূপলৈ অহা বিখ্যাত চীন পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাঙে তেওঁৰ ভ্ৰমণ বৃত্তান্তত উল্লেখ কৰিছিল যে কামৰূপৰ দক্ষিণ-পূব দিশত বিশাল বনৰীয়া হাতীৰ জাক বিচৰণ কৰিছিল । অনুমান কৰা মতে সেই অঞ্চলটো প্ৰাচীন ডিমৰুৱা(ডিমৰীয়া) ৷

জনশ্ৰুতি আৰু বিশ্বাস:

হাতীক গণেশৰ প্ৰত্যক্ষ ৰূপ হিচাপে গণ্য কৰা হয় । লোকবিশ্বাস অনুসৰি, জাক-জাক বনৰীয়া হাতীয়ে যেতিয়া লোকালয় আৰু খেতি-পথাৰত উপদ্ৰৱ চলাইছিল, তেতিয়া হাতীৰ ক্ৰোধ প্ৰশমিত কৰি বিঘ্নৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ হাতী বিচৰণ কৰা আৰু পাৰ হৈ যোৱা এই বিশেষ পথসমূহত শৈল গণেশ সংস্থাপন কৰি পূজা-অৰ্চনা কৰাৰ পৰম্পৰা গঢ়ি উঠিছিল ।

Sculptures of rock Ganesha
সিদ্ধিদাতাক আৰাধনা (ETV Bharat)

সংৰক্ষণৰ জৰুৰী প্ৰয়োজনীয়তা আৰু পৰ্যটনৰ বিশাল সম্ভাৱনা

হাজাৰ বছৰ পুৰণি এই অমূল্য একাংশ শৈল ভাস্কৰ্যসমূহ বৰ্তমান সঠিক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ অভাৱত ক্ৰমান্বয়ে ক্ষয়প্ৰাপ্ত হ’বলৈ ধৰিছে । স্থানীয় ৰাইজে চৰকাৰ তথা প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগক এই ঐতিহাসিক সম্পদসমূহ ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ বৈজ্ঞানিক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

স্থানসমূহৰ চৌপাশৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য সংবৰ্ধন কৰাৰ লগতে সঠিক প্ৰচাৰ আৰু সম্প্ৰসাৰণ কৰিলে ডিমৰীয়াক ৰাজ্যৰ এক অন্যতম ঐতিহাসিক, আধ্যাত্মিক আৰু পৰিৱেশ-পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে ।

প্ৰাচীন পৰম্পৰা, হাতীৰ বিচৰণ পথ আৰু ধাৰ্মিক বিশ্বাসৰ এনে বিৰল সংমিশ্ৰণ কেৱল ডিমৰীয়াতে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ পোৱা যায় । চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনৰ সঠিক দৃষ্টিয়ে এই অমূল্য ঐতিহ্যক কালৰ গৰ্ভত বিলীন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিব ।

লগতে পঢ়ক: গণেশ চতুৰ্থীত সুখ, শান্তিৰ কামনাৰে দেশবাসীক শুভেচ্ছা ৰাষ্ট্ৰপতি-প্ৰধানমন্ত্ৰী-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

গণেশ চতুৰ্থী
শৈল গণেশ ভাস্কৰ্য
ডিমৰীয়া
ANCIENT ROCK GANESHA SCULPTURES
GANESH CHATURTHI 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.