ETV Bharat / state

গণেশ চতুৰ্থীত সুখ, শান্তিৰ কামনাৰে দেশবাসীক শুভেচ্ছা ৰাষ্ট্ৰপতি-প্ৰধানমন্ত্ৰী-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

আজিৰে পৰা ১০ দিন চলিব সিদ্ধি বিনায়কৰ পূজা ।

GANESH CHATURTHI 2026
গণেশ চতুৰ্থীত সুখ, শান্তিৰ কামনাৰে দেশবাসীক শুভেচ্ছা ৰাষ্ট্ৰপতি-প্ৰধামন্ত্ৰী-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 14, 2026 at 12:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : আজি সিদ্ধিদাতা, সিদ্ধি বিনায়ক গণেশৰ পূজা । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো গণেশ চতুৰ্থীত আৰম্ভ হৈছে সিদ্ধি বিনায়কৰ পূজা । পূজাৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । এই বিশেষ দিনটোতেই ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্নজনে দেশবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ।

সমগ্ৰ দেশতে ভক্তি আৰু আধ্যাত্মিকতাৰে গণেশ চতুৰ্থী পালন কৰা হৈছে । পৱিত্ৰ ভাদ মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ চতুৰ্থী তিথিত সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো গণেশ চতুৰ্থী উৎসৱ পালন কৰি অহা হৈছে । গণেশ চতুৰ্থীত বাবা গণেশে মৰ্ত্য়লৈ নামি আহে । আজিৰে পৰা ভক্তসকলে পৰৱৰ্তী ১০ দিন গণেশক সেৱা আৰু ভক্তি কৰিব ।

ৰাষ্ট্ৰপতি দৌপদী মুৰ্মুৱে গণেশ চতুৰ্থীৰ শুভক্ষণত দেশবাসীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । সামাজিক মাধ্যম এক্স'ত সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি দিয়া পোষ্টত লিখিছে, "গণেশ চতুৰ্থীৰ শুভক্ষণত দেশ-বিদেশত বসবাস কৰা সকলো ভাৰতীয়লৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো ।"

ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে পুনৰ কয়, "ভগৱান গণেশ প্ৰজ্ঞা, সমৃদ্ধি আৰু শুভাৰম্ভণিৰ প্ৰতীক । গণেশ চতুৰ্থী উৎসৱে আমাৰ জীৱনলৈ শক্তি, জ্ঞান আৰু ইতিবাচক দিশ কঢ়িয়াই আনে । এই পৱিত্ৰ উৎসৱে আমাক জীৱনত নতুন সংকল্প লৈ প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰে ।"

"ভগৱান গণেশে সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ, শান্তি, সুস্বাস্থ্য আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক তাৰেই প্ৰাৰ্থনা জনাইছো । আহক আমি সকলোৱে জাতি-নিৰ্মাণত অৰিহণা যোগোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিও ।"

একেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও এই পৱিত্ৰ ক্ষণত দেশৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিলৈ গণেশ চতুৰ্থীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি সামাজিক মাধ্যম এক্স'ত দিয়া পোষ্টত লিখিছে, "দেশৰ সকলো নাগৰিকলৈ গণেশ চতুৰ্থীৰ আন্তৰিক শুভ কামনা জ্ঞাপন কৰিলো । এই পৱিত্ৰ দৰ্শন আৰু বাধা আঁতৰোৱা পূজাৰ উৎসৱে সকলোৰে জীৱনত নতুন শক্তি আৰু সতেজ উৎসাহৰ সঞ্চাৰ কৰক । তেওঁৰ ঐশ্বৰিক আশীৰ্বাদেৰে সকলো প্ৰচেষ্টা সফল হওক । এই আশীৰ্বাদেৰে জাতিটোৱে অহৰহ প্ৰগতিৰ দিশ আগুৱাই যাওক-এয়ে মোৰ প্ৰাৰ্থনা । গণপতি বাপ্পা মৌৰিয়া !"

"যিয়ে মোদকৰ ভোগ আনন্দেৰে গ্ৰহণ কৰে, সদায় মুক্তিৰ সন্ধানত থাকে শিখৰত চন্দ্ৰৰে সজ্জিত, চঞ্চল চকুৰ ৰক্ষক । এক সত্য প্ৰভু, দুষ্ট অসুৰ বিনাশকাৰী, ভক্তৰ সকলো বিঘিনি নাশক -সেই বিনায়কক প্ৰণাম জনাইছো ।" এইদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে ।

দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । এক্স'ত দিয়া পোষ্টত এইদৰে লিখিছে," গণেশ চতুৰ্থীৰ পৱিত্ৰ শুভক্ষণত সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো । প্ৰভু গণেশৰ আশীৰ্বাদে সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ, সমৃদ্ধি আৰু মঙ্গল কঢ়িয়াই আনক।"

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সকলোকে এই পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছে । আজিৰ এই পৱিত্ৰ দিনটোত এক্স'ত লিখিছে,"পৱিত্ৰ গণেশ চতুৰ্থীৰ শুভক্ষণত সমূহ অসমবাসীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । মংগলমূৰ্তি ভগৱান শ্ৰীগণেশৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ-- তেওঁৰ আশীৰ্বাদত সকলোৰে জীৱনৰ বাধা-বিঘিনি দূৰ হওক, সুখ-শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰে প্ৰতিটো পৰিয়াল ভৰি পৰক। প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ নতুন সংকল্পই সফলতা লাভ কৰক আৰু জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক নতুন আশা আৰু সম্ভাৱনা । গণপতি বাপ্পা মৌৰিয়া ! "

লগতে পঢ়ক:গণেশ চতুৰ্থী: ৪৫ ফুট উচ্চতাৰ বৃহদাকাৰ মূৰ্তিৰে সিদ্ধিদাতাক পুজিব ফটাশিলবাসীয়ে

গণেশোৎসৱত মোদক, মিঠাই বেছি খালেই হ'ব পাৰে এচিডিটি-পেট ফুলাৰ সমস্যা

ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে গণেশ চতুৰ্থীৰ আনন্দ লওক; পিছে মোদক খাব পাৰে নে ?

TAGGED:

সিদ্ধিদাতা
ইটিভি ভাৰত অসম
গণেশ পূজা
PM MODI ON GANESH PUJA
GANESH CHATURTHI 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.