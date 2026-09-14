গণেশ চতুৰ্থীত সুখ, শান্তিৰ কামনাৰে দেশবাসীক শুভেচ্ছা ৰাষ্ট্ৰপতি-প্ৰধানমন্ত্ৰী-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
আজিৰে পৰা ১০ দিন চলিব সিদ্ধি বিনায়কৰ পূজা ।
Published : September 14, 2026 at 12:19 PM IST
গুৱাহাটী : আজি সিদ্ধিদাতা, সিদ্ধি বিনায়ক গণেশৰ পূজা । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো গণেশ চতুৰ্থীত আৰম্ভ হৈছে সিদ্ধি বিনায়কৰ পূজা । পূজাৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । এই বিশেষ দিনটোতেই ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্নজনে দেশবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ।
সমগ্ৰ দেশতে ভক্তি আৰু আধ্যাত্মিকতাৰে গণেশ চতুৰ্থী পালন কৰা হৈছে । পৱিত্ৰ ভাদ মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ চতুৰ্থী তিথিত সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো গণেশ চতুৰ্থী উৎসৱ পালন কৰি অহা হৈছে । গণেশ চতুৰ্থীত বাবা গণেশে মৰ্ত্য়লৈ নামি আহে । আজিৰে পৰা ভক্তসকলে পৰৱৰ্তী ১০ দিন গণেশক সেৱা আৰু ভক্তি কৰিব ।
ৰাষ্ট্ৰপতি দৌপদী মুৰ্মুৱে গণেশ চতুৰ্থীৰ শুভক্ষণত দেশবাসীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । সামাজিক মাধ্যম এক্স'ত সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি দিয়া পোষ্টত লিখিছে, "গণেশ চতুৰ্থীৰ শুভক্ষণত দেশ-বিদেশত বসবাস কৰা সকলো ভাৰতীয়লৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো ।"
On the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi, I extend my heartfelt greetings and best wishes to all Indians living in the country and abroad. pic.twitter.com/lHIqQyqpy9— President of India (@rashtrapatibhvn) September 14, 2026
ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে পুনৰ কয়, "ভগৱান গণেশ প্ৰজ্ঞা, সমৃদ্ধি আৰু শুভাৰম্ভণিৰ প্ৰতীক । গণেশ চতুৰ্থী উৎসৱে আমাৰ জীৱনলৈ শক্তি, জ্ঞান আৰু ইতিবাচক দিশ কঢ়িয়াই আনে । এই পৱিত্ৰ উৎসৱে আমাক জীৱনত নতুন সংকল্প লৈ প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰে ।"
"ভগৱান গণেশে সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ, শান্তি, সুস্বাস্থ্য আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক তাৰেই প্ৰাৰ্থনা জনাইছো । আহক আমি সকলোৱে জাতি-নিৰ্মাণত অৰিহণা যোগোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিও ।"
देशवासियों को गणेश चतुर्थी की अनंत शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता के दर्शन और पूजन का यह पावन पर्व सबके जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। उनके दिव्य आशीर्वाद से सभी के प्रयास सफल हों और राष्ट्र निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे, यही कामना है। गणपति बाप्पा मोरया!… pic.twitter.com/5biHnkWHJ4— Narendra Modi (@narendramodi) September 14, 2026
একেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও এই পৱিত্ৰ ক্ষণত দেশৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিলৈ গণেশ চতুৰ্থীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি সামাজিক মাধ্যম এক্স'ত দিয়া পোষ্টত লিখিছে, "দেশৰ সকলো নাগৰিকলৈ গণেশ চতুৰ্থীৰ আন্তৰিক শুভ কামনা জ্ঞাপন কৰিলো । এই পৱিত্ৰ দৰ্শন আৰু বাধা আঁতৰোৱা পূজাৰ উৎসৱে সকলোৰে জীৱনত নতুন শক্তি আৰু সতেজ উৎসাহৰ সঞ্চাৰ কৰক । তেওঁৰ ঐশ্বৰিক আশীৰ্বাদেৰে সকলো প্ৰচেষ্টা সফল হওক । এই আশীৰ্বাদেৰে জাতিটোৱে অহৰহ প্ৰগতিৰ দিশ আগুৱাই যাওক-এয়ে মোৰ প্ৰাৰ্থনা । গণপতি বাপ্পা মৌৰিয়া !"
"যিয়ে মোদকৰ ভোগ আনন্দেৰে গ্ৰহণ কৰে, সদায় মুক্তিৰ সন্ধানত থাকে শিখৰত চন্দ্ৰৰে সজ্জিত, চঞ্চল চকুৰ ৰক্ষক । এক সত্য প্ৰভু, দুষ্ট অসুৰ বিনাশকাৰী, ভক্তৰ সকলো বিঘিনি নাশক -সেই বিনায়কক প্ৰণাম জনাইছো ।" এইদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে ।
गणपति बाप्पा मोरया!— Amit Shah (@AmitShah) September 14, 2026
सभी को श्री गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ।
गणपति बाप्पा की कृपा से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि व मंगल का वास हो। pic.twitter.com/Eons04FPvZ
দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । এক্স'ত দিয়া পোষ্টত এইদৰে লিখিছে," গণেশ চতুৰ্থীৰ পৱিত্ৰ শুভক্ষণত সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো । প্ৰভু গণেশৰ আশীৰ্বাদে সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ, সমৃদ্ধি আৰু মঙ্গল কঢ়িয়াই আনক।"
गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ।— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 14, 2026
प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश से प्रार्थना है कि उनके आशीर्वाद से हर जीवन से विघ्न दूर हों, सुख-शांति और समृद्धि का वास हो तथा हर नए संकल्प को सफलता मिले।
गणपति बप्पा मोरया! pic.twitter.com/OOTrAW8Z5r
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সকলোকে এই পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছে । আজিৰ এই পৱিত্ৰ দিনটোত এক্স'ত লিখিছে,"পৱিত্ৰ গণেশ চতুৰ্থীৰ শুভক্ষণত সমূহ অসমবাসীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । মংগলমূৰ্তি ভগৱান শ্ৰীগণেশৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ-- তেওঁৰ আশীৰ্বাদত সকলোৰে জীৱনৰ বাধা-বিঘিনি দূৰ হওক, সুখ-শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰে প্ৰতিটো পৰিয়াল ভৰি পৰক। প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ নতুন সংকল্পই সফলতা লাভ কৰক আৰু জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক নতুন আশা আৰু সম্ভাৱনা । গণপতি বাপ্পা মৌৰিয়া ! "
লগতে পঢ়ক:গণেশ চতুৰ্থী: ৪৫ ফুট উচ্চতাৰ বৃহদাকাৰ মূৰ্তিৰে সিদ্ধিদাতাক পুজিব ফটাশিলবাসীয়ে
গণেশোৎসৱত মোদক, মিঠাই বেছি খালেই হ'ব পাৰে এচিডিটি-পেট ফুলাৰ সমস্যা
ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে গণেশ চতুৰ্থীৰ আনন্দ লওক; পিছে মোদক খাব পাৰে নে ?