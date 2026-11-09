ETV Bharat / state

নেপালী সকলৰ পবিত্ৰ গাই তিহাৰ, জোনাইত পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে পালন

সোমবাৰে জোনাইত গোৰ্খা সমাজে গাই তিহাৰ পালন কৰে...

Gai Tihar 2026
গাই তিহাৰ উপলক্ষে গৃহস্থই গাই গৰু পূজা কৰাৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 9, 2026 at 4:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : নেপালী তথা গোৰ্খা সমাজৰ পৱিত্ৰ পাঁচদিনীয়া তিহাৰ উৎসৱৰ আজি তৃতীয়টো দিন ৷ সেয়ে তিহাৰ উৎসৱৰ তৃতীয়টো দিনত গো-ধনক পূজা কৰে নেপালী সমাজে, যাক গাই তিহাৰ ৰূপে পালন কৰে ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ গোৰ্খা জনসাধাৰণে সোমবাৰে পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে পৱিত্ৰ গাই তিহাৰ পালন কৰিলে।

লোক বিশ্বাস অনুসৰি, গাই তিহাৰৰ দিনা পুৱাৰে পৰা গৃহস্থসকলে নিজৰ গাইসমূহক গা-ধুৱাই, নতুন পঘাৰে বান্ধি আৰু বিভিন্ন ৰং-বিৰঙৰ ফুলেৰে সজাই-পৰাই পূজা-অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হয় । বিশেষকৈ নেপালী সমাজত গাইক মাতৃৰূপে গণ্য কৰি দেৱী লক্ষ্মীৰ প্ৰতীক হিচাপে সন্মান জনোৱাৰ এই পৰম্পৰা ৷ গাই গৰু গোৰ্খা সমাজৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস, কৃষিভিত্তিক জীৱনধাৰা আৰু প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি থকা পৰিচয় বহন কৰি আহিছে।

এগৰাকী লোকে কয়,"গাই তিহাৰ উপলক্ষে গাইসমূহক নাৰ্জী ফুলৰ মালা, বিভিন্ন ৰং-বিৰঙৰ টিকা পিন্ধাই, তেল আৰু সুগন্ধি দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰি পৰম্পৰাগতভাৱে পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় । লগতে গাইসমূহক বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্য আগবঢ়াই মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা দেখা যায়।"

পবিত্ৰ গাই তিহাৰ সন্দৰ্ভত গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিৰ মন্তব্য (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়,"গোৰ্খা সমাজৰ এই অনন্য পৰম্পৰাই মানুহ আৰু জীৱ-জন্তুৰ মাজত থকা আত্মিক সম্পৰ্কৰ লগতে জীৱ-জগতৰ প্ৰতি মৰম, দয়া আৰু কৃতজ্ঞতাৰ এক সুন্দৰ বাৰ্তা প্ৰদান কৰিছে । গাই পূজা কৰাৰ লগতে কাউৰী তিকা, প্ৰভূভক্ত কুকুৰক কুকুৰ তিকাত পূজা কৰা নিয়ম ৷ গাই গৰুক মাতৃৰূপে গণ্য কৰি দেৱী লক্ষ্মীৰ প্ৰতীক বুলি আমি সন্মান কৰো ৷"

স্থানীয় লোক জনে কয়,"কাইলৈ(মঙলবাৰে) গোবৰ্ধন পূজা ৷ তাৰ পিছদিন(বুধবাৰে) ভাইতিকা পালন কৰো ৷ পূৰ্বপুৰুষৰ দিনৰ পৰা চলি আহিছে এই পৰম্পৰা ৷"

তিহাৰ উৎসৱৰ এই বিশেষ দিনটোক কেন্দ্ৰ কৰি জোনাইৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ গোৰ্খা পৰিয়ালসমূহৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক আনন্দমুখৰ আৰু উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ ।

লগতে পঢ়ক: আপোনজনৰ পৰা আঁতৰত থকাসকলৰ কাষত ৰাজ্যপাল: সোণাপুৰৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত দীপাৱলীৰ আনন্দ

TAGGED:

GAI TIHAR 2026
গাই তিহাৰ পালন
জোনাইত গাই তিহাৰ পালন
গোৰ্খা সমাজে গাই গৰুক পূজা কৰে
নেপালীৰ পাঁচদিনীয়া তিহাৰ উৎসৱ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.