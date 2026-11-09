নেপালী সকলৰ পবিত্ৰ গাই তিহাৰ, জোনাইত পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে পালন
সোমবাৰে জোনাইত গোৰ্খা সমাজে গাই তিহাৰ পালন কৰে...
Published : November 9, 2026 at 4:37 PM IST
জোনাই : নেপালী তথা গোৰ্খা সমাজৰ পৱিত্ৰ পাঁচদিনীয়া তিহাৰ উৎসৱৰ আজি তৃতীয়টো দিন ৷ সেয়ে তিহাৰ উৎসৱৰ তৃতীয়টো দিনত গো-ধনক পূজা কৰে নেপালী সমাজে, যাক গাই তিহাৰ ৰূপে পালন কৰে ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ গোৰ্খা জনসাধাৰণে সোমবাৰে পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে পৱিত্ৰ গাই তিহাৰ পালন কৰিলে।
লোক বিশ্বাস অনুসৰি, গাই তিহাৰৰ দিনা পুৱাৰে পৰা গৃহস্থসকলে নিজৰ গাইসমূহক গা-ধুৱাই, নতুন পঘাৰে বান্ধি আৰু বিভিন্ন ৰং-বিৰঙৰ ফুলেৰে সজাই-পৰাই পূজা-অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হয় । বিশেষকৈ নেপালী সমাজত গাইক মাতৃৰূপে গণ্য কৰি দেৱী লক্ষ্মীৰ প্ৰতীক হিচাপে সন্মান জনোৱাৰ এই পৰম্পৰা ৷ গাই গৰু গোৰ্খা সমাজৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস, কৃষিভিত্তিক জীৱনধাৰা আৰু প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি থকা পৰিচয় বহন কৰি আহিছে।
এগৰাকী লোকে কয়,"গাই তিহাৰ উপলক্ষে গাইসমূহক নাৰ্জী ফুলৰ মালা, বিভিন্ন ৰং-বিৰঙৰ টিকা পিন্ধাই, তেল আৰু সুগন্ধি দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰি পৰম্পৰাগতভাৱে পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় । লগতে গাইসমূহক বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্য আগবঢ়াই মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা দেখা যায়।"
তেওঁ লগতে কয়,"গোৰ্খা সমাজৰ এই অনন্য পৰম্পৰাই মানুহ আৰু জীৱ-জন্তুৰ মাজত থকা আত্মিক সম্পৰ্কৰ লগতে জীৱ-জগতৰ প্ৰতি মৰম, দয়া আৰু কৃতজ্ঞতাৰ এক সুন্দৰ বাৰ্তা প্ৰদান কৰিছে । গাই পূজা কৰাৰ লগতে কাউৰী তিকা, প্ৰভূভক্ত কুকুৰক কুকুৰ তিকাত পূজা কৰা নিয়ম ৷ গাই গৰুক মাতৃৰূপে গণ্য কৰি দেৱী লক্ষ্মীৰ প্ৰতীক বুলি আমি সন্মান কৰো ৷"
স্থানীয় লোক জনে কয়,"কাইলৈ(মঙলবাৰে) গোবৰ্ধন পূজা ৷ তাৰ পিছদিন(বুধবাৰে) ভাইতিকা পালন কৰো ৷ পূৰ্বপুৰুষৰ দিনৰ পৰা চলি আহিছে এই পৰম্পৰা ৷"
তিহাৰ উৎসৱৰ এই বিশেষ দিনটোক কেন্দ্ৰ কৰি জোনাইৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ গোৰ্খা পৰিয়ালসমূহৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক আনন্দমুখৰ আৰু উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ ।
লগতে পঢ়ক: আপোনজনৰ পৰা আঁতৰত থকাসকলৰ কাষত ৰাজ্যপাল: সোণাপুৰৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত দীপাৱলীৰ আনন্দ