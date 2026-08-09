মৰ্মান্তিক ! পথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ ৰৈ থকা মাতৃ-কন্যাৰ নিথৰ দেহ উভতিল ঘৰলৈ
একেলগে জ্বলিল মাতৃ-কন্যাৰ চিতা । তীব্ৰবেগী বাহনে মোহাৰি পেলালে দুটি কুমলীয়া সপোন ।
Published : August 9, 2026 at 12:59 PM IST
ডিমৰীয়া: শুকুৰবাৰ, সময় তেতিয়া বিয়লি প্ৰায় ২:৩০ বাজিছে । সোণাপুৰ চামতাৰ নীলাক্ষি ইংতিয়ে পাঁচ বছৰীয়া কণমানি কন্যা অদিতি ৰাহাঙক লৈ স্কুটীৰে ওলাই আহিছিল । হাঁহি-ধেমালিৰে আহি আছিল মাতৃ-কন্যা । লালমাটি অঞ্চলত ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে ক্ৰছিঙত ৰখাইছিল বাহনখন ।
২২ বছৰীয়া নীলাক্ষিয়ে কেতিয়াও ভবাই নাছিল সেই স্থানেই তেওঁ আৰু তেওঁৰ কন্যাৰ শেষ ঠিকনা হ'ব বুলি । সেই সময়তে গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও অভিমুখে দ্ৰুত বেগত এখন বলেৰ' বাহন আহি আছিল । মুহূৰ্ততে AS-09-J-4494 নম্বৰৰ বলেৰ' বাহনখনে খুন্দা মাৰিলে ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ ৰৈ থকা নীলাক্ষিৰ স্কুটীখনত ।
ভয়ংকৰ, চকুৰ পচাৰতে মাতৃ নীলাক্ষি ইংতি আৰু কন্যা অদিতিক স্কুটিসহ বহুদূৰলৈ তীব্ৰবেগী বাহনখনে চোঁচৰাই লৈ যায় । ক্ষত-বিক্ষত হৈ ঘাইপথত মাতৃ-কন্যাৰ নিথৰ দেহ চিটিকি পৰিল । কালৰূপী বাহনৰ খুন্দাত প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা দুটি সপোন যেন ভাঙি চূড়মাৰ হৈ গ'ল ।
ঘটনাস্থলীত হুৱা-দুৱা লাগিল । চকুৰ সন্মুখতে এই শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা দেখি এজন এজনকৈ লোক চাপি আহিল, আৰক্ষীক খবৰ দিলে । খবৰ পোৱাৰ লগে লগে যান-বাহন আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহ দুটা উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ জিএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰে । ইফালে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বলেৰ’ বাহনখনো জব্দ কৰে । খবৰ পোৱা চামতাৰ ঘৰখনক যেন দুখৰ কলীয়া ডাৱৰে আৱৰি ধৰিলে ।
ঘটনাৰ দ্বিতীয় দিন
শুকুৰবাৰে বিয়লি সংঘটিত এই কৰুণ দুৰ্ঘটনাত নিহত ডিমৰীয়া চামতাৰ মাতৃ-কন্যাৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত শনিবাৰে নিজা বাসগৃহলৈ অনা হয় । আগত ভৰুণ জীৱনৰ সপোন দেখা আৰু ধুনীয়া পৃথিৱীৰ সুন্দৰতা বুটলিবলৈ বাট বুলিবলৈ আৰম্ভ কৰা মাতৃ-কন্যাৰ নিথৰ দেহ দুটি এম্বুলেঞ্চৰ পৰা নমাই দিয়া হ'ল ।
শব্দ হেৰাই গ'ল, কেৱল কান্দোনৰ ৰোল উঠিল । হিয়া ঢাকুৰি কান্দিলেও যেন তেওঁলোক আৰু ঘূৰি নাহে । আত্মীয়-স্বজনৰ কান্দোনত আকাশ-বতাহ গধূৰ হৈ পৰে আৰু সমবেত অঞ্চলবাসীও শোকত ম্ৰিয়মাণ হৈ পৰে । কঠিন বাস্তৱ মানি কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ চিৰাচৰিত পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি আৰু ধাৰ্মিক বিধান সৰোগত কৰি মাতৃ-কন্যাৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ল । একলগে দাওদাওকৈ মাতৃ-কন্যাৰ দুখন চিতা জ্বলি উঠিল । সকলোৰে চকুবোৰ সেমেকি ৰ'ল ।
মৃতকৰ পৰিয়ালৰ কাষত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ
এই অত্যন্ত দুখৰ সময়ছোৱাত শনিবাৰে মৃতকৰ ঘৰত উপস্থিত হয় গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি । তেওঁ স্বৰ্গীয় আত্মাদ্বয়ৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ।
পৰিয়ালটোক সান্ত্বনা দি সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "মৃতকৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিলোঁ । এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটোত মাতৃ আৰু অকণমানি কন্যাৰ এনে কৰুণ মৃত্যু সঁচাকৈয়ে অসহনীয় । পৰিয়ালক শান্তনা দিবলৈ মোৰ ওচৰত উপযুক্ত ভাষা নাই, তথাপিও ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে দুয়োৰে আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰে ।"
ঘটনাস্থলীৰ পৰিস্থিতি আৰু পথ সুৰক্ষা সম্পৰ্কত স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈ সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "ৰাইজৰ লগত কথা পাতি বুজিব পাৰিলোঁ যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থানত এটা স্পীড ব্ৰেকাৰৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন আছে । ইয়াৰ উপৰি উক্ত স্থানত থকা ডিভাইডাৰটো পথচাৰীয়ে অহা-যোৱা কৰোঁতে সহজে দেখা নাপায়, যাৰ ফলত প্ৰায়েই এনে ধৰণৰ বিপদজনক দুৰ্ঘটনা ঘটি থাকে । এই সন্দৰ্ভত সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহক মই অতি সোনকালে সমগ্ৰ বিষয়টো অৱগত কৰিম, যাতে বাহনসমূহৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায় আৰু অনাগত দিনত কাৰো লগতে যাতে এনেধৰণৰ মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহয় ।"
উল্লেখ্য যে অঞ্চলটোত দিনক-দিনে বৃদ্ধি পোৱা অনিয়ন্ত্ৰিত আৰু দ্ৰুতবেগী বাহনৰ দৌৰাত্ম্য ৰোধ কৰিবলৈ তথা পথ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে প্ৰশাসনৰ ওচৰত অতি শীঘ্ৰেই কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে । নহ'লে নীলাক্ষি-অদিতিৰ দৰে আৰু কিমানে প্ৰাণ হেৰুৱাব তাৰ কোনো ঠিকনা নাই ।