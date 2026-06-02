ঘৰৰ চৌহদতে ৰ'জ আলীৰ জানাজা সম্পন্ন: ভাগ নল'লে মুছলমান সমাজে
এজন হত্যাকাৰীৰ বাবে যাতে সমাজ বিভক্ত নহয়, সমাজত যাতে অশান্তিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে আহ্বান ৰ'জৰ আত্মীয়ৰ ৷
Published : June 2, 2026 at 7:00 PM IST
নলবাৰী: আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হত্যাকাৰী ৰ'জ আলী ওৰফে আছিফ খানৰ মৃতদেহ অনা হ'ল নলবাৰীৰ দেহৰ কালাকুছিৰ নিজগৃহলৈ ৷ নলবাৰীৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হোৱা পাছতে মঙলবাৰে আছিফৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ অনা হয় আৰু আত্মীয়-কুটুম্বৰ উপস্থিতিত আছিফ খানৰ জানাজা সম্পন্ন হয় ৷ নলবাৰীৰ দেহৰ কালাকুছিৰ নিজগৃহৰ পুখুৰীৰ পাৰতে আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বেষ্টনীত ৰ'জ আলী ওৰফে আছিফ খানৰ জানাজা সম্পন্ন কৰা হয় ৷
ইফালে আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হত্যাকাৰী ৰ'জ আলীৰ জানাজাত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল নলবাৰী কালাকুছি আশ্ৰাফুল উলুম মাদ্ৰাছা আৰু ছয়খন গাঁৱৰ মছজিদ সমিতিয়ে ৷ লগতে ৰাজহুৱা কবৰস্থানত হত্যাকাৰী ৰ'জ আলীৰ জানাজা কৰিবলৈ নিদিয়াৰ সমূহীয়া সিদ্ধান্তও গ্ৰহণ কৰিছিল ছয়খন গাঁৱৰ ৰাইজে ৷ সোমবাৰে এই সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত এক ৰাজহুৱা সভাত এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰিছিল ৷ সেইমৰ্মে মঙলবাৰে ৰ'জ আলীৰ জানাজাৰ সময়ত ৰাইজৰ উপস্থিতি দেখা পোৱা নগ'ল ৷
উল্লেখ্য মাধুৰ্য বৰ্মনৰ হত্যাকাৰী আৰু কিশোৰী আক্ৰমণকাৰী ৰ'জ আলী ওৰফে আছিফ খানক সোমবাৰে মুকালমুৱা চৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল ৷ কিন্তু আটক কৰাৰ সময়ত আৰক্ষীৰ পৰা বন্দুক কাঢ়ি নিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিল আছিফ আলীয়ে ফলত আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰাত আছিফৰ বুকুত গুলী লাগে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মৃত্যু হয় ৷
ৰ'জৰ কুকাণ্ডক গৰিহণা দিয়াৰ লগতে আৰক্ষীৰ পদক্ষেপক ধন্যবাদ জনাই জানাজাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰ'জৰ আত্মীয়ই । হত্যাকাৰী হিচাপে চিনাক্ত হোৱাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে যি সিদ্ধান্ত লৈছে তাক সন্মতি জনাইছে আত্মীয়ই । অনাগত দিনত যাতে এনে আৰু কোনো ঘটনা নঘটে, এজন হত্যাকাৰীৰ বাবে যাতে সমাজ বিভক্ত নহয়, সমাজত যাতে অশান্তিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে ৰ'জৰ আত্মীয়ই আহ্বান জনাইছে ৷
