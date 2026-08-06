ETV Bharat / state

ধোঁৱাচাঙত যক্ষ্মা নিৰ্মূলকৰণ আঁচনি, লখিমপুৰত ক্ষোভিত ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী

জিলাই জিলাই যক্ষ্মা বিভাগত অচলাৱস্থা সৃষ্টি হোৱাৰ উপক্রম । ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী সন্থাৰ ক্ষোভ ।

Frustration of grassroots workers in the TB eradication program in Lakhimpur
ধোঁৱাচাঙত যক্ষ্মা নিৰ্মূলকৰণ আঁচনি, ক্ষোভিত ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 6, 2026 at 6:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ: ২০২৫ চনত যক্ষ্মা নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে চৰকাৰে আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল । পিছে সফল নহ'ল, এইবাৰ লক্ষ্য লৈছে ২০৩০ চন তাৰ ভিতৰত যক্ষ্মা নিৰ্মূল কৰিব । কিন্তু সেইয়া সম্ভৱ হ'বগৈনে ?

কিয়নো চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ চাৰি মাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো আজিলৈ ৰাজ্যখনৰ জিলা যক্ষ্মা কেন্দ্ৰসমূহলৈ অসম চৰকাৰে আনুসংগিক ব্যয়ৰ ধন মোকলাই নিদিয়াৰ বাবে ৰাজ্যখনত 'যক্ষ্মা নিৰ্মূলকৰণ আঁচনি' ধোঁৱাচাঙত উঠাৰ উপক্ৰম হৈছে । এই লৈ লখিমপুৰত সদৌ অসম যক্ষ্মা নিৰ্মূলকৰণ আঁচনি ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী সন্থাই ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ।

ধোঁৱাচাঙত যক্ষ্মা নিৰ্মূলকৰণ আঁচনি, ক্ষোভিত ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী (ETV Bharat Assam)

জানিব পৰা মতে, বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক যক্ষ্মা ৰোগীৰ বোজা বহন কৰি থকা ভাৰতবৰ্ষই ২০২৫ চনৰ ভিতৰত 'যক্ষ্মামুক্ত ভাৰত গঢ়া'ৰ সংকল্প লৈছিল যদিও সেয়া ব্যৰ্থ হোৱাত এতিয়া ২০৩০ চনক লক্ষ্য কৰি লৈ বিভাগটোৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীক দিনে নিশাই কামত খটুৱাই আছে ।

বিভাগটোৰ পাঁচ শতাধিক ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীক নেতৃত্ব দি অহা সদৌ অসম যক্ষ্মা নিৰ্মূলকৰণ আঁচনিৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী সন্থাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰঞ্জিত বৰুৱাই এই সন্দৰ্ভত কয়,"চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত কেৱল আশাকৰ্মী আৰু যক্ষ্মা ৰোগীৰ বাবে কিছু ধন সংশ্লিষ্ট বিভাগে মোকলাই দিছে যদিও, আঁচনিখনৰ অন্যান্য গুৰুত্বপুৰ্ণ কাম-কাজ চলাই নিবলৈ আজিলৈ এটকাও বিভাগে মোকলাই দিয়া নাই । যাৰফলত জিলাই জিলাই থকা জিলা যক্ষ্মা কেন্দ্ৰত অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ।"

তেওঁ কয়,"জিলা যক্ষ্মা কেন্দ্ৰই ধন আদায় দিব নোৱাৰাৰ বাবে তেল ডিপোসমূহে বাকীত তেল দিয়া বন্ধ কৰিছে । ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলে ভ্ৰমণ বানচ আৰু দৈনিক ভাট্টা নোপোৱাৰ বাবে হতাশাত ভুগিছে । আনকি ধনৰ অভাৱত গুৱাহাটী বা অইন জিলাৰ পৰা যক্ষ্মা ৰোগীৰ ঔষধ আনিবলৈ একাংশ জিলাই সক্ষম নোহোৱাত ৰোগী ঔষধৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে ।"

তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয়,"সামান্য পাৰিতোষিকত বহু বছৰ ধৰি কাম কৰি থকা ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত চৰকাৰে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি যক্ষ্মামুক্ত সমাজ গঢ়িবলৈ তাগিদা দিছে । কিন্তু পুঁজি আবণ্টন নিদিয়াত বিপদত পৰিছোঁ । যক্ষ্মা বিভাগত কাম কৰি ইতিমধ্যে ২১ জন ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত চৰকাৰে মাত্ৰ ৫ লাখ টকা মৃতকৰ পৰিয়ালক দি দায়িত্ব সামৰিছে । তেনে পৰিয়ালক ৫০ লাখ টকা চৰকাৰে দিব লাগে ।"

উল্লেখ্য অসমৰ গাতে লাগি থকা অৰুণাচল, মণিপুৰ, পশ্চিম বংগৰ লগতে উত্তৰ প্ৰদেশ, ছিক্কিম, দিল্লী, ৰাজস্থানকে ধৰি দেশৰ অধিকাংশ ৰাজ্য চৰকাৰে যক্ষ্মা বিভাগৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ লগতে দৰমহা বৃদ্ধি কৰিছে, অন্যান্য সা সুবিধা প্ৰদান কৰিছে ।

অথচ বিভিন্ন আঁচনিৰে চমক সৃষ্টি কৰা বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনে যক্ষ্মা বিভাগৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা একো চিন্তা কৰা নাই । আনকি কৰ্মচাৰীসকলৰ সমস্যা সম্পৰ্কত আলোচনাত বহিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী, স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী, বিভাগীয় আমোলা বিষয়া আদিয়ে আগ্ৰহ প্ৰকাশ নকৰাত সন্থাই অভিযোগ তুলিছে ৷

সন্থাই দৰমহা বৃদ্ধিকে ধৰি চৰকাৰী সকলো সা-সুবিধা প্ৰদান কৰা, খালী থকা সকলো পদত শীঘ্ৰেই নিযুক্তি প্ৰদান কৰা, ২০১৫ চনত নিযুক্তিপ্ৰাপ্তসকলক ৫ শতাংশ লয়েলিটি বনাচ প্ৰদান কৰা, অৱসৰৰ সময়ত কৰ্মচাৰীসকলক কমেও ৫০ লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ।

সন্থাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰঞ্জিৎ বৰুৱাই চৰকাৰক শীঘ্ৰে বিভাগটোৰ যি বিলাক আনুসংগিক ব্যয় আছে তাৰ বাবে ধন মোকোলাই দিবলৈ আহ্বান জনাই । অন্যথা বিভাগীয় কাম-কাজ অচল হৈ পৰিব আৰু যক্ষ্মা নিৰ্মূল ২০৪০ চনতো সম্ভৱ নহ'বগৈ বুলি উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: ১২ কোটিৰ অট্টালিকাত বিসংগতি ! নতুন ভৱনক লৈ ক্ষোভ যোৰহাট উকীল সন্থাৰ

গোলাঘাটৰ পশ্চিম ধোদাঙত কৰুণ ঘটনা: বাঢ়নি পানীত পৰি কৃষকৰ মৃত্যু

TAGGED:

যক্ষ্মা নিৰ্মূলকৰণ আঁচনি
ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী
লখিমপুৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
TB ERADICATION PROGRAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.