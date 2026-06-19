অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰে'ললাইনত নিথৰ হৈ পৰি ৰ'ল আনন্দ
বহিঃৰাজ্যত পুনৰ যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ৷ কাকপথাৰৰ যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ৷
Published : June 19, 2026 at 3:51 PM IST
তিনিচুকীয়া : পুনৰ বহিঃৰাজ্যত অসমৰ যুৱকৰ মৃত্যু ৷ তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকপথাৰৰ এজন যুৱকৰ বহিঃৰাজ্য হোৱা ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ খবৰে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ বহিঃৰাজ্যত নিহত যুৱকজন তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকপথাৰৰ ২ নং তেজী গাঁৱৰ ৰজনী মৰাণ আৰু সুৱন্তী মৰাণৰ পুত্ৰ আনন্দ মৰাণ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
পৰিয়ালৰ লোকে জানিব দিয়া অনুসৰি, আনন্দ মৰাণে ঘৰৰ পৰা ১৪ জুনত কৰ্মস্থলীলৈ বুলি ওলাই গৈছিল ৷ তিনিচুকীয়াৰ পৰা যুৱকজনে ১৫ জুনত ৰে'লৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল ৷ তাৰ পাছতে যুৱকজনৰ মৃতদেহ ১৭ জুন অৰ্থাৎ বুধবাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আনাকাপাল্লি জিলাৰ এছ ৰাইয়াভৰম নামৰ ঠাইৰ এটা ৰে'ল লাইনত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে ৷
মৃতদেহটো স্থানীয় আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে যুৱকজনৰ মোবাইলসহ নথিপত্ৰ উদ্ধাৰ কৰি বেংগালুৰুত কৰ্মৰত নিহত যুৱকজনৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নীক খবৰ দিয়ে ৷ জ্যেষ্ঠ ভগ্নীয়ে ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লোকক ভাতৃৰ এই শোকাৱহ ঘটনাৰ কথা অৱগত কৰে ৷ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে যুৱকজনৰ বাসগৃহৰ লগতে গাঁওখনতো এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৷
ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়ে পৰিয়ালৰ লোকে কাকপথাৰ আৰক্ষীক অৱগত কৰিছে ৷ পৰিয়ালৰ লগতে গাঁৱৰ সচেতন লোকসকলে যুৱকজনক কোনো দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে । শোকাৱহ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লগতে গাঁৱৰ ৰাইজে উচিত তদন্তৰ বাবে আৰক্ষীক আহ্বান জনোৱাৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকক ৰে'ল বিভাগ তথা অসম চৰকাৰলৈ উচিত ক্ষতিপূৰণৰ দাবী জনাইছে ৷ লগতে যুৱক জনৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ উভতাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰ তথা জিলৰ প্ৰশাসনলৈ অনুৰোধ জনাইছে ৷
পৰিয়ালৰ লোকে কয়,"আমাৰ সন্দেহ তাক হত্যা কৰা হৈছে ৷ উচিত তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে ৷ বৰ্তমান মৃতদেহটো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছো ৷"
লগতে পঢ়ক:ধুবুৰীত যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা শিক্ষকক নিলম্বন