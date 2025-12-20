প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেণ্ডুলকাৰ-প'ষ্ট মেলনলৈকে... বছৰটোত আৰু কোন কোন আহিল অসমলৈ
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তিনিবাৰ অসম ভ্ৰমণ । কাজিৰঙাত শচীন টেণ্ডুলকাৰ-কুম্বলে । প'ষ্ট মেলনৰ কনচাৰ্ট । শ্বান-চনু আৰু...
Published : December 20, 2025 at 8:57 PM IST
গুৱাহাটী: ২০২৫ বৰ্ষক বিদায় দিবলৈ মাজত মাথোঁ কেইদিনমান । এইবৰ্ষতে ৰাজ্যখনৰ মনোৰঞ্জন, সংগীত, ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনে আৰু এখোজ আগবাঢ়িল । ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকে ধৰি বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰত্য়ক্ষ-পৰোভভাৱে চলালে প্ৰচাৰ । এই বৰ্ষটোতে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত কেইবাগৰাকী চেলেব্ৰিটিয়ে অসম ভ্ৰমণ কৰে । ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন তেণ্ডুলকাৰ, অনিল কুম্বলেই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভ্ৰমণ কৰি অসমক ভূয়সী প্ৰসংশা কৰিছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তিনিবাৰ অসম ভ্ৰমণ :
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী শনিবাৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত উপস্থিত হৈছে । আজি লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ নৱনিৰ্মিত টাৰ্মিনেল উদ্বোধন কৰাৰ পিছত জালুকবাৰীৰ পৰা বশিষ্ঠলৈ ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত বিজেপি কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰে । দেওবাৰে পুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত পৰীক্ষা পে চৰ্চা অনুষ্ঠান, বৰাগাঁৱৰ শ্বহীদ স্মাৰকত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ পিছত নামৰূপৰ ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই বৰ্ষত তিনিবাৰকৈ অসম ভ্ৰমণ কৰিছে ।
এই বৰ্ষত ফেব্ৰুৱাৰীত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী । প্ৰধানমন্ত্ৰী এডভাণ্টেজ আছাম ০.২ অনুষ্ঠানৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ লগতে প্ৰায় ৯০০০ শিল্পীৰ অংশগ্ৰহণৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটীত যোৱা ২৪ ফেব্ৰুৱাৰীত চাহ জনগোষ্ঠীৰ ঝুমুৰ নৃত্য পৰিবেশনেৰে অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত এক অলিখিত ইতিহাস ৰচিবলৈ সক্ষম হয় অসমে ।
এই বৰ্ষত দ্বিতীয়বাৰ ছেপ্টেম্বৰত অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে । দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত উপস্থিত হৈ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি কৰাৰ লগতে গুৱাহাটী ৰিং ৰোড, ব্ৰহ্মপুত্ৰত কুৰুৱা-নাৰেংগী দলঙৰ লগতে কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । ১৩ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত ভাৰতৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মশতবাৰ্ষিকীৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ পিছতেই নুমলীগড়ত বায়' ইথান'ল প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৰ্তমানলৈ ৭৫ বাৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিছে । তাৰ ভিতৰত ৩৫ বাৰ কেৱল অসম ভ্ৰমণ ।
গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অসম ভ্ৰমণ :
গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এইবৰ্ষত দুবাৰকৈ অসম ভ্ৰমণ কৰিছে । যোৱা ২৮ আগষ্টত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত উপস্থিত হৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত তিনিটাকৈ বিশেষ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰত ২৮ আগষ্টৰ সন্ধিয়া অমিত শ্বাহ উপস্থিত হয়, তাৰ পিছত যায় ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱনলৈ । বাজপেয়ী ভৱনত উপস্থিত হৈ গৃহ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'ৰ কমিটীৰ বৈঠকত মিলিত হয় । ২৯ আগষ্টৰ দিনটোত মুঠ তিনিটা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহে ২৯ আগষ্টত ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গোলাপ বৰবৰাৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ পিছত অসম ৰাজভৱনৰ নতুন গৃহ মুকলি কৰে । ইয়াৰ পিছতে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীয়ে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত পঞ্চায়ত প্রতিনিধি সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰে । আনহাতে এই বছৰটোৰ শেষত ২৯ ডিচেম্বৰত অসমলৈ আহিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ । গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প মুকলি কৰাৰ লগতে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ অসম ভ্ৰমণ :
চলিত বৰ্ষৰ ৭ আৰু ৮ নৱেম্বৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম ভ্ৰমণ কৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে । এই ভ্ৰমণকালত বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীত দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰাৰ লগতে এখন নতুন ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । সীতাৰমণে উজান বজাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ফ্ৰণ্টৰ সতী ৰাধিকা শান্তি উদ্যান আৰু গেটৱে অৱ গুৱাহাটীৰ অত্যাধুনিক ফেৰী টার্মিনেল আৰু জেটি উদ্বোধন কৰে । বিশ্বনাথ জিলাৰ গহপুৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত ছহিদ কনকলতা বৰুৱা ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ।
ৰাহুল গান্ধীৰ অসম ভ্ৰমণ :
চলিত বৰ্ষত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে দুবাৰকৈ অসম ভ্ৰমণ কৰিছে । জুলাইত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ উপস্থিত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী । ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে অসমলৈ আহিছিল এ আই চি চিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে । বকোৰ ছয়গাঁৱত বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে । শেহতীয়াকৈ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পিছত ১৭ অক্টোবৰত সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় । ইয়াৰ পিছত তেওঁ জুবিন গাৰ্গৰ কাহিলীপাৰাস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হৈ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু পৰিয়ালৰ লোকক সাক্ষাৎ কৰে ।
কাজিৰঙাত শচীন টেণ্ডুলকাৰ-কুম্বলে :
চলিত বৰ্ষত এপ্ৰিলত মেঘালয় আৰু অসমত সপৰিয়ালে উপস্থিত হৈছিল কিম্বদন্তী ক্রিকেটাৰ শচীন টেণ্ডুলকাৰ । মেঘালয় ভ্ৰমণৰ পিছত তেওঁ দুদিনীয়াকৈ কাজিৰঙাত উপস্থিত হয় । কাজিৰঙাত টেণ্ডুলকাৰে হাতী আৰু জীপ ছাফাৰী কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ভ্রমণ কৰে । ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত অনুৰাগীয়ে তেওঁক সাক্ষাৎ কৰাৰ বাবে ভিৰ কৰে । এইবাৰ শচীন পুত্ৰ অৰ্জুন টেণ্ডুলকাৰো অসমলৈ আহে ।
ইপিনে, নৱেম্বৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰি অভিভূত হয় একালৰ সুদক্ষ ক্ৰিকেটাৰ,স্পীনৰ যাদুকৰ অনিল কুম্বলে ৷ পত্নীসহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰি কুম্বলে উৎফুল্লিত হৈ পৰে । কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰি অসমক প্ৰশংসা কৰে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ অনিল কুম্বলেই । কাজিৰঙাত তেওঁৰ লেন্সত আবদ্ধ কৰা বিভিন্ন জীৱ-জন্তুৰ ফটো সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছিল ।
প'ষ্ট মেলনৰ কনচাৰ্ট :
যোৱা ৮ ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব বিখ্যাত আমেৰিকান পপষ্টাৰ প'ষ্ট মেলনৰ কনচাৰ্ট । গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন ৰেপাৰ প'ষ্ট মেলনে । তেওঁ প্ৰায় ২৫ হাজাৰ দেশী-বিদেশী দৰ্শকক আপ্লুত কৰে । ৯ বাৰকৈ গ্ৰেমীৰ বাবে মনোনীত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী প'ষ্ট মেলনে তেওঁৰ কেইবাটাও জনপ্ৰিয় গীত পৰিৱেশন কৰি দৰ্শকৰ মন মুহিবলৈ সক্ষম হয় । তেওঁ Sunflower, Circles, Congratulations, Rockstar, Better Now আদি জনপ্ৰিয় গীত পৰিৱেশন কৰে ।
এই বৰ্ষত ৰাজ্যলৈ সোঁত বয় বলিউড, হলিউড তাৰকাৰ ৷ আমেৰিকান প'পষ্টাৰ প’ষ্ট মেলনৰ কনচাৰ্টৰ পিছতেই গুৱাহাটীত সংগীত পৰিৱেশন কৰে প্ৰখ্যাত কণ্ঠশিল্পী চনু নিগম । ১৪ ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীৰ গ্ৰীণউড ৰিজ'ৰ্টত প্ৰথমবাৰৰ বাবে একক লাইভ কনচার্ট কৰে চনু নিগমে । তেওঁ ‘‘দিৱানা তেৰা ট্যুৰ’’ গুৱাহাটীত শুভাৰম্ভ কৰে ।
উল্লেখ্য যে এইবাৰ জাতিংগা মহোৎসৱৰ মূল আকৰ্ষণ আছিল বলিউডৰ গায়ক শ্বান । অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই শ্বানে যেতিয়া 'মায়া মাথো মায়া' গীতটো পৰিৱেশন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া সমগ্ৰ মহোৎসৱস্থলীত উপস্থিতি হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকে 'জাষ্টিছ ফ'ৰ জুবিন গাৰ্গ' শ্লোগান দিয়ে ।
ডিমা হাছাওত অনুষ্ঠিত ফেলকন ফেষ্টিভেলত কণ্ঠশিল্পী শিল্পা ৰাওৱে সংগীত পৰিৱেশন কৰে । এই বৰ্ষত ডব্লিউ ডব্লিউ ই তাৰকা গ্ৰেট খালি, বলীউডৰ অভিনেতা গোবিন্দা, অভিনেত্ৰী জেনেলিয়া ডি চুজা , উৰ্মিলা, অৰুনীতা কাঞ্জিলাল,পৱনদ্বীপ, ছাৰা আলি খান, বিশাল মিশ্ৰ আদিকে ধৰি বিভিন্ন চেলেব্ৰিটি অসমলৈ আহে ।