১৫ হাজাৰৰ সংগ্ৰামৰ পৰা 'অসম গৌৰৱ'লৈ: ‘কলং-কপিলী’ৰ মীন বিপ্লৱেৰে লাখ লাখ যুৱক-যুৱতীৰ স্বাৱলম্বনৰ সোণালী ইতিহাস
মাত্ৰ ১৫ হাজাৰ টকাৰ ঋণৰ সংগ্ৰামৰে আৰম্ভ কৰি ১৯ বছৰত ১ লাখ পৰিয়ালক স্বাৱলম্বী কৰি বুটলিলে 'অসম গৌৰৱ' বঁটা ।
Published : November 1, 2026 at 12:09 PM IST
সোণাপুৰ: মাথোঁ ১৫ হাজাৰ টকাৰ ঋণৰ বাবে এজন যুৱকে দিনৰ পিছত দিন ধৰি বেংক আৰু মানুহৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছিল । যদিও বিফল হৈছিল তথাপিও বুকুত অদম্য সাহস আৰু লক্ষ্য স্থিৰ কৰি নিজৰ মাটি-পানীৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছিল । সেই কঠোৰ সংগ্ৰামৰে আৰম্ভ হোৱা ১৯ বছৰীয়া দীঘলীয়া যাত্ৰাই এক গতি লাভ কৰি বৰ্তমান ৰাজ্যৰ তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ অসামৰিক সম্মান 'অসম গৌৰৱ' বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ডিমৰীয়াৰ বগীবাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈ সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল তথা বিশ্বৰ মানচিত্ৰত মীন বিপ্লৱৰ সূচনা কৰা স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা 'কলং-কপিলী' আজি কেৱল এটা অনুষ্ঠান হৈ থকা নাই, ই লাখ লাখ নিৱনুৱা যুৱক-যুৱতীৰ স্বাৱলম্বনৰ এক অনন্য প্ৰতীক হৈ পৰিছে । ডিমৰীয়াৰ সেউজ বুকুত আত্মপ্ৰত্যয়ৰ এক নতুন ইতিহাস উন্মোচিত হ’ল । সংস্থাপিত হৈছে লাখ লাখ আশা, স্বাৱলম্বনৰ অম্লান শিখা প্ৰজ্বলিত হৈছে ।
সাতজন বন্ধুৰ অদম্য সংকল্প আৰু ‘একুৱা টেক পাৰ্ক’ৰ বৈপ্লৱিক দিগন্ত
সাতগৰাকী বন্ধুৱে ইজনে সিজনৰ কাষত থিয় হৈ একেটা সুৰতে সুৰ মিলাইছিল । তেওঁলোক আছিল সঞ্চালক জ্যোতিষ তালুকদাৰ, বিনয় দাস, কনক পাঠক, প্ৰভাত তালুকদাৰ, অমূল্য ডেকা, উমেশ দাস আৰু ৰতন জৈচী । এই সাতজন অদম্য সাহসী কাণ্ডাৰীৰ অপ্ৰতিৰোধ্য সংকল্পৰ ফচল হৈছে আজিৰ 'কলং-কপিলী' ।
বৰ্তমান সংস্থাটোৱে ২০০ বিঘা ভূমিত বিস্তৃত ২৫ টাৰো অধিক বিশাল পুখুৰীত ৰৌ, ভকুৱা, কাৰ্পজাতীয় মাছৰ উপৰি থলুৱা প্ৰজাতি আৰু অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্যৱসায়িকভাৱে মিছা মাছৰ সফল পালন কৰি এক অভূতপূৰ্ব নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । বৰ্তমান প্ৰতিবছৰে ৫-৬ হাজাৰ কেজি মাছ উৎপাদনৰ জৰিয়তে সংস্থাটোৱে বছৰি প্ৰায় ৫ কোটি টকাৰ ব্যৱসায়িক ভঁৰাল গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
কেৱল পুখুৰীৰ মাটিতেই থমকি ৰোৱা নাই এই যাত্ৰা । বগীবাৰীস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ত গঢ়ি তোলা হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমটো 'একুৱা টেক পাৰ্ক' । ইয়াৰ মূল আকৰ্ষণসমূহ হ'ল:
- সীমিত পৰিসৰত মীন পালন: মাটি বা বৃহৎ পুখুৰী নথকা লোকসকলৰ বাবে ঘৰৰ ছাদত বা সৰু পৰিসৰত বৈজ্ঞানিক উপায়েৰে মীন পালনৰ কৌশল ইয়াত শিকোৱা হয় ।
- প্ৰযুক্তি আৰু দক্ষতা বিকাশ: মাছৰ পোনা উৎপাদন, খাদ্য ব্যৱস্থাপনা, পানীৰ গুণগত মান সংৰক্ষণ, ৰোগ প্ৰতিৰোধ আৰু সৌৰ শক্তিৰ লাভজনক ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে ইয়াত সম্পূৰ্ণ ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণ আগবঢ়োৱা হয় ।
সাফল্যৰ স্বৰ্ণিল খতিয়ান: সংখ্যাৰ দাপোনত ‘কলং-কপিলী’
- আত্মসংস্থাপিত পৰিয়াল-১ লাখ পৰিয়ালক মীন পালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী কৰা হৈছে
- প্ৰশিক্ষিত যুৱক-যুৱতী-৬০,০০০ গৰাকী যুৱক-যুৱতীক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান
- মহিলা সৱলীকৰণ-প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত ৬০ হাজাৰৰ ভিতৰত ৪০,০০০ গৰাকীয়েই মহিলা
- মীন ক্ষেত্ৰৰ সম্প্ৰসাৰণ-২০০ বিঘা মাটিত ২৫ টাৰো অধিক বৃহৎ পুখুৰী
- উৎপাদন আৰু ব্যৱসায়-বছৰত ৫-৬ হাজাৰ কেজি মাছ উৎপাদন; প্ৰায় ৫ কোটি টকাৰ বছৰেকীয়া টাৰ্ণঅভাৰ
- বিশেষ সফলতা-অসমত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত মিছা মাছৰ সফল পালন
কেৱল গৃহভূমি বা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলেই নহয়, আজি মীন বিজ্ঞানৰ দীক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিহাৰ, উৰিষ্যা আদি ৰাজ্যৰ পৰাও শত-সহস্ৰ যুৱক-যুৱতী ডিমৰীয়াৰ এই পৱিত্ৰ ভূমিলৈ ঢাপলি মেলিছে ।
অসমৰ মাটিৰ পৰা বিশ্বৰ মানচিত্ৰলৈ: জ্যোতিষ তালুকদাৰৰ ঐতিহাসিক সোপান
'কলং-কপিলী'ক সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়া সঞ্চালক জ্যোতিষ তালুকদাৰৰ কৰ্মমুখী চিন্তাই আজি বিশ্বৰ মীন ক্ষেত্ৰৰ সৰ্বোচ্চ মঞ্চসমূহত স্থান লাভ কৰিছে । জাৰ্মানী, ভিয়েটনাম, থাইলেণ্ড আৰু ভূটানৰ দৰে দেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মীন মেলত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ অসমৰ মীন বিপ্লৱৰ সফল আৰ্হি গৰ্বৰে উপস্থাপন কৰিছে ।
ইয়াৰ উপৰি, সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে এক গৌৰৱোজ্জ্বল মুহূৰ্ত কাঢ়ি আনি মুম্বাইস্থিত ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা পৰিষদৰ অধীনস্থ 'কেন্দ্ৰীয় মীনপালন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান'-ত জ্যোতিষ তালুকদাৰক অনুশীলন অধ্যাপক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।
সমগ্ৰ উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ভিতৰত এই বিৰল সন্মান অৰ্জন কৰা তেওঁ প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি । ২০১৭ চনৰ পৰাই নাবাৰ্ড, অসম চৰকাৰ আৰু মীন বিভাগৰ পৰা ধাৰাবাহিক সন্মানেৰে ভূষিত সংস্থাটোৱে ২০২১ চনত 'ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ বেচৰকাৰী সংস্থা'ৰ খিতাপো অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
‘ইটিভি ভাৰত’ৰ সৈতে সংস্থাৰ সঞ্চালক জ্যোতিষ তালুকদাৰৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ
'অসম গৌৰৱ' বঁটা ঘোষণাৰ পিছতেই অনুভূতিৰে সিক্ত হৈ 'ইটিভি ভাৰত'ৰ সন্মুখত কলং-কপিলীৰ ১৯ বছৰীয়া যাত্ৰাৰ বহু কথা ব্যক্ত কৰে সংস্থাটোৰ প্ৰাণপুৰুষ, সঞ্চালক জ্যোতিষ তালুকদাৰে । বঁটা লাভৰ অনুভৱ সম্পৰ্কে তেওঁ কয়,"পোনপ্ৰথমে মই আমাৰ আদৰণীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক অন্তৰৰ গভীৰৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু অশেষ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ । ৰাইজৰ অকৃত্রিম মৰম, আশীৰ্বাদ আৰু সমৰ্থন নোহোৱা হ’লে আমাৰ এই যাত্ৰা কেতিয়াও সম্ভৱ হৈ নুঠিলহেঁতেন । এই সন্মান কেৱল মোৰ বা 'কলং-কপিলী'ৰ নহয়, ই সমগ্ৰ ডিমৰীয়াবাসী তথা অসমৰ কষ্টসহিষ্ণু খেতিয়ক-মীনপালকসকলৰ সন্মান ।"
১৫ হাজাৰ টকাৰ সেই সংগ্ৰামৰ দিনবোৰ মনত পেলাই তালুকদাৰে কয়,"এই যাত্ৰা কেইবাখনো পাহাৰ-নদী পাৰ হোৱাৰ দৰে এক অতি জটিল সংগ্ৰাম আছিল । এনে এটা দিন আছিল, যেতিয়া মাত্ৰ ১৫ হাজাৰ টকাৰ ঋণ এটাৰ বাবে মই ১৫ দিন ধৰি বেংকৰ ইফালে-সিফালে দৌৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছিল । কিন্তু মই কেতিয়াও হতাশাত ভাঙি পৰা নাছিলোঁ । মনত এক গভীৰ বিশ্বাস আছিল— আমাৰ অসমৰ পানী আৰু মাটি আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মূলধন । সেই ধাৰণাৰেই সংকল্প লৈছিলোঁ যে মীন পালনৰ জৰিয়তে আমাৰ নিবনুৱা যুৱক-সকলক স্বাৱলম্বনৰ নতুন দিশ দেখুৱাম ।"
মীন পালনকেই কিয় জীৱিকা হিচাপে বাচি ল'লে, সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"অসমৰ জলবায়ু আৰু জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য মীন পালনৰ বাবে বিধাতাই দিয়া এক অনুপম বৰদান । আজি ১৯ বছৰৰ ধাৰাবাহিক প্ৰচেষ্টাৰ পিছত যেতিয়া দেখোঁ যে আমি ১ লাখ পৰিয়ালক স্বাৱলম্বনৰ পথ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, তেতিয়া বুকুখন গৰ্বৰে ভৰি পৰে ।"
তেওঁ কয়, "আমি ৬০ হাজাৰ নিবনুৱাক বৈজ্ঞানিক মীন পালনৰ প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ, আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা—ইয়াৰ ভিতৰত ৪০ হাজাৰগৰাকীয়েই হ'ল আমাৰ ভাই-ভনী তথা মহিলা । নাৰী শক্তিৰ এই স্বাৱলম্বনে আমাক অধিক উৎসাহিত কৰে ।"
আধুনিক প্ৰযুক্তি আৰু একুৱাকালচাৰৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত সংস্থাটোৰ সঞ্চালকগৰাকীয়ে কয়,"সময় সলনি হৈছে, গতিকে পদ্ধতিও সলনি হ’ব লাগিব । আমি 'একুৱা টেক পাৰ্ক'ৰ জৰিয়তে ছাদত বা সৰু ঠাইতে কম খৰচত মাছ পোহাৰ কৌশল শিকাইছোঁ । সৌৰ শক্তিৰ সঠিক ব্যৱহাৰে খৰচ বহু পৰিমাণে কমাই আনে । প্ৰযুক্তি আৰু নিষ্ঠা এক হ'লে সফলতা সুনিশ্চিত ।"
উদীয়মান নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতি আহ্বান জনাই তেওঁ কয়,"নৱপ্ৰজন্মক মই এটাই কথা ক’ম— কেৱল এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ পাছত দৌৰি নিজৰ ব্যৱসায়িক সম্ভাৱনাক নোহোৱা নকৰিব । অসমৰ মাটি আৰু জলবায়ু সোণ ফলোৱা মাটি । মীন পালন এক অত্যন্ত সন্মানীয় আৰু লাভজনক ব্যৱসায় । আধুনিক প্ৰযুক্তি আঁকোৱালি লৈ পূৰ্ণ মনোনিৱেশেৰে এই ক্ষেত্ৰখনত নামি পৰক, আপুনি কেৱল নিজেই স্বাৱলম্বী নহ’ব, আন দহজনক সংস্থাপিত কৰিব পৰা একোজন সফল উদ্যোগী হৈ পৰিব ।"
ডিমৰীয়াৰ বগীবাৰীৰ এটা সৰু পুখুৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈ বিশাল সাগৰলৈ প্ৰসাৰিত হোৱা 'কলং-কপিলী'ৰ এই জয়যাত্ৰা কেৱল এক সাফল্যৰ কাহিনী নহয়, ই হৈছে অসমৰ উদীয়মান অৰ্থনীতি আৰু আত্মসংস্থাপনৰ আকাশত এক দীপ্তমান ধ্ৰুৱতৰা ।