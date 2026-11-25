গুৱাহাটীৰ আৱৰ্জনা কঢ়িয়াই ভাগৰি পৰা এখন নৈৰ বেদনা কোনে বুজিব...
মহানগৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মৰা ভৰলু নৈখন আজি নোহোৱা হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । এসময়ত জলজ প্ৰাণী থকা নৈখনত এতিয়া আছে বিষাক্ত পদাৰ্থ ।
Published : November 25, 2026 at 4:03 PM IST
গুৱাহাটী : এসময়ত নৈখনত জীৱন আছিল আৰু নৈখনত মাছকে ধৰি বিভিন্ন জলজ প্ৰাণীৰ বিচৰণ দেখা গৈছিল । প্ৰকৃতি প্ৰদত্ত নৈখনৰ পানী মানুহৰ বাবেও ব্যৱহাৰৰ উপযোগী আছিল ।
কিন্তু সময়ৰ গতিত আৰু মানুহৰ অৱহেলাত লাহে লাহে জীৱন্ত নৈখন মৃতপ্ৰায় হৈ পৰিল । আজিৰ তাৰিখত নৈখন এটা নলালৈ পৰ্যবসিত হৈছে । বহুতে ইয়াক নলা বুলিয়েই জানে । সময়ৰ গতিত নৈখনে পৰিচয় হেৰুৱাই পেলালে ।
প্ৰকৃতিয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীক হিয়া উজাৰি দিছে । কিন্তু প্ৰকৃতি প্ৰদত্ত সম্পদসমূহক চৰকাৰ কিম্বা জনসাধাৰণে ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই । তাৰেই জ্বলন্ত উদহাৰণ হৈছে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াৰে বৈ যোৱা মৰা ভৰলু নৈ । আজিৰ তাৰিখত নামতহে নৈ, বাস্তৱত গুৱাহাটীৰ আৱৰ্জনা কঢ়িওৱা এটা নলা ।
প্ৰকৃতি প্ৰদত্ত মৰা ভৰলু নৈ নলালৈ পৰ্যবসিত :
লক্ষণীয় বিষয় যে গুৱাহাটী মহানগৰী পৰিষ্কাৰ কৰাৰ নামত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে বিভিন্ন অভিলাষী প্রকল্প হাতত লৈ আহিছে । এনে প্রকল্পসমূহ ৰূপায়ণৰ নামত প্ৰতি বছৰে পৌৰ নিগমে ৰাজকোষৰ কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰি আহিছে ।
বিশেষকৈ মহানগৰীৰ বাহিনী, ভৰলু, মৰা ভৰলু নৈ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ নামত বিগত বছৰকেইটাত পৌৰ নিগমে বিশাল পৰিমাণৰ পুঁজি ব্যয় কৰি আহিছে । শেহতীয়াকৈ অসমৰ প্ৰথম স্বচ্ছ চহৰ হিচাপে গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে বঁটাও লাভ কৰিছে ।
এই বঁটা লাভৰ পাছতে গুৱাহাটীৰ স্বচ্ছতাকলৈ বহুজনে প্ৰশ্নৰো অৱতাৰণা কৰিছে । সেইটো আন এটা প্ৰসংগ যদিও লেতেৰা পৰিৱেশৰ বাবেই গুৱাহাটীৰ এখন নৈ আজি অস্তিত্বৰ সংকটত আছে ।
বহু আঁচনি ৰূপায়ণৰ পাছতো আজি পর্যন্ত মহানগৰীৰ ভৰলু, মৰা ভৰলু নৈ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিষ্কাৰ হৈ নুঠিল । যাৰ পৰিণতিত মৰা ভৰলু নৈ ডাম্পিং গ্রাউণ্ড সদৃশ হৈ পৰিছে । বৃহৎ অংশজুৰি নদীখন বিভিন্ন ধৰণৰ প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা, পলিথিন, বটল, থার্ম'কলকে ধৰি অন্যান্য বহু বৰ্জিত পদাৰ্থৰে পোত খাই পৰিছে । ফলত ঠায়ে ঠায়ে মৰা ভৰলু নৈখন সংকুচিত হৈ পৰিছে । আনহাতে বেদখলতো আছে ।
ইফালে বছৰ বছৰ ধৰি আৱৰ্জনা কঢ়িয়াই ভাগৰি নিজৰ পৰিচয় হেৰুৱাই পেলোৱা মৰা ভৰলু নৈখন আজি বিষাক্ত হৈ পৰিছে । নৈখন পুতি দুর্গন্ধময় পৰিৱেশৰ মাজত আছে । পৰিণতিত নৈখনৰ কাষৰ অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত বাস কৰিব লগা হৈছে । লগতে ম'হ-মাখিৰ উপদ্ৰৱ আছে ।
ইফালে নৈখনত দিনক দিনে আৱৰ্জনাৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাই আহিছে । সমান্তৰালভাৱে নিতৌ পেলাই অহা আৱৰ্জনাৰ বাবে নৈখনৰ পানীৰ স্বাভাৱিক গতি স্তব্ধ হৈ পৰিছে । অৱশ্যে নৈখনৰ পানীৰ ৰঙে নৈখনৰ বাস্তৱিক স্বৰূপটোক স্পষ্টভাৱে প্ৰতিফলিত কৰে ।
কি কয় 'ছেভ ভৰলু অভিযান'ৰ সভাপতি ডাঃ ৰবীন মজুমদাৰে ?
গুৱাহাটীৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতা ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্রত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি অহা ভৰলু, মৰা ভৰলু আৰু বাহিনী নৈৰ সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্দ্ধনৰ বাবে 'ছেভ ভৰলু অভিযানে' কাম কৰি আহিছে ।
ডাঃ ৰবীন মজুমদাৰে এই অভিযানৰ নেতৃত্ব বহন কৰি আহিছে । মৰা ভৰলু নৈখনে আজি অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিছে । এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা ছেভ ভৰলু অভিযানৰ সভাপতি ডাঃ ৰবীন মজুমদাৰৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।
সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয়, "চুবুৰীয়া মেঘালয় ৰাজ্যৰ ৰিভয় জিলাৰ পৰা ভৰলু নৈখন ওলাইছে । অসমত সেইখনে বাহিনী নৈৰ নাম পাইছে । চিৰিয়াখানাৰ পৰা বাহিনী নৈয়ে ভৰলু নৈৰ নাম পাইছে । কুমাৰপাৰাত ভৰলু নৈখনে মৰা ভৰলু নাম পাইছে । মৰা ভৰলু নৈখন বশিষ্ঠ নৈৰ এটা সোঁতত লগ লাগি গড়চুকত পামহী নাম পাই দীপৰ বিলত পৰিছে । ভৰলু নৈখন ব্ৰহ্মপুত্র নদীত পৰিছে আৰু মৰা ভৰলু নৈখন দীপৰ বিলত পৰিছে । এই মৰা ভৰলু নৈখন আজি সংকটত আছে । মৰা ভৰলু নৈ প্ৰায় ১৯ কিলোমিটাৰ মান হ'ব । মৰা ভৰলু নৈখন আজি নলাত পৰিণত হৈছে । বহুতে এইখন নৈ বুলি নাজানে, নলা বুলিহে জানে । চৰকাৰৰ অনিহা আৰু গুৱাহাটীৰ একাংশ ৰাইজৰ অজ্ঞতাৰ বাবে ভৰলু নৈখন এতিয়া নলা হৈ পৰিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মৰা ভৰলু নৈখনৰ বৰ্তমান সোঁত নথকাৰ বাবে পলস পৰি নৈখন বাম হৈ পৰিছে । এটা সময়ত মৰা ভৰলু নৈৰ সোঁত আছিল আৰু পানী পৰিষ্কাৰ আছিল । মানুহে তাত মাছ মাৰিছিল, গা ধুইছিল । কিন্তু এতিয়া মৰা ভৰলুৰ পানী বিষাক্ত । আৱৰ্জনা পেলোৱাৰ বাবে ভৰলুৰ পানী সম্পূৰ্ণৰূপে দূষিত হৈ পৰিছে । আনহাতে গুৱাহাটীৰ বৰ্জিত পানী কঢ়িওৱা বহু নলাৰ পানী মৰা ভৰলুত পেলোৱা হৈছে । যাৰ বাবে মৰা ভৰলু নৈখন এতিয়া নোহোৱা হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । মৰা ভৰলুত প্ৰাকৃতিক পানী নাই । কটাহবাৰী অঞ্চলত মৰা ভৰলু নৈখন কিছু পৰিষ্কাৰ আছে । তাত আমি সজাগতাৰ বাবে নাও খেলৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ । তাত আমি মাছো দেখা পাইছিলো ।"
তেওঁ আৰু কয়, "বৰ্জিত পানীয়ে মৰা ভৰলুক প্ৰদূষিত কৰিছে । বিভিন্ন উৎসৰ পৰা গুৱাহাটীৰ বৰ্জিত পানী আৰু আৱৰ্জনাই মৰা ভৰলুৰ অস্তিত্ব বিপন্ন কৰি তুলিছে । মৰা ভৰলু নৈৰ গুৰুত্ব চৰকাৰে হয়তো বুজি পোৱা নাই নাইবা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই । মৰা ভৰলু নৈৰ বহুত অৰিহণা আছে । পাৰিপাৰ্শ্বিকতাত বহু ভূমিকা আছে । কিন্তু এতিয়া নদীখনকে অক্সিজেন লগা হৈছে । বায়ুমণ্ডলক দিব পৰা নাই । প্ৰকৃতিয়ে গুৱাহাটীক বুকু উজাৰি দিছে । আমি মানুহে প্ৰকৃতিৰ অৱদানক উপলব্ধি কৰা নাই । যাৰ বাবে কৃত্রিম বানকে ধৰি নানান সমস্যাৰে আমি জৰ্জৰিত হৈছো । পৰিৱেশতন্ত্র বিনষ্ট হৈছে । মৰা ভৰলুৰ পানী দূষিত হোৱাৰ ফলত জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি আহি পৰিছে । আনহাতে দীপৰ বিলৰ প্ৰতিও ভাবুকি আহি পাৰিছে । চৰকাৰে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে । আমিও ৰাইজক সজাগ কৰিবৰ বাবে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰি আহিছো ।"
গুৱাহাটীৰ বোঁৱতী নৈত আৱৰ্জনাৰ দ'ম :
এজাক বৰষুণৰ পাছতে মহানগৰী কৃত্ৰিম বানত বুৰ যোৱাটো নতুন কথা নহয় । বৰষুণ দিলেই ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা সময় ধৰি পানী আবদ্ধ হৈ থাকে । বৰষুণৰ পানী ওলাই যাবলৈ সুব্যৱস্থা নথকাৰ পৰিণতিতে কৃত্ৰিম বানে অবর্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰা দেখা যায় ।
'বানমুক্ত গুৱাহাটী' গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম কর্তৃপক্ষই অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে যদিও কার্যতঃ সেয়া ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে । বৰ্জিত পানী বোৱাই নিবলৈ নৈ, নলা নিষ্কাশনৰ নামত জিএমচি কর্তৃপক্ষই কোটি কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে যদিও বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত তাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ছবি দেখা গৈছে ।
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মুখ্য নৈ হিচাপে বিবেচিত ভৰলু, মৰা ভৰলু আৰু বাহিনীৰ অৱস্থা সম্প্ৰতি অত্যন্ত পুতৌজনক । এই নৈ কেইখন ঠায়ে ঠায়ে আৱৰ্জনাৰে ভৰি পৰিছে ।
তদুপৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি খননৰ কোনো ব্যৱস্থা নকৰাৰ পৰিণতিত ভৰলু, মৰাভৰলু আৰু বাহিনী ওফন্দি উঠিছে । নৈৰ বুকু তৰাং হৈ পৰা আৰু আৱৰ্জনাৰে ঠাহ খাই পৰাৰ ফলত বৰ্জিত পানী বোৱাই নিয়াৰ ক্ষমতা ক্ৰমান্বয়ে হ্রাস পাইছে ।
জোনালী অঞ্চলত বাহিনী নৈৰ যিফালে চোৱা যায় সেইফালেই কেৱল বটল, প্লাষ্টিকৰ পেকেট, মোনা, পলিথিনি আদি আৱর্জনা ঠাহ খাই আছে । ইফালে অনিল নগৰৰ সমীপত ভৰলু নৈত বিভিন্নধৰণৰ পেলনীয়া সামগ্রী যেনি-তেনি দ'ম হৈ পৰি আছে ।
ৰাজগড় ৰোডৰ দলঙৰ তলৰ অংশত বিভিন্নধৰণৰ আৱৰ্জনাৰ দ'ম নৈখনত দেখা যায় । ইয়াৰ লগতে বৰ্ষাপাৰা, ভাস্কৰ নগৰ, ফটাশিল, বিষ্ণুপুৰ আদিত মৰা ভৰলুৰ অৱস্থা তথৈবচ । ঠায়ে ঠায়ে মৰা ভৰলু বিভিন্নধৰণৰ পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে ।
উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্রিম বান ৰোধৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ প্রকল্প লোৱাৰ বিষয়ে যোৱা ১৯ মে'ত মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছিল । সেই প্রকল্প অনুসৰি বাহিনী বেছিন প্ৰকল্পৰ বাবে ৫০০.৯৫ কোটি টকা আৰু ভৰলু বেছিন প্ৰকল্পৰ বাবে ৯৫৮.১০ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে ।
দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈয়ে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৃত্রিম বান ৰোধৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা এই অভিলাষী প্রকল্পই স্বাভাৱিকতে মহানগৰবাসীৰ মনত আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে । কিন্তু এই প্রকল্প কেতিয়ালৈকে ৰূপায়ণ কৰা হ'ব সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই । তদুপৰি লক্ষণীয়ভাৱে এই প্ৰকল্পত মৰা ভৰলু নাই ।
এই সন্দৰ্ভত ছেভ ভৰলু অভিযানৰ সভাপতি ডাঃ ৰবীন মজুমদাৰে কয়, "মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে ভৰলু, বাহিনীৰ সমানে মৰা ভৰলু, বশিষ্ঠ আৰু পামহি নৈকো গুৰুত্ব দিব লাগিব । বিশেষকৈ বাহিনী-ভৰলুৰ সমান্তৰালভাৱে মৰা ভৰলুত খনন আৰু পৰিষ্কৰণ কৰিব লাগিব । অন্যথা চৰকাৰৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ প্ৰকল্প সফল হোৱাত বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব ।"
লগতে পঢ়ক :
এতিয়াৰে পৰা অসমতে উৎপাদন হ’ব পেৰাচিটামল, গোলাঘাটত ৭৫০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন