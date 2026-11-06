ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা ছাগলী পালনলৈ, গোলাঘাটত স্বাৱলম্বিতাৰ এক অনন্য নিদৰ্শন
ছাত্ৰ ৰাজনীতি, দলীয় ৰাজনীতিত বিফল হৈ উন্নত প্ৰজাতিৰ ছাগলী পালনেৰে স্বাৱলম্বিতাৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এজন স্বাৱলম্বী লোকৰ কথা ।
Published : November 6, 2026 at 6:55 PM IST
গোলাঘাট: ডিঙিত সদায় এখন সুন্দৰকৈ মেৰিয়াই থোৱা গামোচা— এইয়াই তেওঁৰ পৰিচয় । এসময়ত সক্ৰিয়ভাৱে ছাত্ৰ ৰাজনীতি কৰিলে, তাৰ পিছত দলীয় ৰাজনীতিতো নামিল । কিন্তু ৰাজনীতিৰ পথাৰখনত তেওঁ কোনধৰণেই সফল হ’ব নোৱাৰিলে । ৰাজনীতিত থাকি নিজৰ পৰিয়ালটোক পোহপাল দিয়াতো অসম্ভৱ হৈ পৰিছিল । কিন্তু তেওঁ হাৰ নামানিলে ।
ৰাজনীতিৰ কূটনীতি এৰি অৱশেষত তেওঁ হাতত তুলি ল’লে আত্মসংস্থাপনৰ এক ব্যতিক্ৰমী কৰ্মপন্থা । তেওঁ হৈছে বোকাখাত ৰজাবাৰীৰ গোপাল দাস, তেওঁ নিজকে ‘গোপাল অসম’ বুলি চিনাকি দি ভাল পায় । শেহতীয়াকৈ তেওঁ ছাগলী পালনৰ জৰিয়তে এক সুন্দৰ আত্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
প্ৰাক্তন আলফা নেতা জিতেন দত্তৰ শিবিৰত প্ৰশিক্ষণ
থলুৱা ছাগলী পালনৰ পাছত এইবাৰ গোপাল দাসে বৰ্তমান দক্ষিণ এছিয়াৰ অতি জনপ্ৰিয় আৰু উন্নত জাতৰ ‘বিটেল’ প্ৰজাতিৰ ছাগলী পালনত বিশেষ গুৰুত্ব দিছে । এই উদ্দেশ্যে তেওঁ আলোচনাপন্থী আলফাৰ শিবিৰলৈ গৈ আলফা নেতা জিতেন দত্তৰ ব্যৱস্থাপনাত আৰু ‘অসম সাৰথি’ স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানৰ তত্ত্বাৱধানত উন্নত প্ৰজাতিৰ ছাগলী পালনৰ এক বিশেষ কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে ।
নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ ৮.৫০ লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য
গোপাল দাসৰ এই স্বাৱলম্বিতাৰ যাত্ৰাত নুমলীগড় শোধনাগাৰ এক ডাঙৰ সম্বল হিচাপে থিয় দিছে। শোধনাগাৰটোৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা আঁচনিৰ জৰিয়তে লাভ কৰা ৮.৫০ লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্যৰে তেওঁ নিজৰ ফাৰ্মখন সুন্দৰকৈ সজাই-পৰাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে । বৰ্তমান তেওঁৰ ফাৰ্মখনত থলুৱা আৰু বিটেল প্ৰজাতিৰ প্ৰায় ৬০ টা ছাগলী মজুত আছে । উল্লেখনীয় যে বিটেল ছাগলীৰ পৰা মাংস আৰু গাখীৰ দুয়োটাই প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় ।
ক’ভিদৰ জটিল সময়ৰ পৰা আজিৰ সফলতালৈ
নিজৰ এই যাত্ৰা সন্দৰ্ভত গোপাল দাসে কয়,"ক’ভিদ মহামাৰীৰ সময়ত এটা সৰু গৰাল নিৰ্মাণ কৰি মাত্ৰ ৩০ টা ছাগলীৰে মই এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । জিতেন দত্ত ডাঙৰীয়াৰ তত্ত্বাৱধানত প্ৰশিক্ষণ লৈ অহাৰ পিছত মই ব্যৱসায়িকভাৱে কামটো আৰম্ভ কৰোঁ । এতিয়া মই সমাজত মূৰ ডাঙি ঠিয় হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ ।"
ছাগলীসমূহৰ খাদ্যৰ বাবে গোপাল দাসে নিজাকৈ ঘাঁহৰ খেতিও কৰিছে । লগতে ছাগলীৰ বিভিন্ন বেমাৰ-আজাৰ হ’লে তেওঁ বোকাখাতৰ পশুপালন বিভাগৰ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰে, যাৰ বাবে বৰ্তমান তেওঁৰ ফাৰ্মৰ ছাগলীসমূহ সম্পূৰ্ণ সুস্থ অৱস্থাত আছে । ৰাজনীতিত বিফল হৈ হতাশ হৈ পৰা যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে এতিয়া গোপাল অসম এক অনন্য উদাহৰণ হৈ পৰিছে ।