অভাৱৰ পৰা আত্মনিৰ্ভৰশীলতালৈঃ পূজা শইকীয়াৰ অনুপ্ৰেৰণাদায়ক যাত্ৰা

অভাৱৰ পৰা আত্মনিৰ্ভৰশীলতালৈঃ পূজা শইকীয়াৰ অনুপ্ৰেৰণাদায়ক যাত্ৰা
এসময়ত পিতৃ-মাতৃক হাত খৰচ খুজিবলৈ সংকোচ কৰা কন্যাই এতিয়া পৰিয়ালটোক আৰ্থিক সংকটত সহায় কৰিছে । নগাঁৱৰ এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত যুৱতীৰ সফলতাৰ কাহিনী ।
Published : June 29, 2026 at 7:01 PM IST
ৰকিবুল ৱাহিদ
নগাঁও : অভাৱে আৱিষ্কাৰৰ মূল...। আৰ্থিক অভাৱ দেখিয়ে ডাঙৰ হোৱা নগাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতীৰ কাহিনী । আজি তেওঁ আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল । মাত্ৰ ২০০ টকা মূলধনেৰে আৰম্ভ কৰা ব্যৱসায়ে আজি পূৰ্ণ ৰূপ পাইছে । তেওঁ প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী আজি অসমৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ৰপ্তানি হৈছে । আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ নগাঁও চহৰৰ লাওখোৱা ৰোডৰ মেধাৱী ছাত্ৰী পূজা শইকীয়াৰ কথা ।
এসময়ত দৈনন্দিন খৰচৰ বাবে মাক দেউতাকক পইচা বিচাৰিবলৈ সংকোচ কৰা পূজাই আজি ঘৰখন চলোৱাত আগভাগ লৈছে । উচ্চ শিক্ষাৰ খৰচ উলিওৱাৰ লগতে পৰিয়ালৰ দায়িত্ব মূৰ পাতি লৈও তেওঁ এতিয়া বহুতৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে । পূজা শইকীয়াই অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰাই বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি সেইবোৰ বিক্ৰী কৰি নিজৰ খৰচ উলিওৱাৰ চেষ্টা কৰি আহিছে ।
পৰিয়ালৰ আৰ্থিক সমস্যাৰ কথা চিন্তা কৰি নিজৰ হাতেৰে কিবা এটা সৃষ্টি কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল পূজা শইকীয়াই । সেই অনুসৰি মাত্ৰ ২০০ টকাৰে কিছুমান সামগ্ৰী কিনি তেওঁ কৃত্ৰিম ফুল আৰু ফুলৰ বুকে বনোৱা আৰম্ভ কৰিছিল । প্ৰথমতে ঘৰতে সৰু আকাৰৰ বুকে প্ৰস্তুত কৰি চুবুৰীয়াক বিক্ৰী কৰিছিল ।
কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু নিষ্ঠাৰ ফলত তেওঁৰ বুকেৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে । লাহে লাহে বৃদ্ধি পালে গ্ৰাহকৰ সংখ্যাও । এনেদৰে তেওঁৰ সৃষ্টি কেৱল নগাঁও বা অসমতে সীমাবদ্ধ নাথাকি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে বিস্তাৰিত হয় ।
বৰ্তমান পূজা শইকীয়াই নিৰ্মাণ কৰা বুকে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি হৈছে । শিক্ষা আৰু পৰিয়ালৰ দায়িত্বৰ মাজতে পূজাই কেৱল নিজৰ বাবেই নহয়, আন নিবনুৱাৰ বাবেও কৰিছে চিন্তা । তেওঁৰ "হেণ্ডিক্ৰাফ্ট স্প'ট" নামৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে এতিয়া বহুতো যুৱক-যুৱতীক বুকে প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে । এই প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে বহুতো নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীয়ে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে ।
প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১৭ গৰাকীকৈ যুৱতীক প্ৰশিক্ষণ দিয়া পূজা শইকীয়াই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে ২০ গৰাকী আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে আন ১৭ গৰাকী যুৱতীৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে । পূজা শইকীয়াৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ নগাঁৱৰ উপৰিও শিৱসাগৰ, বৰপেটা, মৰিগাঁও আদি জিলাৰ যুৱতীও যোগাযোগ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত পূজাই কয়, "অভাৱে মোক শিক্ষা দিছে যে কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু সঠিক দিশত আগবাঢ়িলে সফলতা নিশ্চয় আহে । মোৰ লক্ষ্য হৈছে আৰু বহুতো যুৱতীক স্বাৱলম্বী কৰি তোলা । দেউতা অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক যদিও দেউতাৰ পেঞ্চনৰ টকাৰে বেংকৰ পৰা লোৱা ঋণৰ কিস্তি পৰিশোধ কৰাৰ পাছত পৰিয়ালটো চলিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধা হোৱা দেখি মই দুগুণ উদ্যমেৰে এই কামত নিজকে মনোনিবেশ কৰিছোঁ ।"
হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাতো সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা পূজা শইকীয়া সম্প্ৰতি শিক্ষকৰ চাকৰিৰ বাবেও যোগ্যতা পৰীক্ষাৰ বাবে ডিএলএড ডিগ্ৰী গ্ৰহণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ।
ইফালে পূজা শইকীয়াৰ মাতৃ ৰাণীমা শইকীয়াই কন্যাৰ এই সফলতাৰ প্ৰশংসা কৰি কয়, "তাই সৰুৰে পৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী বনাই লগৰ ছোৱালীক এটকা দুটকাl বিক্ৰী কৰিছিল । এনেদৰেই তাই আজি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন বহুতকে স্বাৱলম্বী কৰিছে । পূজাৰ উপার্জনে এতিয়া আমাৰ পৰিয়ালটোক যথেষ্ট সকাহ দিছে ।"
পূজা শইকীয়াৰ এই সফলতাই বিশেষকৈ যুৱ সমাজক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে । পূজা শইকীয়াই প্ৰমাণ কৰিছে যে দৃঢ় সংকল্প থাকিলে সপোন বাস্তৱায়িত কৰিব পৰা যায় । এনে উদ্যমী যুৱতীৰ সফলতাত এতিয়া গৌৰৱান্বিত পৰিয়ালৰ লগতে অঞ্চলটোৰ লোকসকল ।
লগতে পঢ়ক :