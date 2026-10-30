মাটিৰ মাজত জীৱিকাৰ সমল বোটলা এগৰাকী মহিলাৰ সফলতাৰ কাহিনী
বৰপেটাৰ গীতা দাসে পোন্ধৰ বছৰ ধৰি মৃৎশিল্পৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন দহজনকো উপাৰ্জনৰ পথ দেখুৱাই নাৰী সৱলীকৰণৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ।
Published : October 30, 2026 at 8:03 PM IST
বৰপেটা: এটুকুৰা মাটিত শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত নানান সামগ্ৰীয়ে প্ৰাণ পাই উঠে । কোনো যন্ত্ৰৰ সহায় নোলোৱাকৈ সম্পূৰ্ণ হাতেৰে মাটিৰ কলহ, চৰুৰ লগতে ঘৰৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধক বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰে । এইদৰেই বিগত পোন্ধৰ বছৰে মৃৎশিল্পক জীৱিকাৰ মাধ্যম হিচাপে আঁকোৱালি লৈছে বৰপেটা চহৰৰ ঘোঁৰামাৰা হাটীৰ বাসিন্দা গীতা দাসে ।
গীতা দাসৰ এই প্ৰচেষ্টা কেৱল নিজৰ উপাৰ্জনতে সীমাৱদ্ধ হৈ থকা নাই । মৃৎশিল্পৰ জৰিয়তে আন দহজন লোককো স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ দেখুৱাইছে তেওঁ । মৃৎশিল্পীগৰাকীয়ে নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰীসমূহ বৰপেটা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আন জিলালৈও যোগান ধৰে ।
বিশেষকৈ বৰপেটাৰ আতচবাজী উদ্যোগত ব্যৱহৃত ফুলজাৰিৰ মাটিৰ খোলা নিৰ্মাণত গীতা দাসৰ বিশেষ দক্ষতা আছে । তেওঁ বছৰি শ শ আতচবাজীৰ খোলা প্ৰস্তুত কৰি এই উদ্যোগটোকো সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে ।
তিনিটাকৈ সন্তানৰ পঢ়া-শুনাৰ খৰচ, অসুস্থ স্বামীৰ চিকিৎসাৰ ব্যয়ৰ লগতে মহিলাগৰাকীয়ে পাঁচজনীয়া পৰিয়ালটোৰ ভৰণ-পোষণৰ দায়িত্বও বহন কৰি আহিছে । মৃৎশিল্পৰ দ্বাৰা হোৱা উপাৰ্জনেই এতিয়া তেওঁৰ পৰিয়ালৰ জীৱন-জীৱিকাৰ অন্যতম সম্বল ।
উল্লেখ্য যে, গীতা দাসে মৃৎশিল্পৰ কোনো আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা নাছিল । আনক কাম কৰা দেখি তেওঁ নিজেই এই শিল্পৰ কৌশল আয়ত্ত কৰিছিল । আজি নিজে দক্ষ মৃৎশিল্পী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাৰ লগতে আনকো প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে । তেওঁৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ লৈ কেইবাটাও পৰিয়ালে বৰ্তমান মৃৎশিল্পৰ জৰিয়তে উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ইফালে, অসম চৰকাৰৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত লাভ কৰা আৰ্থিক সাহায্যই তেওঁৰ ব্যৱসায় আগবঢ়াই নিয়াত যথেষ্ট সহায় কৰিছে গীতা দাসে সদৰী কৰে ।
অৱশ্যে, বৰ্তমান মৃৎশিল্পৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় উপযুক্ত মাটি আৰু ভূমি সংগ্ৰহ কৰাটো দিনক দিনে প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে । সমান্তৰালকৈ কেঁচামালৰ মূল্যও বৃদ্ধি পাইছে । এনে পৰিস্থিতিত মৃৎশিল্পীসকলৰ সমস্যাৰ প্ৰতি চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি কেঁচামাল সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায় ।
গীতা দাসে কেতিয়াৰ পৰা এই কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিল, আৰ্থিক পৰিস্থিতি কেনে সেই সন্দৰ্ভত ক'লে এইদৰে, "১৫ বছৰ ধৰি মই এই কামত জড়িত হৈ আছোঁ । আতচবাজীৰ খোলাটো বনাও, কেতিয়াবা অৰ্ডাৰ আহিলে কলহ, মলা আদি বনাওঁ । মই কোনো প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাই, ঘৰতে শিকিছোঁ । আৰ্থিকভাৱে সমস্যা হয়, কাৰণ মোৰ ল'ৰা-ছোৱালী তিনিটা । সিহঁতৰ পঢ়া-শুনাৰ খৰচ আছে ।"
মৃৎশিল্প কেৱল এটা পৰম্পৰাগত কলাই নহয়, ই যে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰো এক শক্তিশালী মাধ্যম হ'ব পাৰে, গীতা দাস তাৰেই উৎকৃষ্ট উদাহৰণ । নিজৰ কৰ্মদক্ষতা আৰু একাগ্ৰতাৰে আনৰ বাবেও উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি কৰি দিয়া এইগৰাকী মহিলাৰ প্ৰচেষ্টা সঁচাকৈয়ে প্ৰেৰণাদায়ক ।