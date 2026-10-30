ETV Bharat / state

মাটিৰ মাজত জীৱিকাৰ সমল বোটলা এগৰাকী মহিলাৰ সফলতাৰ কাহিনী

বৰপেটাৰ গীতা দাসে পোন্ধৰ বছৰ ধৰি মৃৎশিল্পৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন দহজনকো উপাৰ্জনৰ পথ দেখুৱাই নাৰী সৱলীকৰণৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ।

From Clay to Success: Geeta Das Empowers Herself and Ten Others Through Pottery
মাটিৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণেৰে স্বাৱলম্বী গীতা দাস (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 30, 2026 at 8:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা: এটুকুৰা মাটিত শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত নানান সামগ্ৰীয়ে প্ৰাণ পাই উঠে । কোনো যন্ত্ৰৰ সহায় নোলোৱাকৈ সম্পূৰ্ণ হাতেৰে মাটিৰ কলহ, চৰুৰ লগতে ঘৰৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধক বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰে । এইদৰেই বিগত পোন্ধৰ বছৰে মৃৎশিল্পক জীৱিকাৰ মাধ্যম হিচাপে আঁকোৱালি লৈছে বৰপেটা চহৰৰ ঘোঁৰামাৰা হাটীৰ বাসিন্দা গীতা দাসে ।

গীতা দাসৰ এই প্ৰচেষ্টা কেৱল নিজৰ উপাৰ্জনতে সীমাৱদ্ধ হৈ থকা নাই । মৃৎশিল্পৰ জৰিয়তে আন দহজন লোককো স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ দেখুৱাইছে তেওঁ । মৃৎশিল্পীগৰাকীয়ে নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰীসমূহ বৰপেটা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আন জিলালৈও যোগান ধৰে ।

মাটিৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণেৰে স্বাৱলম্বী গীতা দাস (মাটিৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণেৰে স্বাৱলম্বী গীতা দাস)

বিশেষকৈ বৰপেটাৰ আতচবাজী উদ্যোগত ব্যৱহৃত ফুলজাৰিৰ মাটিৰ খোলা নিৰ্মাণত গীতা দাসৰ বিশেষ দক্ষতা আছে । তেওঁ বছৰি শ শ আতচবাজীৰ খোলা প্ৰস্তুত কৰি এই উদ্যোগটোকো সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে ।

তিনিটাকৈ সন্তানৰ পঢ়া-শুনাৰ খৰচ, অসুস্থ স্বামীৰ চিকিৎসাৰ ব্যয়ৰ লগতে মহিলাগৰাকীয়ে পাঁচজনীয়া পৰিয়ালটোৰ ভৰণ-পোষণৰ দায়িত্বও বহন কৰি আহিছে । মৃৎশিল্পৰ দ্বাৰা হোৱা উপাৰ্জনেই এতিয়া তেওঁৰ পৰিয়ালৰ জীৱন-জীৱিকাৰ অন্যতম সম্বল ।

From Clay to Success: Geeta Das Empowers Herself and Ten Others Through Pottery
মাটিৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত গীতা দাস (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, গীতা দাসে মৃৎশিল্পৰ কোনো আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা নাছিল । আনক কাম কৰা দেখি তেওঁ নিজেই এই শিল্পৰ কৌশল আয়ত্ত কৰিছিল । আজি নিজে দক্ষ মৃৎশিল্পী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাৰ লগতে আনকো প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে । তেওঁৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ লৈ কেইবাটাও পৰিয়ালে বৰ্তমান মৃৎশিল্পৰ জৰিয়তে উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

ইফালে, অসম চৰকাৰৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত লাভ কৰা আৰ্থিক সাহায্যই তেওঁৰ ব্যৱসায় আগবঢ়াই নিয়াত যথেষ্ট সহায় কৰিছে গীতা দাসে সদৰী কৰে ।

From Clay to Success: Geeta Das Empowers Herself and Ten Others Through Pottery
বৰপেটাৰ আতচবাজী উদ্যোগত ব্যৱহৃত ফুলজাৰিৰ মাটিৰ খোলা নিৰ্মাণ (ETV Bharat Assam)

অৱশ্যে, বৰ্তমান মৃৎশিল্পৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় উপযুক্ত মাটি আৰু ভূমি সংগ্ৰহ কৰাটো দিনক দিনে প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে । সমান্তৰালকৈ কেঁচামালৰ মূল্যও বৃদ্ধি পাইছে । এনে পৰিস্থিতিত মৃৎশিল্পীসকলৰ সমস্যাৰ প্ৰতি চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি কেঁচামাল সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায় ।

From Clay to Success: Geeta Das Empowers Herself and Ten Others Through Pottery
আতচবাজী উদ্যোগত ব্য়ৱহৃত মাটিৰ সামগ্ৰী (ETV Bharat Assam)

গীতা দাসে কেতিয়াৰ পৰা এই কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিল, আৰ্থিক পৰিস্থিতি কেনে সেই সন্দৰ্ভত ক'লে এইদৰে, "১৫ বছৰ ধৰি মই এই কামত জড়িত হৈ আছোঁ । আতচবাজীৰ খোলাটো বনাও, কেতিয়াবা অৰ্ডাৰ আহিলে কলহ, মলা আদি বনাওঁ । মই কোনো প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাই, ঘৰতে শিকিছোঁ । আৰ্থিকভাৱে সমস্যা হয়, কাৰণ মোৰ ল'ৰা-ছোৱালী তিনিটা । সিহঁতৰ পঢ়া-শুনাৰ খৰচ আছে ।"

From Clay to Success: Geeta Das Empowers Herself and Ten Others Through Pottery
গীতা দাসে নিৰ্মাণ কৰা মাটিৰ শিল্পসমুহ (ETV Bharat Assam)

মৃৎশিল্প কেৱল এটা পৰম্পৰাগত কলাই নহয়, ই যে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰো এক শক্তিশালী মাধ্যম হ'ব পাৰে, গীতা দাস তাৰেই উৎকৃষ্ট উদাহৰণ । নিজৰ কৰ্মদক্ষতা আৰু একাগ্ৰতাৰে আনৰ বাবেও উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি কৰি দিয়া এইগৰাকী মহিলাৰ প্ৰচেষ্টা সঁচাকৈয়ে প্ৰেৰণাদায়ক ।

লগতে পঢ়ক: পাৰিতোষিক বৃদ্ধিকে ধৰি বিভিন্ন দাবীৰে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ পঞ্চায়ত সদস্যৰ

লক্ষ্য বেদখলমুক্ত যমুনা : দ্বিতীয় দিনাও আটাছুৰ উচ্ছেদ অভিযান

TAGGED:

WOMEN ENTREPRENEURSHIP
POTTERY INDUSTRY
মৃৎশিল্প
গীতা দাস
আতচবাজী

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.