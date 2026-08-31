ETV Bharat / state

তাঁতশালত বহি সৰগ ৰচিছে জোনাইৰ ছাত্ৰই: মেখেলা-চাদৰ বৈ উপাৰ্জন ৪ লক্ষাধিক

ভমকাফুলীয়া নক্সাৰে তাঁতশালত জোনাইৰ কলেজীয়া ছাত্ৰৰ চমক । বাঁহৰ তাঁতশালৰ পৰা কাঠৰ তাঁতশাললৈ যাত্ৰা ৷

Dhemaji student weaver success story
তাঁতশালত বহি সৰগ ৰচিছে জোনাইৰ ছাত্ৰই (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 31, 2026 at 11:24 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

কৰবী দলে

জোনাই : কোনে কয় তাঁতশাল কেৱল মহিলাৰ হাতৰ শিল্প ? কোনে কয় শিপিনীৰ নিপুণ আঙুলিয়ে ৰচা বৰ্ণিল সপোনৰ পৃথিৱীত পুৰুষৰ স্থান নাই ? জোনাইৰ এজন কলেজীয়া ছাত্ৰই নিজৰ সৃষ্টিশীলতা, কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু নিপুণতাৰে এনে বহুদিনীয়া ধাৰণাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ।

তাঁতশালত বহি মেখেলা-চাদৰ, গামোচা আৰু মিচিং জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰত ভমকাফুলীয়া ফুল বাচি যেন সঁচাকৈয়ে সৰগ ৰচিছে জোনাই বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ৰাজ পেগুৱে ।

তাঁতশালত বহি সৰগ ৰচিছে জোনাইৰ ছাত্ৰই (ETV Bharat Assam)

১২-১৩ বছৰ বয়সৰ পৰাই তাঁতশালৰ সৈতে নিবিড়ভাৱে জড়িত ৰাজ পেগুৱে নিজৰ অসাধাৰণ বয়ন শিল্পৰ জৰিয়তে সুকীয়া পৰিচয় লাভ কৰিছে । পঢ়াশুনাৰ সমান্তৰালকৈ তাঁতশালত সময় দিয়া এই যুৱকজনে বৰ্তমানলৈকে মেখেলা-চাদৰ, পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰ বৈ প্ৰায় ৪.৫০ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

অসমৰ বা বিশেষকৈ মিচিং সমাজত শিপিনী বা তাঁতশালৰ কামত পৰম্পৰাগতভাৱে মহিলাসকল জড়িত হৈ আহিছে । প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্ম ধৰি মিচিং মহিলাসকলে তাঁতশালত বহি নিজৰ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰাক বৰ্ণিল বস্ত্ৰৰ মাজেৰে জীয়াই ৰাখিছে ।

কিন্তু এই সোঁতৰ বিপৰীতে গৈ ৰাজে ব্যতিক্ৰমী সফলতা লাভ কৰিছে । তেওঁৰ হাতৰ পৰশ পৰিলেই যেন তাঁতশাল আৰু সূতাই প্ৰাণ পাই উঠে । তেওঁৰ এই প্ৰতিভাই ইতিমধ্যে বহুজনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।

  • তৰাজান গাঁৱৰ পৰা ব্যতিক্ৰমী যাত্ৰা

জোনাইৰ তৰাজান গাঁৱৰ অমৃত পেগু আৰু জোনমণি পেগুৰ পুত্ৰ ৰাজ পেগু কম বয়সৰ পৰাই বোৱা-কটাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আছিল । এই সন্দৰ্ভত ৰাজ মাতৃয়ে কয়, "মোৰ ল'ৰাজন সৰুৰে পৰা বোৱা-কটাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট আছিল । মই বৈ থকা শালত কোনো প্ৰশিক্ষণ নোলোৱাকৈয়ে প্ৰায় ১২ বছৰ বয়সতে কাপোৰ বৈ উলিয়াইছিল । ইয়াৰ পাছত নিজে তাঁত লগাই কাপোৰ বোৱাৰ কামত ধৰিলে আৰু ল'ৰাজনে কাপোৰ বৈ উপাৰ্জন কৰা টকাৰ পৰাই ৩ খন তাঁতশাল বনাবলৈ সক্ষম হ'লো । নহ'লে পূৰ্বে বাঁহৰ শালতহে বোৱা হৈছিল । এতিয়া ৰাজ পেগুৱে পুৱা সোনকালে উঠি পঢ়াশুনা কৰি তাৰ পাছত এঘণ্টামান কাপোৰ বৈ কলেজলৈ যায় । পুনৰ কলেজৰ পৰা আহি তাঁত বয় ।"

DHEMAJI STUDENT WEAVER
নিজহাতেৰে প্ৰস্তুত কৰা কাপোৰ বিক্ৰী কৰি প্ৰায় ৪.৫০ লাখ টকা উপাৰ্জন (ETV Bharat Assam)

অৱশ্যে এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ পৰা কোনো সহায় নোপোৱাত ৰাজৰ মাতৃয়ে কিছু আক্ষেপো কৰিছে । আচলতে পঢ়াশুনা আৰু শিল্পচৰ্চাৰ এই সুন্দৰ সমন্বয়ে ৰাজক অন্য যুৱকৰ পৰা পৃথক কৰিছে । তেওঁৰ হাতত প্ৰাণ পাই উঠা মেখেলা-চাদৰ আৰু পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰ কেৱল জোনাইতে নহয় অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ৰপ্তানি হয় ।

  • আনকো দিছে প্ৰশিক্ষণ

ৰাজৰ এই ব্যতিক্ৰমী যাত্ৰাৰ আন এক উল্লেখযোগ্য দিশ হৈছে তেওঁ কেৱল নিজে তাঁত বৈ উপাৰ্জন কৰাতেই সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই । ওচৰৰ বহু যুৱতী আৰু মহিলাক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ লগতে তাঁতশাল স্থাপন কৰাতো সহায় কৰি দিয়ে ।

এগৰাকী ছাত্ৰ হৈও নিজৰ বয়ন শিল্পৰ জ্ঞান আনৰ মাজলৈ লৈ গৈছে । যি সময়ত যুৱক-যুৱতী কৰ্মসংস্থাপনৰ সন্ধানত বহিঃৰাজ্যলৈ গৈছে । সেই সময়ত তেওঁ পৰম্পৰাগত হস্ততাঁত শিল্পক জীৱিকাৰ সৈতে সংযোগ কৰি আনকো স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ দেখুৱাইছে ।

  • ঘৰতে মুগা পলু পুহি সূতা কাটিছে

ৰাজে কেৱল তাতশাঁলত কাপোৰ বোৱাতেই ৰৈ থকা নাই । ঘৰতে মুগা পলু পালন কৰাৰ লগতে নিজেই সূতা কটাৰ কামো কৰি আহিছে । এই সন্দৰ্ভত ৰাজৰ পিতৃয়ে কয়, "কাপোৰ বোৱাৰ লগতে তেওঁ পলু পোহে । তেওঁৱে বেছি আবডাল কৰে । পলুৰ সূতা ওলালে সিয়ে কাটি দিয়ে ।"

মুগা যিহেতু অসমৰ এক অমূল্য সম্পদ আৰু পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰ শিল্পৰ গৌৰৱ । নিজে মুগা পলু পালন, সূতা কটা আৰু সেই সূতাৰে কাপোৰ বোৱাৰ প্ৰচেষ্টাই ৰাজৰ শিল্পচৰ্চাক অধিক স্বনিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিছে ।

অৱশ্যে চৰকাৰৰ সহায় পালে ৰাজে আৰু অধিক আগবাঢ়িবলৈ সুযোগ পাব বুলিও আত্মবিশ্বাসী । ৰাজে তেওঁৰ শিল্পকৰ্ম সন্দৰ্ভত কয়, "১২-১৩ বছৰৰ পৰাই এই কাম কৰি আছোঁ । ঘৰৰ পৰাই বহুতে কাপোৰ লৈ যায় । কেতিয়াবা দিবলৈও যাও । নিজৰ উপাৰ্জনেৰে ৩ খন তাঁতশাল বনালো । চৰকাৰে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিলে ভাল ।"

  • ধেমাজিত আছে প্ৰায় ২৩ হাজাৰ পঞ্জীয়নভুক্ত শিপিনী

ধেমাজি জিলাৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰ শিল্প বিভাগৰ সহকাৰী সঞ্চালক চম্পক শইকীয়াই জানিবলৈ দিয়া মতে অসম চৰকাৰৰ স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনিৰ অধীনত জিলাখনত প্ৰায় ২৩,১০০ গৰাকী পঞ্জীয়নভুক্ত শিপিনী আছে ।

এই শিপিনীসকল অংশকালীন আৰু পূৰ্ণকালীনভাৱে বয়ন শিল্পৰে জড়িত হৈ আছে । যাৰ বাবে জিলাখনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাক আৰু হস্ততাঁত সামগ্ৰী উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে ।

বিশেষকৈ অসমৰ গৌৰৱ মুগা ৰেচম বা সোণালী ৰেচম উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰতো ধেমাজিৰ বিশেষ গুৰুত্ব আছে । পৰম্পৰাগতভাৱে বেছিভাগ শিপিনীয়েই নিজৰ ঘৰতে বয়ন শিল্পক আগবঢ়াই নিছে ।

শেহতীয়া বছৰবোৰত জিলাখনত বহু যুৱ উদ্যোগী আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ হস্ততাঁত অনুৰাগীয়ে এই ক্ষেত্ৰখনত আগবাঢ়ি আহিছে । নতুন নক্সা, আধুনিক বিপণন ব্যৱস্থা আৰু উদ্ভাৱনী চিন্তাধাৰাই পৰম্পৰাগত হস্ততাঁত শিল্পক নতুন ৰূপ দিছে ।

  • জনজাতীয় মহিলাৰ উপাৰ্জনৰ অন্যতম ভৰসা হস্ততাঁত

ধেমাজি জিলাৰ জনজাতীয় মহিলাসকলৰ উপাৰ্জনৰ অন্যতম উৎস হৈছে হস্ততাঁত শিল্প । গ্ৰামাঞ্চলৰ বহু মহিলাই হাঁহ, কুকুৰা আৰু গাহৰি পালনৰ উপৰিও তাঁত বোৱা কামৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে । হস্ততাঁত শিল্পৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ঘৰতে থাকিয়েই উপাৰ্জনৰ সুযোগ লাভ কৰিছে ।

DHEMAJI STUDENT WEAVER
১২-১৩ বছৰৰ পৰাই তাঁতশালৰ সংগী ৰাজ পেগু (ETV Bharat Assam)

বিশেষকৈ ধেমাজিত প্ৰস্তুত কৰা মেখেলা-চাদৰ, গামোচা আৰু মিচিং বা জনজাতীয় বস্ত্ৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যথেষ্ট চাহিদা আছে । স্থানীয় সংস্কৃতিৰ নিজা নক্সা আৰু শিল্পকলাই এই বস্ত্ৰবোৰক বজাৰত বিশেষ পৰিচয় দিছে ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী হস্ততাঁত শিল্পী তথা ব্যৱসায়ী লিলি পেগুৱে কয়, "আমাৰ জোনাইৰ জনজাতীয় মহিলাসকলে কাপোৰ বনাই উপাৰ্জন কৰে । আজিকালিৰ দিন যেনেকুৱা কুকুৰা, গাহৰি পালন কৰিও পৰিয়াল চলাব পৰা নাই । কিন্তু মেখেলা-চাদৰ, গামোচা, মিচিং বস্ত্ৰ বনাই মোৰ ইয়ালৈ আনে আৰু মই বিক্ৰী কৰোঁ । প্ৰায় ৯৯ শতাংশ মহিলাই এই কৰ্মৰ লগত জড়িত । জোনাই, ঢকুৱাখনা, চিলাপথাৰ আদিৰ পৰা মহিলাসকলে কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে ।"

জিলাখনৰ এনে পৰম্পৰা আৰু ইতিহাসৰ মাজতে ৰাজ পেগুৰ দৰে কলেজীয়া ছাত্ৰজনো জিলিকি উঠিছে । কিয়নো বৰ্তমানৰ যান্ত্ৰিকতা, ডিজিটেল আৰু ব্যস্ত জীৱনৰ মাজতো তেওঁ পৰম্পৰাগত তাঁতশালক আঁকোৱালি লৈছে । নিজৰ খৰচ উলিয়াইছে আৰু পৰিয়ালকো সহায় কৰিছে ।

জোনাইৰ এই ছাত্ৰজনৰ ব্যতিক্ৰমী যাত্ৰাই এটাই বাৰ্তা দিছে যে পৰম্পৰাক আঁকোৱালি লৈও আধুনিক সময়ত স্বাৱলম্বী হোৱা সম্ভৱ । কিন্তু ৰাজ পেগুৰ দৰে যুৱ প্ৰতিভাক উপযুক্ত সহায়, উন্নত প্ৰশিক্ষণ আৰু বজাৰৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰিলে অসমৰ পৰম্পৰাগত হস্ততাঁত শিল্পই নতুন প্ৰজন্মৰ হাতত আৰু অধিক শক্তিশালী ৰূপত জীয়াই থাকিব ।

লগতে পঢ়ক : সোঁতৰ বিপৰীতে: স্প'ক, পেডেল, টায়াৰ-টিউবৰ মাজত জীৱনৰ সন্ধান গোলাঘাটৰ দুই বান্ধৱীৰ

TAGGED:

হস্ততাঁত
ধেমাজি
ছাত্ৰ শিপিনী
ৰাজ পেগু
DHEMAJI STUDENT WEAVER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.