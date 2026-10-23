আৰ্তজনৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙোৱাৰ পৰা বিদ্যালয় নিৰ্মাণলৈকে; মানৱতাৰ নাম সময় গগৈ

আৰ্তজনৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙোৱাৰ পৰা বিদ্যালয় নিৰ্মাণলৈকে; মানৱতাৰ নাম সময় গগৈ
বানতবিধ্বস্ত বিদ্যালয়ক নৱজীৱন দিলে সময় গগৈয়ে । সময়ে গঢ়িলে অসমৰ এখনি আটাইতকৈ ধুনীয়া বিদ্যালয় । লগতে নিৰ্মাণ কৰিলে একাধিক ঘৰ ।
Published : October 23, 2026 at 9:45 PM IST
নাজিৰা : সময় গগৈ- নামটোৱে যেন এক অনন্য অৰ্থ বহন কৰে । হয়, এই সময় গগৈ হৈছে বৰ্তমান অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় যুৱক, মানৱতাবাদী, সমাজসেৱক সবাৰোপৰি আৰ্তজনৰ এখন সহায়ৰ হাত । এক কথাত ক'বলৈ গ'লে সময়ৰ প্ৰয়োজনতে যেন সময় গগৈৰ আগমন ।
সামাজিক মাধ্যমত নিজৰ কৰ্ম-আদৰ্শৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা সময় গগৈ হৈছে বৰ্তমান অসম তথা দেশৰ অন্যতম চৰ্চিত নাম । অৱশ্যে এই চৰ্চা তেওঁৰ মানৱ সেৱা আৰু একক প্ৰচেষ্টাৰে কৰি অহা মানৱতাবাদী দৰ্শনৰ বাবেহে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
মানৱতাবাদী সময় গগৈ
সময় গগৈৰ এই যাত্ৰা কলেজীয়া জীৱনৰ পৰায়ে আৰম্ভ হৈছিল । অৱশ্যে সেই সময়ত তেওঁ যে এগৰাকী মানৱ দৰদী লোক হিচাপে উদ্ভাসিত হ'ব তাৰ কোনো পৰিকল্পনা নাছিল । তেওঁৰ এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল এগৰাকী বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰতি দয়াশীল তথা সংৰক্ষক হিাপে ।
সেই সময়ত তেওঁ পথৰ কুকুৰ, বান্দৰ আৰু ফেঁচা আদি উদ্ধাৰ কৰি প্ৰতিপালন আৰু সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল । তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত প্ৰাণীবোৰক ঘৰলৈ আনি শুশ্ৰূষা কৰাৰ লগতে পথৰ কুকুৰৰ টীকাকৰণৰো কাম কৰিছিল ।
এনেদৰেই তেওঁ আনক সহায় কৰাৰ এটা মনৰ অধিকাৰী হৈ উঠিছিল । বৰ্তমান ২৯ বছৰীয়া ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ স্নাতক সময় গগৈয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত দুখীয়া-নিচলা বিশেষকৈ যিসকলৰ জীৱন-যাপনৰ বাবে মূৰৰ ওপৰত সাধাৰণ চালি এখনো নাই তেওঁলোকৰ বাবে দেৱদূতৰ ৰূপত আৱিৰ্ভাৱ ঘটে ।
এতিয়ালৈকে তেওঁ প্ৰায় ৯০ জন লোকৰ বাবে থাকিবলৈ এটা ঘৰ, শিশুৰ বাবে শিক্ষা, চিকিৎসা ব্যৱস্থা, ভোকাতুৰৰ বাবে অন্নৰ ব্যৱস্থা আৰু শেহতীয়াভাৱে বানাক্ৰান্ত লোকৰ সহায়ৰ বাবে নিজকে সম্পূৰ্ণ সমৰ্পিত কৰিছে ।
সময়ৰ যাত্ৰা
২০১৮ চনত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পিছত ২০১৯ চনত ডিব্ৰুগড়ত শাখা স্থাপন হোৱা এটা আগশাৰীৰ খাদ্য ডেলিভাৰী কোম্পানীত অংশকালীভাৱে যোগদান কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে এপিএছচিৰ বাবেও প্ৰস্তুতি চলাই যায় । ইয়াৰ লগে লগে তেওঁৰ পৰোপকাৰী মনটো জাগ্ৰত হয় আৰু তেওঁৰ উপাৰ্জনৰ এটা অংশ ভোকাতুৰৰ বাবে খৰচ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।
এনেদৰেই তেওঁ বিগত প্ৰায় ৭ বছৰ ধৰি মানৱ সেৱাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰি আহিছে । তেওঁৰ মানৱ সেৱাৰ ক্ষেত্ৰখন উজনিৰ পৰা নামনি, পাহাৰীয়া জিলাৰ পৰা বড়োলেণ্ডলৈ বিস্তৃত হৈ আছে ।
শেহতীয়াভাৱে উজনিৰ বান বিভীষিকাৰ সময়ত সময় গগৈয়ে বন্যাৰ্তৰ কাষত থিয় দি তেওঁৰ মানৱদৰদী মনটোৰ এক বিৰল নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ।
উজনিৰ বানাক্ৰান্তৰ কাষত সময় গগৈ
১৯ জুলাইৰ বানৰ বিভীষিকাই তচনচ কৰি শেষ কৰি পেলোৱা শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ নাজিৰা বিহুবৰ অঞ্চল বিভিন্নজনৰ সহায়-সহযোগত ক্ৰমান্বয়ে উন্নতি হোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে ।
বিভিন্ন সংস্থা, বেচৰকাৰী সংগঠন, মানৱ দৰদী ব্যক্তিৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বানবিধ্বস্ত ঠাইসমূহ কিঞ্চিৎ পৰিমাণে হ'লেও থাকিব পৰা হৈ উঠিছে ।
বানবিধ্বস্ত পৰিয়ালসমূহৰ ঘৰসমূহ নতুন ৰূপত বহুজনে নিৰ্মাণ কৰি দিছে । সমান্তৰালভাৱে বানে ধ্বংস কৰা চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে পুঁজি আৱণ্টন দিছে । কিন্তু এই বানত একেবাৰে শেষ হৈ গ'ল ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহ ।
বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে পৰিচালনা কৰি যোৱা বহু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ো বানত ধ্বংস হৈ গ'ল ।
বাঁহৰ বেৰ, ডেস্ক-বেঞ্চ, ব্লেক ব'ৰ্ড আদিকে ধৰি বিদ্যালয়ৰ সকলো সামগ্ৰী পানীত উটি গৈ পলসত পোত গ'ল । এতিয়া এইসমূহ বিদ্যালয় পুনৰ পৰিচালনা কৰিবলৈও চিন্তিত হৈ পৰিছে বহু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী ।
ইয়াৰ মাজতে বিহুবৰ নেপালীখুঁটিত থকা ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় 'নিউ এৰা' (New Era) বিদ্যালয়খন একেবাৰে ধ্বংস হৈ পৰিছিল । শতাধিক শিক্ষাৰ্থী থকা বিদ্যালয়খন পুনৰ গঢ়ি তোলাটো পৰিচালনা সমিতিৰ বাবে এই সময়খিনিত সম্ভৱ নাছিল । এনে সময়তে বিদ্যালয়খনক নতুন ৰূপত নিৰ্মাণ কৰি নৱজীৱন দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল মানৱদৰদী যুৱক সময় গগৈ ।
শিক্ষানুষ্ঠান পুনৰ নিৰ্মাণত সময় গগৈৰ অৰিহণা
আৰ্তজনৰ কাষত প্ৰতি মুহূৰ্ততে থিয় দি নিস্বাৰ্থভাৱে সহায় কৰি অহা সময় গগৈয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এখন বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল । অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দুখীয়া-দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ লগতে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা, বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা ৰোগীক চিকিৎসা কৰা ইত্যাদি কাম কৰি যোৱাৰ সমান্তৰালকৈ ১৯ জুলাইৰ বানে বিধ্বস্ত কৰা পৰিয়ালক ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ সমান্তৰালকৈ অঞ্চলটোৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কথা চিন্তা কৰি নেপালীখুঁটিৰ বিদ্যালয়খন নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিল সময় গগৈ ।
বানে সম্পূৰ্ণকৈ ভাঙি পেলোৱা বিদ্যালয়খনৰ সকলো পলস আঁতৰাই সেই স্থানত শিল-বালি দি বিদ্যালয়খনৰ ভেটি পূৰ্বতকৈ যথেষ্ট ওখ কৰি আন্তঃগাঁথনি মজবুত কৰি নিৰ্মাণ কৰি দিছে, যাতে বিদ্যালয়খন দীৰ্ঘ সময় ধৰি ভাল হৈ থাকে ।
দিনে-ৰাতিয়ে কাম কৰি ১৬ দিনৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে এখনি আটকধুনীয়া বিদ্যালয় । সময় গগৈয়ে ইমানেই সুন্দৰকৈ বিদ্যালয়খন নিৰ্মাণ কৰিছে যে ই সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিছে ।
চৰকাৰী বিদ্যালয়তকৈ অধিক সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা 'নিউ এৰা' বিদ্যালয়খন দেখি শিক্ষাৰ্থীসকলো আনন্দিত হৈ উঠিছে । ১০৬ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষাগ্ৰহণ কৰি অহা বিদ্যালয়খনক নতুন জীৱন দিলে সময় গগৈয়ে ।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সুখত মই সুখী : সময় গগৈ
এই সন্দৰ্ভত সময় গগৈয়ে আমাৰ প্ৰতিনিধিৰ আগত কয়, "স্কুল এখন বনাব পাৰিম বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ । কিন্তু বৰ্তমান স্কুলখন সাজি দিব পাৰি নিজৰে বহুত ভাল লাগিছে, নিজে বহুত সুখী হৈছোঁ । এই বিদ্যালয়খন বনাই মই যে ইয়াৰ পৰা কিবা লাভ পাম সেয়াও নহয় ।
অসমৰ ৰাইজে যি সহযোগিতা আগবঢ়ালে আৰু নিজেই আমি যি ব্যক্তিগতভাৱে পাৰিলোঁ, মনৰ জোৰতে হওক বা শাৰীৰিকভাৱেই হওক বা আৰ্থিকভাৱেই হওক, যেনেকৈ যিদৰে পাৰিলোঁ চেষ্টা কৰিলোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই স্কুলখনত পঢ়িব বা পঢ়িছে সকলোৰে মনত উৎসুকতা দেখি মই সুখী হৈছোঁ । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সুখত মই সুখী । ১৬ দিনত আমি ৯৬ ফুট দীঘল আৰু ২০ ফুট বহল বিদ্যালয়খন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হলোঁ । ইয়াত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে ।"
সময় গগৈয়ে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে একাধিক ঘৰ
প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা নেপালীখুঁটিৰ বিদ্যালয়খনৰ সৌন্দৰ্যই সকলোকে আকৰ্ষিত কৰাৰ সমান্তৰালকৈ সময় গগৈয়ে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে একাধিক ঘৰ ।
বৰ্তমান সময়লৈকে এই আঢ়ৈটা মাহত সময় গগৈয়ে বানবিধ্বস্ত বিহুবৰ অঞ্চলৰ কমলচাপৰিত ১৭ টাকৈ চাংঘৰ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আৰু বৰ্তমানো নিৰ্মীয়মাণ অৱস্থাত বহুকেইটা ঘৰ আছে ।
ইয়াৰ উপৰি চাৰিটা অসম আৰ্হিৰ ঘৰ সাজি উলিয়াইছে সময় গগৈয়ে । যাৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে ২৫ ফুট আৰু প্ৰস্থ হৈছে ১৪ ফুট । এই দুয়োটা আকৃতিৰ ঘৰ মিলালে সৰ্বমুঠ ২১ টাকৈ ঘৰ বৰ্তমান সময়লৈকে সময় গগৈয়ে সাজি উলিয়াইছে । আনহাতে, ঘৰসমূহ কেৱল সাজি উলিওৱায়ে নহয়, ঘৰখনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিছনা, টেবুল, আলনা, প্ৰেছাৰ কুকুৰ, বাচন-বৰ্তন আদি সকলো নিৰ্মাণ কৰিছে ।
সময়ৰ লগত খোজ মিলাই আগবাঢ়িছে সময় গগৈ
আনহাতে, ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ কৰি দিছে, বৃহত্তৰ কমলচাপৰি অঞ্চলটোত ৰাইজৰ সুবিধা হোৱাকৈ পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, বিধ্বস্ত হৈ পৰা পথৰ মেৰামতি কৰাৰ লগতে গাঁওখনত যাতে পোহৰ হৈ থাকে তাৰ বাবে সময় গগৈয়ে সৌৰচালিত লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে ।
সাধাৰণভাৱে কেৱল মানৱসেৱা কৰি আগবাঢ়ি যোৱা সময় গগৈয়ে বানবিধ্বস্ত অঞ্চলত এখন বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াই দিয়া বিষয়টোৱে বৰ্তমান যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি ৰাইজক সহায় কৰাৰ স্বাৰ্থত সময় গগৈয়ে এনেদৰে কেৱল কাম কৰি গৈছে।