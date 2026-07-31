ETV Bharat / state

২ আগষ্টৰ পৰা ১৬ আগষ্টলৈ ডিমা হাছাও জিলাতো আৰম্ভ হ'ব লোকপিয়ল

ডিমা হাছাও জিলাতো ২ আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লোকপিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায় । জিলা আয়ুক্ত দিলে বিৱৰণী ।

From August 2 to August 16, 1st phase of census will also start in Dima Hasao district
২ আগষ্টৰ পৰা ১৬ আগষ্টলৈ ডিমা হাছাও জিলাতো আৰম্ভ হ'ব লোকপিয়ল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 31, 2026 at 9:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং: ভাৰতৰ ১৬ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় জনগণনা আৰু স্বাধীনতাৰ পিছৰ অষ্টম জনগণনা ২০২৭ চনত অনুষ্ঠিত হ'ব । এই জনগণনা দেশৰ ইতিহাসত এক নতুন অধ্যায় হিচাপে বিবেচিত হৈছে ৷ কিয়নো প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৃহৎ পৰিসৰত ডিজিটেল পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি জনগণনাৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব ।

উন্নত প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত তথ্য সংগ্ৰহ আৰু সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত জনগণনাৰ কাম অধিক স্বচ্ছ, দ্ৰুত আৰু নিৰ্ভুল হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে । জিলা আয়ুক্ত গায়ত্ৰী দেৱীদাস হাইলিঙে শুকুৰবাৰে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই সন্দৰ্ভত কিছু তথ্য সদৰী কৰে ।

২ আগষ্টৰ পৰা ১৬ আগষ্টলৈ ডিমা হাছাও জিলাতো আৰম্ভ হ'ব লোকপিয়ল (ETV Bharat Assam)

তেওঁ জনায় যে ডিমা হাছাও জিলাত জনগণনা ২০২৭ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গৃহ তালিকাভুক্তকৰণ আৰু গৃহ-সম্পৰ্কীয় তথ্য সংগ্ৰহৰ কাম ১৬ আগষ্টৰ পিছত আৰম্ভ হ'ব । এই পৰ্যায়ত প্ৰতিটো গৃহ, বাসগৃহৰ অৱস্থা, উপলব্ধ সুবিধা আৰু অন্যান্য মৌলিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হ'ব ।

তেওঁ লগতে কয়,"জনগণনাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ২০২৭ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত জনসংখ্যা গণনাৰ কাম সম্পন্ন কৰা হ'ব । এই পৰ্যায়ত প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ সামাজিক, শৈক্ষিক, অৰ্থনৈতিক আৰু জনভিত্তিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হ'ব, যি ভৱিষ্যতৰ উন্নয়নমূলক পৰিকল্পনা আৰু নীতি নিৰ্ধাৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব ।"

তেওঁ পুনৰ কয়,"এইবাৰ জনগণনাৰ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হৈছে স্ব-গণনা ব্যৱস্থা । নাগৰিকসকলে ২ আগষ্টৰ পৰা ১৬ আগষ্ট, ২০২৬লৈ অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে নিজেই নিজৰ পৰিয়ালৰ তথ্য পূৰণ কৰিব পাৰিব ।" এই ব্যৱস্থাৰ ফলত নাগৰিকৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে তথ্য সংগ্ৰহৰ প্ৰক্ৰিয়া অধিক সহজ আৰু সময়ৰ হ'ব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।

জিলা প্ৰশাসনে সকলো নাগৰিকক জনগণনাৰ কামত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনাইছে । লগতে তথ্য প্ৰদানৰ সময়ত সঠিক আৰু সম্পূৰ্ণ তথ্য দাখিল কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে, যাতে জনগণনাৰ ফলাফল বাস্তৱসন্মত আৰু নিৰ্ভুল হয় ।

উল্লেখযোগ্য যে, জনগণনাৰ তথ্য দেশৰ জনসংখ্যাগত পৰিৱৰ্তন, উন্নয়নমূলক আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা, সম্পদ বণ্টন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পৰিবহণ, গৃহ নিৰ্মাণ আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্ধাৰণৰ এক অন্যতম ভিত্তি হিচাপে ব্যৱহৃত হয় ।

লগতে পঢ়ক: বান বিভীষিকাৰ মাজতে, কুলশী নদীৰ বহুমুখী প্ৰকল্পৰ ডিপিআৰ অসম চৰকাৰলৈ হস্তান্তৰ

এইখিনি সময়ত প্ৰধানমন্ত্রী আহিলে সাহায্য প্ৰক্ৰিয়াত সহায় হ'ব জানো ? প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্রীৰ

TAGGED:

ডিমা হাছাও
জিলা আয়ুক্ত
হাফলং
লোকপিয়ল
1ST PHASE OF CENSUS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.