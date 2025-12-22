ভোক, ইচ্ছা আৰু আগ্ৰহৰ এক ফল; শুকান মাংসৰ ব্যৱসায় কৰি দেশজুৰি চৰ্চিত তিনি বন্ধু
দেশৰ চুকে-কোণে সমাদৃত খোৱাঙত প্ৰস্তুত কৰা গাহৰি, হাঁহ, কুকুৰাৰ শুকান মাংস ৷ এজন সফল গাহৰি পালকৰ পৰা শুকান মাংসৰ ব্যৱসায়লৈকে তিনি অসমীয়াৰ সফলতাৰ কাহিনী ৷
Published : December 22, 2025 at 5:20 PM IST
ডিব্ৰুগড় : ‘‘লাগি থাকিলে মাগি খাব নালাগে’’ বুলি অসমীয়া সমাজ জীৱনত আছে এশাৰী ফকৰা যোজনা । এই ফকৰা যোজনা আখৰে আখৰে বাস্তৱিক কৰি তুলিছে তিনিজন বন্ধুৱে । আধুনিক চিন্তা আৰু একাগ্ৰতাৰ বলত শুকান মাংসৰ ব্যৱসায় কৰি দেশজুৰি চৰ্চিত হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাঙৰ তিনিজন বন্ধু ।
তিনিগৰাকী যুৱক জিতু বৰা, দিগন্ত শইকীয়া আৰু বৰদান শইকীয়াৰ সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে খোৱাঙত প্ৰস্তুত কৰা গাহৰি, হাঁহ, কুকুৰাৰ শুকান মাংস সমাদৃত হৈছে দেশৰ চুকে- কোণে ।
ক'ভিড মহামাৰিৰ লকডাউনে বহুতে জীৱন জীৱিকা সলনি কৰি পেলাইছিল । বহুতৰ দৰে ক'ভিডৰ লকডাউনে এই তিনিজন বন্ধুক দিছিল নতুনৰ সন্ধান । ক'ভিডৰ পূৰ্বে দিগন্ত শইকীয়া আৰু বৰদান শইকীয়াৰ আছিল কেইবাশ গাহৰিৰে ভৰি থকা এখন গাহৰি ফাৰ্ম ।
বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গাহৰি পালন কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰিছিল দুয়োজনে । কিন্তু ক'ভিডৰ বাবে গাহৰি ফাৰ্ম আগবঢ়াই নিবলৈ দেখা দিলে সমস্যা । সেয়ে প্ৰশাসনৰ অনুমতি লৈ জিলাখনত গাহৰিৰ কেঁচা আৰু শুকান মাংস ঘৰে ঘৰে দিয়া কাম আৰম্ভ কৰিলে ।
লক্ষ্য আছিল নিজৰ ফাৰ্মৰ গাহৰি বিক্ৰী শেষ কৰা । কিন্তু ৰাইজৰ মাজত সমাদৃত হৈ পৰিছিল তেওঁলোক । আনহাতে খোৱাঙত আছিল জিতু বৰাৰ ৰিজৰ্ট । ক'ভিডৰ বাবে নাছিল গ্ৰাহক । সেয়ে তিনিওজনে একলগ হৈ জিতু বৰাৰ ৰিজৰ্টত আৰম্ভ কৰিলে শুকান মাংসৰ ব্যৱসায় । ইয়াৰ পাছতে ২০২০ চনৰ পৰা ‘মাংস’ নামেৰে তিনিজন অসমীয়াই আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিলে শুকান মাংসৰ ব্যৱসায়ৰ সফলতাৰ কাহিনী ।
- লকডাউনৰ বাবে আৰম্ভ হৈছিল নতুন চিন্তা :
শুকান মাংসৰ ব্যৱসায় কম দিনতেই দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰলৈ নিবলৈ সক্ষম হোৱা বিষয়ে দিগন্ত শইকীয়াই কয়, "লকডাউনৰ পৰা আমি এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছো । লকডাউনত সকলো বন্ধ হৈছিল যদিও গাহৰি ফাৰ্ম বন্ধ কৰিব পৰা নাছিলো । কাৰণ গাহৰিৰ বাবে খাদ্যৰ প্ৰয়োজন হৈছিল । তাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা অনুমতি লৈ কেঁচা মাংস আৰু শুকান মাংস পেকেজিং কৰি "মাংস" নাম দি ঘৰে ঘৰে দিয়া আৰম্ভ কৰিছিলো ।’’
‘‘অলপ দিন এনেকৈ চলাৰ পাছত ৰাইজে ভাল পাইছিল আৰু মাংস বিচৰা মানুহৰ সংখ্যা বাহি আহিল । কিন্তু সেই সময়ত লকডাউনৰ বাবে ঘৰলৈ অহা সকল পুনৰ ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ ঘূৰি গৈ আমাৰ মাংস বিচাৰি ফোন কৰা আৰম্ভ কৰিলে । তেতিয়াই 'মাংস' আমি কেৱল ডিব্ৰুগড়তে সীমাবদ্ধ নাৰাখি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ কুৰিয়াৰৰ জৰিয়তে দিয়া আৰম্ভ কৰিলো ।’’ তেওঁ কয় ৷
- দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ কেনেকৈ দিয়া হয় মাংস :
খোৱাঙত প্ৰস্তুত হোৱা শুকান মাংস দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰত এটা বছৰৰ ভিতৰতে সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে দিগন্ত শইকীয়াই ।
তেওঁ কয়, "ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ৰাজ্যত অনলাইনৰ জৰিয়তে মাংস বিতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো । বৰ্তমানলৈকে ১০ হাজাৰ অনলাইন ডেলিভাৰী সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল । অসম আৰু অৰুণাচলত ২৫ খন শুকান মাংসৰ দোকান স্থাপন কৰা হৈছে ।’’
- গাহৰিৰ উপৰিও আন কি কি মাংসৰ ব্যৱসায় কৰে :
গাহৰিৰ শুকান মাংস দেশজুৰি সমাদৃত হোৱাৰ পাছত হাঁহ, কুকুৰাৰ মাংস, শুকান মাছৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে তিনিজন বন্ধুৱে । এই সম্পৰ্কে দিগন্ত শইকীয়াই কয়, "মাংস- নাম দি আৰম্ভ কৰা এই ব্ৰেণ্ডটোৰ জৰিয়তে শুকান গাহৰি, হাঁহ, কুকুৰা, মাছ, চাউল, ভোট জলকীয়া আদিৰ অনলাইন অৰ্ডাৰ লাভ কৰাৰ লগতে লগতে এইবিলাক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
- শুকান মাংস কিমান স্বাস্থ্যসন্মত হৈ থাকে :
গাহৰি, হাঁহ, কুকুৰা আদি শুকান মাংস দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰলৈ কুৰিয়াৰৰ জড়িয়তে বিতৰণ কৰা হয়, তেনেস্থলত স্বাস্থ্যসন্মত হৈ থাকে নে ?
এই সম্পৰ্কে দিগন্ত শইকীয়াই কয়, "শুকান মাংসৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞানসন্মত ভাৱে কৰা হয় । মাংসসমূহ ভালদৰে শুকান হোৱাৰ পাছত ভেকুৱাম পেকেজিং কৰা হয় । ১০ দিনলৈ শুকান মাংস বেয়া নহয় । সেই দহ দিনৰ ভিতৰত জম্মু কাশ্মীৰ, গোৱা, কেৰালা, আন্দামান-নিকোবৰ হওক সকলোতে ৭ দিনত পোৱাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি দিওঁ । ইয়াৰ পিছত গ্ৰাহকে ফ্ৰীজত ৰাখিলে তিনিমাহলৈ ভাল হৈ থাকে । আমি আমাৰ ইয়াত উৎপাদিত শুকান মাংস লেবৰেটৰীত পৰীক্ষা কৰি ৰাইজৰ বাবে ৰাইজক যোগান ধৰিছো ।’’
- শুকান মাংসৰ বাবে ক'ৰ পৰা অনা হয় গাহৰি :
গাহৰি ফাৰ্ম বন্ধ কৰি শুকান মাংসৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা পাছত গাঁৱে গাঁৱে গৈ থলুৱাভাৱে পালন কৰা গাহৰিসমূহ ক্ৰয় কৰি মাংসৰ বাবে অনা হয় । এই কথা জানিবলৈ দিয়ে 'মাংস' ব্ৰেণ্ডটোৰ আন এজন সদস্য জিতু বৰাই ।
তেওঁ কয়, ‘‘থলুৱা লোকসকলৰ গাহৰিসমূহ ক্ৰয় কৰি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পৰিষ্কাৰ কৰি শুকান মাংস প্ৰস্তুতৰ বাবে প্ৰচেছ কৰা হয় । বাহিৰৰ পৰা অহা গাহৰি বহুত কম দামতেই পাই যদিও আমাৰ শুকান মাংসৰ গুণগত মান ধৰি ৰখাৰ বাবে স্থানীয় পালকসকলৰ গাহৰি ক্ৰয় কৰি শুকান মাংস প্ৰস্তুত কৰো ।’’
- বহুতৰে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰিছে :
জিতু বৰা, দিগন্ত শইকীয়া আৰু বৰদান শইকীয়াই 'মাংস' নামৰ শুকান মাংসৰ ব্ৰেণ্ডটো আৰম্ভ কৰি বছৰি লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই উদ্যোগটোৰ জৰিয়তে স্থায়ীভাৱে ৮ জন পুৰুষ-মহিলাক সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে পৰোক্ষভাৱে শতাধিক লোকৰ উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি কৰিছে । কিয়নো তেওঁলোকে স্থানীয় লোকৰ পৰা হাঁহ, কুকুৰা, চাউল, ভোট জলকীয়া ক্ৰয় কৰি কৃষকসকলৰ উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি কৰিছে ।