জুবিন গাৰ্গ ৰাতিৰ মানুহ... সমাধিক্ষেত্ৰত কোনো সময় থাকিব নালাগে : পাৰ্থ গোস্বামী

জুবিন গাৰ্গ ৰাতিৰ মানুহ... সমাধিক্ষেত্ৰত কোনো সময় থাকিব নালাগে : পাৰ্থ গোস্বামী
সোণাপুৰস্থিত জুবিন ক্ষেত্ৰত এছ অ' পিক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ সহযোগী বাদ্যযন্ত্ৰী পাৰ্থ গোস্বামীৰ ।
Published : October 27, 2025 at 8:05 AM IST
গুৱাহাটী : অসম গৌৰৱ, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৱে ৩৮ টা দিন অতিক্ৰম কৰিলে । এতিয়াও প্ৰতিদিনে জুবিন ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহিয়ে আছে অনুৰাগী । ন্যায়ৰ দাবীত প্ৰতিবাদো অব্যাহত আছে । তেনে সময়তে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে জুবিন ক্ষেত্ৰৰ বাবে এছ অ' পি জাৰি কৰিছে ।
সুৰাপান কৰি অনুৰাগীয়ে উদ্ভণ্ডালি কৰাৰ অজুহাতত প্ৰশাসনে নিশা ১০ বজাৰ পিছত জুবিন ক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে । কিন্তু জুবিন ক্ষেত্ৰৰ এই এছ অ' পিক লৈ সন্তুষ্ট নহয় জুবিন অনুৰাগী তথা বিভিন্নজন । বহু লোকে ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে । জুবিন গাৰ্গৰ বন্ধু তথা সহযোগী বাদ্যযন্ত্ৰী পাৰ্থ গোস্বামীও এই এছ অ' পিক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মই জুবিনৰ এজন বন্ধু হিচাপে কৈছো জুবিনে যিমান সৃষ্টি কৰিলে সদায় ৰাতিহে কৰিলে । জুবিনে নিজে কৈছিল মই ৰাতিৰ মানুহ, দিনৰ মানুহ নহয়, মোৰ তাত দিনত নাহিবি । জুবিনৰ কামবোৰ ৰাতি হয় । তেওঁ গান বনাইছে, গাইছে, চিনেমাৰ কাম কৰিছে সকলোবোৰ ৰাতি কৰে । সেয়েহে জুবিন ক্ষেত্ৰত কোনো টাইম থাকিব নালাগে । তাত যদি কোনোবাই মদ খাই কিবা অশান্তি কৰিছে তেওঁক উলিয়াই দিয়ক । এজন মানুহৰ বাবে আন দহজন মানুহৰ কষ্ট হয়, তেতিয়া সেই মানুহখিনিক বুজায় দিয়ক যে ইয়াত এইটো নকৰিবা । কোনোবাই মদ খাই বেছি আবেগিক হৈছে যদি প্ৰশাসনে বুজাই দিব লাগে । তাৰ বাবে সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা ঠিক হোৱা নাই, যিটো বস্তু প্ৰশাসনে ঠিক কৰিব পাৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "যদি এজন মানুহে বঙাইগাঁৱত চাকৰি কৰি আহিব মন কৰে তেওঁ আহিব পাৰিব জানো ১০ বজাৰ ভিতৰত । এতিয়াও ১২-১ বজালৈ জ্যেষ্ঠ মহিলাসকলে বহি নাম গাই আছে । সেয়েহে কোনোবা এজন বা দুজনৰ বাবে এছ অ' পি কৰিব নালাগে । কোনোবাই যদি অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে তেওঁলোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই মিলি উলিয়াই দিব লাগে ।"
আনহাতে বিজেপিৰ ন্যায় যাত্ৰা সম্পৰ্কত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "এই ৰেলী কিয় উলিয়াইছে মই গম পোৱা নাই । মই ঢুকিয়ে পোৱা নাই এইটো কি ৰেলী ! শুনিছিলো এইটো জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় ৰেলী । কিন্তু কোনো ফালৰ পৰা ন্যায়ৰ যেন নালাগিল মোৰ । এইবিলাকত ৰাজনীতি আহিব নালাগে । দেখিছো যে পতাকা, বেনাৰ আদি লৈ আহিছে । মই দেখিছো ন্যায় ৰেলীৰ বেছি সংখ্যাকে নাজানে তেওঁলোকে কিয় আহিছে । এইটো এটা হাঁহি উঠা কথা, হাতত ফ্লেগ লৈ কৈ আছে পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু । সেয়েহে কি হৈ আছে মই ঢুকিয়ে পোৱা নাই । আমি সদাই ৰৈ আছো জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে । ইতিমধ্যে চৰকাৰে এছ আই টি গঠন কৰি তদন্ত চলাই আছে । তেনে সময়ত তেওঁলোকে কৈছে আমাক ন্যায় লাগে । যিসকলে ন্যায় দিব বুলি আমি আশাত বহি আছোঁ তেওঁলোকে কৈছে আমাক ন্যায় লাগে । কোনে কাক ন্যায় দিব মই একো বুজিয়ে পোৱা নাই ।"
উল্লেখ্য যে, 'ৰংঘৰ'ৰ সৌজন্যত ভূপেন হাজৰিকাৰ শতবাৰ্ষিকীৰ লগত সংগতি ৰাখি মহানগৰীৰ বেলতলাত অনুষ্ঠিত কৰা হয় ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতা । এই প্ৰতিযোগিতাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । একেটা অনুষ্ঠানতে জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হয় ৷ য'ত পাৰ্থ গোস্বামীৰ লগতে কেইবাগৰাকী সংগীতশিল্পী উপস্থিত থাকে ।
