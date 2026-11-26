ৰুবুল দাসৰ আন এক কুকীর্তি ফাদিল ! চাকৰিৰ প্ৰলোভনেৰে ৩.৮০ লাখ টকা সৰকোৱাৰ অভিযোগ
মীন বিভাগত চাকৰিৰ প্ৰলোভনেৰে ৩.৮০ লাখ টকা সৰকোৱাৰ অভিযোগত বহিষ্কৃত ছাত্ৰ নেতা ৰুবুল দাসৰ বিৰুদ্ধে ৰহা থানাত গোচৰ ৰুজু ।
Published : November 26, 2026 at 9:52 PM IST
বঢ়মপুৰ: অনুসূচিত জাতিৰ সংগঠনৰ নেতা বুলি পৰিচয় দিয়া ৰুবুল দাসৰ বিৰুদ্ধে আন এক চাকৰিৰ নামত প্ৰৱঞ্চনাৰ অভিযোগ পোহৰলৈ আহিছে । যোৱা ২৩ নৱেম্বৰত ধন দাবীৰ অভিযোগত গুৱাহাটীৰ এখন আবাসিক গৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতে এইবাৰ ৰহা আৰক্ষী থানাত ৰুবুল দাসৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।
চাকৰিৰ প্ৰলোভনেৰে ৩.৮০ লাখ টকা সৰকোৱাৰ অভিযোগ
অভিযোগ অনুসৰি, প্ৰায় তিনি বছৰ পূৰ্বে ৰহাৰ বাৰপূজীয়া জৰাবাৰীৰ পোনাধৰ নাথ নামৰ লোকজনৰ পুত্ৰ লোহিত চন্দ্ৰ নাথক মীন বিভাগত চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে ৰুবুল দাস আৰু তেওঁৰ সহযোগী নৰেন্দ্ৰ বণিয়াই মুঠ ৩ লাখ ৮০ হাজাৰ টকা আদায় কৰিছিল ।
কিন্তু দীৰ্ঘদিন ধৰি চাকৰি দিব নোৱাৰাত ভুক্তভোগী পোনাধৰ নাথে টকা ঘূৰাই বিচাৰে । ২০২৫ বৰ্ষত অভিযুক্ত দুজনে ১ লাখ টকা ঘূৰাই দিয়ে যদিও বাকী ২ লাখ ৮০ হাজাৰ টকা আজি পৰ্যন্ত ঘূৰাই নিদিয়াত উপায়ন্তৰ হৈ বুধবাৰে পোনাধৰ নাথে ৰহা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ভুক্তভোগী পোনাধৰ নাথে কয়, "চাকৰিৰ বাবে মই উপায় নাপাই চাৰি বিঘা মাটি বন্ধকত থৈ গুইমাৰীৰ ঘৰত আৰু গুৱাহাটীত ৰুবুলৰ হাতত ৩ লাখ ৮০ হাজাৰ টকা দিছিলোঁ । চাকৰি নহ'লে টকা ঘূৰাই দিম বুলি কৈছিল যদিও মাত্ৰ ১ লাখ টকা ঘূৰাই দি বাকী ২ লাখ ৮০ হাজাৰ টকা নিদিলে । মীন বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ নামত মোক প্ৰৱঞ্চনা কৰিলে ।"
সংগঠনৰ স্পষ্টীকৰণ
ইফালে, ৰুবুল দাস অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি বা সদস্য নহয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে সংগঠনটোৰ নেতৃত্বই । সংগঠনটোৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি হেমকান্ত দাস আৰু সাধাৰণ সম্পাদক অমৃত প্ৰাণ দাসে এক বিবৃতিযোগে জনায় যে ২০২৫ বৰ্ষৰ ২ ছেপ্টেম্বৰত ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত অনৈতিক কাৰ্য-কলাপৰ বাবে ৰুবুল দাসক সংগঠনৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰাও বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল ।
এই সন্দৰ্ভত সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় উপ-সভাপতি মুক্তি নাথ দাসে কয়, "ৰুবুল দাস আমাৰ সংগঠনৰ সভাপতি বা সদস্য নহয় । তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি সংগঠনৰ ছীল-মোহৰ আৰু লেটাৰ পেড অবৈধভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি সাধাৰণ ৰাইজক আভুৱা ভাৰি আহিছিল । আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ, যাতে এনে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় ।"