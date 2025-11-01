কাজিৰঙাত ভৰি থৈ অভিভূত ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰদূত: হাতীক খুৱালে কল-কুঁহিয়াৰ

কাজিৰঙাত ভৰি থৈ অভিভূত ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰদূত: হাতীক খুৱালে কল-কুঁহিয়াৰ
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰি অভিভূত ভাৰতস্থ ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰদূত থিয়েৰী মেথিউ ৷ জীপ ছাফাৰী কৰি শলাগ ল’লে কাজিৰঙাৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ ৷
কাজিৰঙা: ২০২৫-২৬ পৰ্যটন বৰ্ষৰ আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ সোঁত বৈছে পৰ্যটকৰ । দেশী-বিদেশী পৰ্যটকে কাজিৰঙালৈ আহি উপভোগ কৰিছে নৈসৰ্গিক দৃশ্য । ইতিমধ্যে কাজিৰঙাত জীপ ছাফাৰীৰ লগতে মুকলি কৰা হৈছে হাতী ছাফাৰীও । ইয়াৰ মাজতে কাজিৰঙাত ফ্ৰান্সৰ ভাৰতস্থ ৰাষ্ট্ৰদূত থিয়েৰী মেথিউ ৷
শনিবাৰে পত্নীসহ ৰাষ্ট্ৰদূত মেথিউৱে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰে ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাগৰি বনাঞ্চলত খোলা জীপছিত উঠি অৰণ্যৰ নৈসৰ্গিক শোভা উপভোগ কৰে ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে ৷ জীপ ছাফাৰী কৰি উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত এটা খৰ্গযুক্ত গঁড়, বনৰীয়া ম’হ, হৰিণা আদি বিবিধ বন্যপ্ৰাণী প্ৰত্যক্ষ কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰা ৰাষ্ট্ৰদূত মেথিউৱে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে অনুভৱ ।
অসমলৈ তেওঁ পূৰ্বেও আহিছে যদিও কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এইবাৰ তেওঁ প্ৰথম ৷ এই সন্দৰ্ভত মেথিউৱে কয়, “কাজিৰঙা বিশ্বৰ সৰ্বাধিক ঘনত্ব থকা এটা খৰ্গৰ গঁড়ৰ বাসস্থান ৷ এই উদ্যানখন ভ্ৰমণ কৰি অতিশয় আনন্দিত ৷ পৰ্যটন বৰ্ষ আৰম্ভ হৈছে আৰু উদ্যান দৰ্শন কৰিবলৈ পৰ্যটকৰ সমাগম ঘটিছে ৷" আনহাতে, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ শলাগ লৈ উদ্যানৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক ড৹ সোণালী ঘোষক মুকলিকৈ প্ৰশংসা কৰে ৰাষ্ট্ৰদূত থিয়েৰী মেথিউৱে ৷
ইপিনে, বনাঞ্চলখনত জীপ ছাফাৰী কৰি আহি বাগৰি বনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সমীপত বিভাগীয় পোহনীয়া হাতীক কল-কুঁহিয়াৰ খুৱাই আনন্দ লয় ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে ৷ লগতে বাগৰি ইক’ শ্বপ দৰ্শন কৰাৰ লগতে তাত প্ৰদৰ্শন কৰি থোৱা তাঁতশাল প্ৰত্যক্ষ কৰি অভিভূত হৈ পৰে ৷ উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে ফ্ৰান্সৰ তৰফৰ পৰা আৰ্থিক সহযোগ আগবঢ়োৱা হৈছিল ৷