স্বাধীনতা সংগ্ৰামী শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কিমানে জানে?

স্বাধীনতা সংগ্ৰামী শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কিমানে জানে?
ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত আত্মবলিদান দিয়া শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ বিষয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰচাৰৰ বাবে কি ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে বা চিন্তা কৰা হৈছে? এক প্ৰতিবেদন।
Published : April 27, 2026 at 12:17 PM IST
সৰুপথাৰ : অসমৰ বাহিৰত শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰক কিমানে জানে ? স্বাধীনতাৰ দীঘলীয়া সংগ্ৰামত ভগত সিং অথৱা সুখদেৱৰ অৱদানৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে ৷ সেই সময়তে দেশৰ বাবে আত্মবলিদান দিয়া অসমৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ বিষয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কিমানে জানে ? ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ক'ৰবাত অৱহেলিত হৈ ৰ'ল নেকি শ্বহীদ কুশৱল কোঁৱৰ ? ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এই গৰাকী শ্বহীদৰ আত্মবলিদানক কিমান মান্যতা প্ৰদান কৰে, ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে ?
ব্ৰিটিছৰ পৰাধীনতাৰ শিকলি ছিঙি ১৯৪৭ চনৰ ১৫ আগষ্টত ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল ৷ এই কথা নিশ্চয় সকলোৱে জানে ৷ কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সেই দীঘলীয়া যুঁজখনত বহু বীৰ-বীৰাংগনাই দেশৰ বাবে আত্মবলিদান দিলে আৰু তেওঁলোক আজিও অমৰ ৷ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ভিতৰত অন্যতম যুঁজ আছিল ১৯৪২ চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন ৷ ভাৰত ত্যাগ তথা '৪২ৰ আন্দোলনৰ কথা ক'লে মনলৈ আহে অসমৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ আত্মবলিদানৰ কথা ৷
|শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ বীৰ গাঁথা
১৯০৫ চনত এতিয়াৰ গোলাঘাট জিলাৰ অন্তৰ্গত ফৰকাটিং বালিজান গাঁৱত কুশল কোঁৱৰৰ জন্ম হৈছিল ৷ তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল সোণাৰাম কোঁৱৰ আৰু মাতৃৰ নাম আছিল কনকেশ্বৰী কোঁৱৰ ৷
১৯৪২ত মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে দেশত আৰম্ভ হৈছিল 'ভাৰত ত্যাগ' আন্দোলন ৷ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ ভৰপক সময়ত অৰ্থাৎ ১০ অক্টোবৰৰ মাজনিশা সৰুপথাৰ ৰে'ল ষ্টেচনৰ পৰা মাত্ৰ কেইকিলোমিটাৰ নিলগত সংঘটিত হৈছিল এক ৰে’ল দুৰ্ঘটনা । য'ত বৃটিছ সেনা ভৰ্তি ৰে’লখন লাইনচ্যুত হৈ বাগৰি পৰে শুকান নলা নামৰ স্থানত ।
অভিযোগ অনুসৰি উক্ত ৰে’লখন বগৰাইছিল একাংশ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে । এই অভিযোগতে অভিযুক্ত হ'বলগীয়া হৈছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰামী শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ ৷ উক্ত দুৰ্ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ব্ৰিটিছে ১৯৪৩ৰ ১৫ জুনত ফাঁচী দিছিল শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰক । সম্প্ৰতিও সৰুপথাৰৰ গন্ধকৰৈ গাঁৱত আছে কুশল কোঁৱৰৰ পৰিয়াল ।
|শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ স্মৃতিত
শ্বহীদগৰাকীৰ স্মৃতিত সৰুপথাৰ নগৰত আছে কুশল কোঁৱৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি । তদুপৰিও ৰে'লগাড়ী বগৰোৱা স্থানত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কুশল কোঁৱৰৰ স্মৃতি সৌধ । সৰুপথাৰৰ ৰে'লৱে ষ্টেচন মডেল ষ্টেচন নিৰ্মাণৰ পিছতেই কুশল কোঁৱৰ ষ্টেচন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰোপৰি সৰুপথাৰ সমজিলাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত আছে কুশল কোঁৱৰ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ ।
|ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰক জানেনে
শ্বহীদগৰাকীৰ বিষয়ে অসমত সকলোৱে জানে ৷ কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কুশল কোঁৱৰক জনাৰ বাবে কি ব্যৱস্থা ল’লে চৰকাৰে বা দল সংগঠনে ? এই সম্পৰ্কে অখিল ভাৰতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মহাসচিব হেমন্ত ধিং মজুমদাৰে মন্তব্য কয়, "যিগৰাকীৰ মহান ত্যাগৰ কাৰণে আমি সকলোৱে স্বাধীনতা পালো, সেইগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামীক অসম চৰকাৰে নিশ্চিতভাৱে স্বীকৃতি দিছে ৷ কিন্তু এতিয়াও ভাৰত চৰকাৰে স্বীকৃতি দিয়া নাই ৷ এইক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক যিধৰণে জনাব লাগে সেই বিষয়টো হয়তো জনোৱা হোৱা নাই।"
তেওঁ লগতে কয়, "কুশল কোঁৱৰ কেৱল অসমৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী নহয়, তেখেত ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আৰু তেখেতে ব্ৰিটিছ বিৰোধী আন্দোলনত অংশ লৈ নিজৰ সৰ্বোচ্চ বলিদান দিলে ৷ সেই কথাবোৰ তথ্যসহ ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভাষাত যদি আমি সঠিকভাৱে এখন গ্ৰন্থ আকাৰে ৰাইজক দিব পাৰো বা চৰকাৰক দিব পাৰো তাৰ আলমত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিশ্চিতভাৱে সিদ্ধান্ত ল’বলৈ সুবিধা হ’ব । এইক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰেও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ এই বিষয়টো প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে ৷"
এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰো সহায়ৰ প্ৰয়োজন বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়," কুশল কোঁৱৰক কেৱল অসমতে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এইগৰাকী প্ৰাতঃস্মৰণীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামী হিচাপে আমি স্থাপিত কৰিব পাৰিম । স্বাধীনতাৰ পিছত যিবোৰ চৰকাৰ আহিছে সেই চৰকাৰে এই স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ প্ৰতি আচলতে সঠিক যিটো ভাৱ বা শ্ৰদ্ধা দেখুওৱা নাছিল । তেওঁলোকে এটা বা দুটা পৰিয়ালৰহে চেষ্টাত আমি স্বাধীনতা পাইছো এনেধৰণৰ এটা কথা প্ৰতিষ্ঠাপিত কৰিব বিচাৰিছিল ।"
মজুমদাৰে লগতে কয়, "আমাৰ দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰিছে কুশল কোঁৱৰ দেৱৰ দৰে অসংখ্য লোকৰ বাবে ৷ যিসকলৰ কথা উত্তৰপুৰুষে সঠিকভাৱে জনা দৰকাৰ । এই কামেই ভাৰতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতিয়ে কৰি আহিছে আৰু এই কথাবোৰৰ যোগেদি আচলতে তেওঁলোকৰ যি মহান ত্যাগ এই মহান ত্যাগক ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো প্ৰতিষ্ঠা কৰা চেষ্টা কৰা হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে নিশা সৰুপথাৰৰ গন্ধকৰৈ গাঁৱত অৱস্থিত কুশল কোঁৱৰৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় অখিল ভাৰতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মহাসচিব হেমন্ত ধিং মজুমদাৰ । লগতে উপস্থিত হয় ৰাষ্ট্ৰীয় সদস্যা ড° জুৰি শৰ্মা, অখিল ভাৰতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতিৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সচিব ভাস্কৰ নাথ, নলবাৰী জিলাৰ সচিব মনোজ বৰ্মন । লগতে উপস্থিত থাকে ইতিহাস সংকলন সমিতিৰ গোলাঘাট জিলাৰ সচি তথা সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ বুৰঞ্জী বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক সত্যব্ৰত দত্ত, সমাজতত্ত্ব বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ড° প্ৰেমকান্ত বৰা।
|শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ বৰ্তমানৰ পৰিয়াল
সৰুপথাৰ সমজিলাৰ ২নং গন্ধকৰৈ গাঁৱত বৰ্তমান আছে কুশল কোঁৱৰৰ পৰিয়াল। কুশল কোঁৱৰৰ খগেন কোঁৱৰ, নগেন কোঁৱৰ নামেৰে দুজন পুত্ৰ আছিল । ইয়াৰে খগেন কোঁৱৰৰ ল'ৰা ৫ জন, ছোৱালী ৫ গৰাকী । নগেন কোঁৱৰৰ ল'ৰা দুজন ইয়াৰে মৃদুল কোঁৱৰ হৈছে কনিষ্ঠ পুত্ৰ ।
