১১ খন জিলাক সামৰি চাহ বাগিচাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিনামূলীয়া পৰিবহণ ব্যৱস্থা, ৰাজ্য চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি
চাহ বাগিচাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ন ৷
Published : June 10, 2026 at 2:39 PM IST
গুৱাহাটী : চাহ বাগিচাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। অসম চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে এক নতুন আঁচনি ৷ এই আঁচনিৰ দ্বাৰা চাহ বাগিচাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বিনামূলীয়া পৰিবহণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব চৰকাৰে । অসমৰ মুঠ ১১ খন জিলাত ৰূপায়ণ হ’ব এই ব্যৱস্থা । বুধবাৰে সামাজিক মাধ্যম যোগে এই কথা সদৰী কৰে শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ।
শিক্ষামন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "কোনো শিশুৱে যাতে যাতায়াতজনিত অসুবিধাৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ পৰা বঞ্চিত নহয়, সেই লক্ষ্যৰে সমগ্ৰ শিক্ষা, অসমে আজি অৰ্থাৎ ১০ জুন তাৰিখৰ পৰা চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বিনামূলীয়া পৰিবহণ/সুৰক্ষা বাহন সুবিধা আঁচনি আৰম্ভ কৰা হৈছে । এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে চাহ বাগিচা অঞ্চলত বসবাস কৰা বঞ্চিত আৰু প্ৰান্তীয় সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈকে অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নিৰাপদ আৰু বিনামূলীয়া পৰিবহণ/সুৰক্ষা বাহন সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব। যাৰ ফলত বিদ্যালয়ত নিয়মীয়া উপস্থিতি নিশ্চিত কৰাত সহায় হ'ব ।"
To ensure that no child misses school due to transportation challenges, @Samagra_Assam is launching the Transport/Escort Facility for Students in Tea Garden Areas from today, 10th June 2026.— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) June 10, 2026
The initiative aims to provide safe and free transport/escort facilities to students of…
শিক্ষামন্ত্রীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে আঁচনিখনৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে আঁচনিখনৰ যোগেদি ৯,৭১৪ জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী উপকৃত হ'ব । আঁচনিখনত ১৯৮ খন বিদ্যালয় সামৰি লোৱা হৈছে । আঁচনিখন ১১ খন জিলাত ১০ জুনৰ পৰা ২০২৭ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে কাৰ্যকৰী (জুলাই মাহৰ বাহিৰে) হ'ব । প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে শিক্ষাবৰ্ষটোত ৫,৪০০ টকাৰ আৰ্থিক সহায়, বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ (এছএমচি/এছএমডিচি) জৰিয়তে স্থানীয় পৰ্যায়ত পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ আয়োজন ।
শিক্ষাৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰাৰ দিশত এই পদক্ষেপে চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিদ্যালয়মুখী যাত্ৰা অধিক সহজ, সুৰক্ষিত আৰু সুলভ কৰি তুলিব বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী পেগুৱে ৷
লগতে পঢ়ক:ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পদ ত্যাগ সুস্মিতা দেৱৰ, বিজেপিত যোগদানৰ সম্ভৱনা