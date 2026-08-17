ETV Bharat / state

প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি: এপিএছচি, ইউপিএছচি, এডিআৰইৰ বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ

ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ এহেজাৰৰো অধিক উচ্চাকাংক্ষী শিক্ষাৰ্থীৰ গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰত অংশগ্ৰহণ ।

free competitive exam training camp concluded at Sonapur College
এমহীয়া বিনামূলীয়া প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ সামৰণি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 17, 2026 at 10:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ : ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কেৰিয়াৰ গঢ়া আৰু ভৱিষ্যতৰ সপোনবোৰক বাস্তৱায়িত কৰাৰ লক্ষ্যৰে গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিশেষ পদক্ষেপ । স্থানীয় বিধায়ক ডঃ তপন দাসৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এমহীয়া বিনামূলীয়া প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয় ।

ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত, সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয় (স্বায়ত্তশাসিত)ৰ উদ্যোগত আৰু জেনচাইন চিভিল ছাৰ্ভিচেছ একাডেমীৰ সহযোগত যোৱা জুলাইৰ পৰা সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগণত আৰম্ভ হোৱা এমহীয়া বিনামূলীয়া প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ ১৬ আগষ্টত সামৰণি পৰে ।

প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি:

এপিএছচি, ইউপিএছচি, এডিআৰইকে ধৰি অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগীয় নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বিস্তৃত পাঠ্যক্ৰম প্ৰশিক্ষণত সামৰি লোৱা হয় ।

ব্যাপক অংশগ্ৰহণ:

ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰায় এহেজাৰৰো অধিক উচ্চাকাংক্ষী শিক্ষাৰ্থীয়ে এই গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰত পঞ্জীয়ন কৰি নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বাস্তৱায়ন:

উল্লেখ্য় যে, এই বৃহৎ শৈক্ষিক কৰ্মশালাখন বিধায়কৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহৰ ভিতৰত এক প্ৰধান বিষয় আছিল । সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ সামৰণি অনুষ্ঠানত অঞ্চলটোৰ বহুসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু শিক্ষাবিদ উপস্থিত থাকে । অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকি ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ডঃ তপন দাসে কয়, "প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যাতে চহৰৰ শিক্ষাৰ্থীতকৈ পিচপৰি নাথাকে আৰু তেওঁলোকেও যাতে সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ কৰে, সেই মূল লক্ষ্যৰেই এই প্ৰশিক্ষণৰ আয়োজন কৰা হৈছিল । আমাৰ লক্ষ্য হৈছে ডিমৰীয়াৰ প্ৰতিভা ধনাত্মক দিশত আগুৱাই নিয়া ।"

প্ৰশিক্ষণৰ পৰিসৰ আৰু বিশেষত্ব:

কেৱল পুথিগত জ্ঞান বা পৰীক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমতে আবদ্ধ নাৰাখি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ ওপৰত ইয়াত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিৰ বাবে বিশেষ ক্লাছৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । প্ৰশাসনিক খণ্ডত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় নেতৃত্বৰ গুণাগুণ আলোচনা কৰা হয় ।

অসামৰিক সেৱাৰ সঠিক দৃষ্টিভংগী:

অসামৰিক সেৱা পৰীক্ষাৰ সৈতে জড়িত ধাৰণা আৰু মানসিক প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত দক্ষ প্ৰশিক্ষকসকলে মাৰ্গ দৰ্শন আগবঢ়ায় । সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই উদ্যোগে গ্ৰামাঞ্চলৰ দৰিদ্ৰ তথা মেধাৱী পৰিয়ালৰ সন্তানসকলক দামী কোচিং প্ৰতিষ্ঠানলৈ নগৈও নিজৰ অঞ্চলতে মানসম্পন্ন প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰাত সহায় কৰে । এই শৈক্ষিক প্ৰয়াসে ডিমৰীয়া সমষ্টিত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ সজাগতা আৰু প্ৰস্তুতিৰ এক নতুন বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিব বুলি ৰাইজে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।

এই সামৰণি অনুষ্ঠানত সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয় (স্বায়ত্তশাসিত) উপাধ্যক্ষ ডঃ বিমান পাটোৱাৰী, জেনচাইন চিভিল ছাৰ্ভিছ একাডেমীৰ প্ৰতিনিধি নৱমল্লিকা ডেকাকে মুখ্য কৰি উপস্থিত অতিথিসকলে প্ৰশিক্ষণৰ সফলতাৰে সামৰণি মৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰমাণ-পত্ৰ বিতৰণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক:বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰৰ শীঘ্ৰে পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে পুঁজি মুকলি : অজন্তা নেওগ

আহিব পলিমাৰ নোট : এই নোটৰ বৈশিষ্ট্য কি, বিশেষজ্ঞই কি কয়...

TAGGED:

সোণাপুৰ
ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টি
বিধায়ক ড৹ তপন দাস
ADRE
FREE COMPETITIVE EXAM TRAINING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.