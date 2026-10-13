কলকাতাৰ পেণ্ডেল নিৰ্মাতা শিল্পীয়ে ঠগালে গুৱাহাটীৰ পূজা কমিটীক, পালেগৈ ভৰলুমুখ আৰক্ষী

কলকাতাৰ পেণ্ডেল নিৰ্মাতা শিল্পীয়ে ঠগালে গুৱাহাটীৰ পূজা কমিটীক, পালেগৈ ভৰলুমুখ আৰক্ষী
শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত তিনিদিন থকাৰ অৱস্থাত বিপাঙত পৰিছে মহানগৰীৰ দুখনকৈ পূজা কমিটী । পেণ্ডেল নিৰ্মাণৰ বাবে ধন লৈ উধাও কলকাতাৰ প্ৰৱঞ্চক শিল্পী ।
Published : October 13, 2026 at 6:47 PM IST
গুৱাহাটী: শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ মহাষষ্ঠীলৈ মাজত মাত্ৰ তিনিটা দিন বাকী । পূজা কমিটী সমূহৰ যেন ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই । কিন্তু এনে সময়তে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দুখনকৈ আগশাৰীৰ দুৰ্গা পূজা কমিটি বিমোৰত পৰাই নহয়, ভৰলুমুখ আৰক্ষী থানাৰ সহায় বিচাৰি থানা পাইছেগৈ ।
ঘটনাৰ বিৱৰণিমতে মহানগৰীৰৰ দুখন পেণ্ডেলে অসমীয়া ঐতিহ্য আৰু কৃষ্টি-সংস্কৃতিক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ মণ্ডপ সজাবলৈ গৈ কলকাতাৰ এগৰাকী শিল্পীক ঠিকা দিছিল ৷ এতিয়া পূজা দুদিন আগত সেই শিল্লী কাম সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ ৰহস্য়জনকভাৱে অন্তৰ্ধান হোৱাৰ ফলত পূজা মণ্ডপৰ কাম আধাতে থমকি ৰৈছে ।
মহানগৰীৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় পূজা হিচাপে পৰিচিত ছাত্ৰীবাৰী দেৱপূজাস্থান সমিতি আৰু কুমাৰপাৰাৰ নয়নতৰা ক্লাৱৰ লাখ লাখ টকা লৈ এজন শিল্পী উধাও হৈছে। এই প্ৰৱঞ্চক শিল্পীজন কলকাতাৰ ঢাকুৰীয়াৰ বাসিন্দা সুদীপ্ত পাল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
এই প্ৰৱঞ্চক শিল্পীয়ে অসমৰ ঐতিহ্য আৰু ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহক দৰ্শনাৰ্থীৰ আগত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ এক ব্যতিক্ৰমী উদ্দেশ্যেৰে ছাত্ৰীবাৰী দেৱপূজাস্থান পূজাৰ মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল ।
এই মণ্ডপ তথা পেণ্ডেল নিৰ্মাণৰ বাবে শিল্পী সুদীপ্ত পালৰ সৈতে পূজা কমিটীয়ে ৮ লাখ টকাৰ এক চুক্তি কৰিছিল । শিল্পীজনেও নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত সকলো কাম সুচাৰুৰূপে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । কিন্তু পূজা অতি ওচৰ চাপি অহাৰ পিছতো মণ্ডপৰ মাত্ৰ ৪০ শতাংশ কামহে শিল্পীজনে সম্পূৰ্ণ কৰে।
কিন্তু ইয়াৰ মাজতে তেওঁ কমিটিৰ পৰা কৌশলেৰে ৫ লাখ ৩৫ হাজাৰ টকা উলিয়াই লৈছিল । এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন হস্তগত কৰাৰ পিছতেই শিল্পীজনে আৰু কাম নকৰি ধন লৈ পলায়ন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে।
ইটিভিৰ ভাৰতৰ হাতত পৰা তথ্য় অনুসৰি, কেৱল ছাত্ৰীবাৰীয়েই নহয়, একেজন প্ৰৱঞ্চক শিল্পী সুদীপ্ত পালৰ চিকাৰ হৈছে কুমাৰপাৰাৰ নয়নতৰা পূজা সমিতিও । নয়নতৰা ক্লাৱৰ পৰাও মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ নামত ৮ লাখ টকা লৈ উধাও হৈছে বুলি অভিযোগ উঠিছে ৷
ইফালে পূজাৰ দিন কাষ চাপি অহাত ছাত্ৰীবাৰী পূজা কমিটিয়ে উপায়ন্তৰ হৈ সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ভৰলুমুখ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহৰ দাখিল কৰিছে ৷
সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্য়ে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।