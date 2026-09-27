বানপানীয়ে কামিহাঁড় ভাঙিলে ব্যৱসায়ীৰ, দুচকুত হতাশাৰ ছবি... এতিয়া কৰিব কি ?
অন্ধকাৰ ভৱিষ্যত ! সকলো হেৰুৱাই দিশহাৰা ব্যৱসায়ীৰ হুমুনিয়াহ শুনিব কোনে ? এই সন্দৰ্ভত নিপন বৰগোঁহাইৰ প্ৰতিবেদন...
Published : September 27, 2026 at 6:29 PM IST
নাজিৰা: উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু চৰাইদেউ জিলাত বিগত জুলাইত হোৱা বানপানী কমিল যদিও আজিও মানহৰ দুৰ্দশাৰ অন্ত পৰা নাই । ভয়াৱহ বানে বিধ্বস্ত কৰা প্ৰতিটো পৰিয়ালেই শূন্যত বিলীন হৈ পৰা বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয় । এই পৰিয়ালসমূহতকৈ এতিয়া আটাইতকৈ ভাবিবলগা বিষয়টো হৈছে ব্যৱসায়ীসকলৰ ভৱিষ্যৎ ।
প্ৰলয়ংকাৰী বানে এফালৰ পৰা ঘৰ দুৱাৰ তচনচ কৰি থৈ যোৱাৰ সমান্তৰালকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, দোকান-পোহাৰ সকলো ধ্বংস কৰিলে । বিশেষকৈ ইয়াৰ প্ৰভাৱ নাজিৰা নগৰত থকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত বাৰুকৈয়ে পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । হোটেলৰ পৰা আদি কৰি গেলামাল, কিতাপ, চাইকেল, মাছ-মাংস, ফল-মূল, পাণ-তামোল আদি সকলোতে ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰি । ১০ ৰ পৰা ২০ দিন ধৰি দোকান খুলিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ পৰিছিল ।
পলস আঁতৰাবলৈকে যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল । বানপানীৰ প্ৰদূষিত পানীৰ লগতে পলসে দোকানৰ কম্পিউটাৰ, জেৰক্স মেচিন, কাগজ পত্ৰ, ইনভাৰ্টাৰ, টিভি, শ্বোকেচ, টেবুল, চকী, হোটেলৰ খাদ্য-সামগ্ৰীসকলো ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিলে । বহু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীয়ে বেংকৰ ঋণ লৈ সৰু দোকান খুলি ব্যৱসায় কৰিল যদিও বানে সকলো শেষ কৰাৰ পাছত এইসকল ব্যৱসায়ীয়ে আকৌ নতুনকৈ কিদৰে নিজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব ,বেংকৰ ঋণ কেনেকৈ পৰিশোধ কৰিব এই কথাবোৰ ভাবি চিন্তিত হৈ পৰিছে ।
এফালে পানীয়ে ধ্বংস কৰা নিজৰ ঘৰখনেই পৰিষ্কাৰ কৰিব নে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া একমাত্ৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ কথা চিন্তা কৰিব ? মুঠতে এতিয়া নাজিৰাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক এটা লৈ সময় অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে । বানত বিধ্বস্ত হোৱা ঘৰসমূহ তথা পৰিয়াললৈ চৰকাৰে এককালীন ১৫ হাজাৰ টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে যদিও ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বাবে চৰকাৰে কোনো চৰকাৰী সাহাৰ্য আগবঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা নকৰাৰ ফলত ব্যৱসায়ীসকল মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে ।
বানপানীৰ পূৰ্বে ব্যৱসায় কিঞ্চিৎ পৰিমাণে ভাল চলিছিল যদিও বৰ্তমান বান হোৱা ২ মাহ হৈ যোৱাৰ পাছতো গ্ৰাহকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ পৰিৱৰ্তে হ্ৰাসহে পাইছে । বানত বিধ্বস্ত হোৱা পৰিয়ালসমূহে অৰ্থৰ অভাৱত দোকানৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ কমাই দিয়াৰ ফলত বিধ্বস্ত ব্যৱসায়ীসকল বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে । নাজিৰাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বৰ্তমান আৰ্থিক অৱস্থা একেবাৰে সংকটজনক ।
- পলস উলিয়াবলৈকে এসপ্তাহ লাগিল
এই সন্দৰ্ভত ব্য়ৱসায়ীসকলে ইটিভি ভাৰতৰ আগত মনৰ কথাবোৰ ব্যক্ত কৰে । নাজিৰাত ১৮ বছৰ ধৰি চাহ- মিঠাইৰ ব্যৱসায় কৰা গোলাপ ডেকাই কয়, "দোকানৰ সকলো মিঠাইৰ লগতে সামগ্ৰী ধ্বংস হৈ গ'ল । ১৫ দিন ধৰি দোকান খুলিব পৰা নাছিলো । লালমোহন, ৰসগোল্লা, পনীৰকে ধৰি সকলো মিঠাই পলসত পোত গ'ল । কেৱল পলস উলিয়াবলৈকে এসপ্তাহ লাগিছিল । এতিয়া আগৰ দৰে ব্যৱসায় নচলা হ'ল । যেনে তেনেহে চলি আছে । এতিয়ালৈকে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত একো সুবিধা পোৱা নাই, প্ৰতিমাহে ডেৰ লাখ টকা বিক্ৰী হয় । তাৰে নিজলৈ বুলি ২৫ৰ পৰা ৩০ হাজাৰ টকা লাভ হয়; কিন্তু এতিয়া সেয়াও পাবলৈ নাই । একেবাৰে বেয়া অৱস্থা ।"
- জোৰা টাপলি মাৰিহে দোকান চলাইছে
নাজিৰা কলেজ তিনিআলিত ৪ বছৰ ধৰি মাছ-মাংস ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত দিগন্ত দাসে কয়, "ঘৰখন এই দোকানখনৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি চলে । বানপানীয়ে দোকানৰ বাৰাণ্ডাৰ খুঁটা ভঙাৰ লগতে টেবুল-বেঞ্চ ভাঙিলে । ফ্ৰিজো বেয়া হৈছে, হাঁহ-কুকুৰা মৰিল । এতিয়া জোৰা টাপলি মাৰিহে দোকান চলাই আছো । চৰকাৰৰ পৰা কোনো সুবিধা এতিয়ালৈকে পোৱা নাই । দিনটোৰ হাজিৰা কেতিয়াবা পাও কেতিয়াবা নাপাও ।ব্যৱসায় আগতকৈ বহুত বেয়া ।"
- চাইকেল ঠিক কৰিবলৈও মানুহ নাহে
৩৫ বছৰ ধৰি নাজিৰাত চাইকেল মেৰামতি কৰাৰ দোকান দি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা মহম্মদ ইছলাম আলীয়ে কয়, "এনেকুৱা বানপানী কেতিয়াও দেখা নাই । মোৰ দোকানৰ সকলো বস্তু পলসত পোত খাই গ'ল । মাত্ৰ টায়াৰ- টিউবখিনি বাচিলে, বহুখিনি বস্তু পোৱা নগ'ল । দোকান ২০ দিন বন্ধ থাকিল, ঘৰখনো পানীত বুৰিল । এতিয়া চাইকেল ঠিক কৰিবলৈও মানুহ নহা হ'ল ।"
- দোকানখন একেবাৰে খালি হ'ল
১৫ বছৰ ধৰি নাজিৰাত তামোল-পাণৰ দোকান দি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া মনোজ বৰগোহাঁইয়ে কয়, "মই এনে পানী দেখা নাই, ভবাই নাছিলো এনে হ'ব বুলি । এই দোকানখনৰ পৰাই ঘৰ চলি আছিল, এতিয়া পানীয়ে যিটো অৱস্থা কৰিলে চলিবলৈ দিগদাৰ হৈ গৈছে । বয়-বস্তু বহুত ক্ষতি হ'ল । দোকানৰ সকলো বেয়া হ'ল, যিখিনি জমা ধন আছিলে সেইখিনিও বেয়া হ'ল । বৰ্তমানলৈকে দোকানৰ বাবে কোনো সাহাৰ্য পোৱা নাই । বস্তু-বাহানিৰে ভৰি থকা দোকানখন খালি হৈ গ'ল ।"
- কৰ্মচাৰীকে ধন দিবলৈ নোজোৰে
নাজিৰাত ২১ বছৰ ধৰি হোটেলৰ ব্যৱসায় কৰি থকা অসীম গগৈয়ে কয় ,"বানপানী আগত দেখিছিলো ;কিন্তু এনেকুৱা দেখা নাই । মোৰ একেবাৰে অৱস্থা বেয়া, টেবুল চকী, ফ্ৰিজ, ৰান্দনীশালৰ সকলো বস্তু পানীৰ সোঁতে একেলগ কৰি পেলালে । দুটা ফ্ৰিজ বেয়া হ'ল, ইনভাৰ্টাৰ বেটেৰী বেয়াও নষ্ট হৈছে, ফেন দুখন বেয়া হ'ল, গেছৰ ডাঙৰ বাৰ্ণা বেয়া হ'ল । প্ৰায় ৪০ ৰ পৰা ৪৫ হাজাৰ টকা লোকচান হ'ল । বৰ্তমানলৈকে একো সাহাৰ্য পোৱা নাই । আগতকৈও বিক্ৰী কমিল, মানুহৰ সমাগম নাই । এতিয়া অৱস্থা ইমানেই বেয়া হৈছে যে মোৰ হোটেলৰ কৰ্মচাৰীকে ধন দিবলৈ নোজোৰে ।"
- গ্ৰাহক নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি
নাজিৰাত ১১ বছৰ ধৰি চাহৰ দোকান দি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা অভিজিৎ দেই কয়, "বানপানীয়ে মোৰ দোকানৰ গোটেই কেইটা শ্বোকেচ ডুবালে, একো বস্তু বচাব নোৱাৰিলো । ফ্ৰীজ বেয়া হ'ল যদিও ঠিক কৰিলো । এতিয়া বানপানীৰ পাছৰ পৰা বহু গ্ৰাহক কমিল ।"
- স্কুল ইউনিফৰ্ম পলসে পুতিলে
নাজিৰাত ১৫ বছৰ ধৰি অনলাইন দোকান দি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা কংকন গোস্বামীয়ে কয়, "এনে বানপানী দেখা নাই, পানী ইমানেই সোনকালে আহিলে একো বস্তুৱেই বচাব নোৱাৰিলো । ইনভাৰ্টাৰ, কম্পিউটাৰ, প্ৰিণ্টাৰ মেচিন একো বচাব নোৱাৰিলো । সেইদিনা দেওবাৰ হোৱা বাবে দোকান বন্ধ আছিল । দোকান খোলা থকা হ'লেও অলপ বস্তু সামগ্ৰী বচাব পৰা গ'লহেঁতেন । ঘৰেই বচাম নে দোকান বচাম কথাটো এনেকুৱা হ'ল । মোৰ দুখন দোকান মিলাই ৫/৬ লাখ টকা লোকচান হ'ল । স্কুল ইউনিফৰ্ম যোগান ধৰাৰ কাম কৰিছিলো তাৰে প্ৰায় ৩ লাখ টকাৰ ইউনিফৰ্ম আনি থৈছিলো সেইখিনি পলসে পুতি পেলালে ।"
লগতে পঢ়ক:বানত ডুবিল বিদ্যালয়, শিক্ষকে উলিয়ালে বিকল্প, নাৱত চলিল পাঠদান
আকস্মিক বানে কঁকাল ভঙা নেপালী লোকৰ পুনৰ জীয়াই উঠাৰ সংগ্ৰাম