বহনক্ষম জীৱিকাৰ বাবে কিদৰে সহায়ক হ’ব পাৰে মেঠোন পালন ?

বহনক্ষম জীৱিকাৰ বাবে কিদৰে সহায়ক হ’ব পাৰে মেঠোন পালন ?
হাফলঙত ৪ৰ্থ মিথুন দিৱস উদযাপন । মেঠোন পালনৰে কিদৰে উপকৃত হ'ব পাৰি বিশদ আলোচনা ।
Published : September 3, 2026 at 11:00 PM IST
হাফলং: ডিমা হাছাও জিলাৰ সদৰ হাফলঙত বৃহস্পতিবাৰে 'চতুৰ্থ মেঠোন দিৱস' উদযাপন কৰা হয় । মেঠোনৰ সংৰক্ষণ, বৈজ্ঞানিক পালন-পদ্ধতি আৰু জনজাতীয় সমাজৰ বহনক্ষম জীৱিকাৰ সৈতে ইয়াৰ সংযোগক কেন্দ্ৰ কৰি অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীত কৃষক, বিজ্ঞানী, পশুপালন বিশেষজ্ঞ, চৰকাৰী বিষয়া আৰু বিভিন্নজনে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
এইবাৰৰ মেঠোন দিৱসৰ মূল বিষয় হৈছে-'বহনক্ষম জীৱিকা আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ সংৰক্ষণৰ বাবে সংহত মেঠোন পালন' । হাফলঙ জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা উক্ত অনুষ্ঠানত অসম চৰকাৰৰ পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা তথা মীন বিভাগৰ মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱী, ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰৰ কৃষি, পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী গেব্ৰিয়েল ডেনৱাং ৱাংছু, হাফলং বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়িকা ৰূপালী লাংথাছাকে আদি কৰি ভালে সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।
উত্তৰ-পূবৰ সংস্কৃতিৰ সৈতে মেঠোনৰ গভীৰ সম্পৰ্ক
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ বহু জনজাতীয় সমাজৰ বাবে মেঠোন কেৱল এটা পশু নহয় । পৰম্পৰাগতভাৱে ই সম্পদ, সামাজিক মৰ্যাদা আৰু সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ সৈতেও ই জড়িত । ডিমা হাছাওৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলতো মেঠোনৰ পালন বহু জনগোষ্ঠীৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক জীৱনৰ সৈতে সংপৃক্ত ।
মেঠোনৰ মুক্ত বিচৰণভিত্তিক পৰম্পৰাগত পালনে বনাঞ্চল আৰু স্থানীয় পৰিৱেশৰ সৈতে এক বিশেষ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছে । সেয়েহে ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ সৈতে স্থানীয় পৰম্পৰাগত জ্ঞান আৰু বনজ পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বিষয়টোও জড়িত হৈ আছে ।
মেঠোন দিৱসৰ আৰম্ভণি
প্ৰতি বছৰে ১ ছেপ্টেম্বৰত মেঠোন দিৱস পালন কৰাৰ পৰম্পৰা ২০২৩ চনত আৰম্ভ হয় । নাগালেণ্ডত অনুষ্ঠিত প্ৰথম মেঠোন দিৱসৰ সময়তে ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মান নিয়ন্ত্ৰণ কৰ্তৃপক্ষ(FSSAI)-এ মেঠোনক খাদ্য প্ৰাণী হিচাপে স্বীকৃতি দিছিল । ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয় সংস্কৰণ অৰুণাচল প্ৰদেশত আৰু তৃতীয় সংস্কৰণ মিজোৰামত অনুষ্ঠিত হয় । ২০২৬ চনত চতুৰ্থ সংস্কৰণৰ বাবে অসমৰ হাফলঙক বাছনি কৰা হয় ।
এই দিৱসত উপস্থিত থাকি ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাই কয়,"মেঠোন দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে । ইয়াত অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱী, অৰুণাচৰ মন্ত্ৰীৰ লগতে দেশৰ বহু বিজ্ঞানী, চিকিৎসকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ডিমা হাছাও বা অসমত মেঠোন আছে । পূৰ্বে অৰুণাচলতহে মেঠোন আছিল বুলি জনা গৈছিল ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"কিন্তু ডিমা হাছাওতো মেঠোন পোৱা যায় আৰু মেঠোনৰ জনসংখ্যা আৰু বৃদ্ধি কৰিব লাগিব । মেঠোনৰ মাংস জৈৱিক মাংস । ইয়াৰ মাংস আমি বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰিলে আমাৰ ভাল আয় হ'ব । মেঠোনৰ বংশবৃদ্ধিৰ বাবে ডিমা হাছাওত যথেষ্ট সুবিধা আছে বুলি বিজ্ঞানীসকলে উল্লেখ কৰিছে ।"
- মেঠোনৰ প্ৰধান প্ৰজাতি
মেঠোনৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও প্ৰজাতি দেখা যায় । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত স্থানীয় অঞ্চল অনুসৰি মেঠোনৰ দেহৰ গঠন, ৰং, আকাৰ আৰু উৎপাদন ক্ষমতাত কিছু পাৰ্থক্য দেখা যায় ।
- অৰুণাচলী মেঠোন
অৰুণাচল প্ৰদেশত পালন কৰা মেঠোনবোৰ সাধাৰণতে শক্তিশালী দেহ, ডাঙৰ শিং আৰু পাহাৰীয়া পৰিৱেশত খাপ খুৱাব পৰা ক্ষমতাৰ বাবে পৰিচিত ।
- নাগালেণ্ডৰ মেঠোন
নাগালেণ্ডৰ বিভিন্ন জনজাতীয় সমাজৰ পৰম্পৰাগত পশুপালনত মেঠোনৰ বিশেষ স্থান আছে । ইয়াক সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক সম্পদ হিচাপেও গণ্য কৰা হয় ।
- মণিপুৰী মেঠোন
মণিপুৰৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলতো মেঠোন পালন কৰা হয় । স্থানীয় পৰিৱেশৰ সৈতে খাপ খোৱা ক্ষমতা ইয়াৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য ।
- মিজোৰামৰ মেঠোন
মিজোৰামতো মেঠোন জনজাতীয় জীৱন আৰু পৰম্পৰাৰ সৈতে জড়িত । পাহাৰীয়া, বনভিত্তিক পৰিৱেশত ই সহজে খাদ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে ।
- অসমৰ মেঠোন
অসমৰ ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত মেঠোন পালন কৰা হয় । বিশেষকৈ ডিমা হাছাওৰ জনজাতীয় সমাজত মেঠোনৰ সাংস্কৃতিক আৰু অৰ্থনৈতিক গুৰুত্ব আছে ।
কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ এইবাৰৰ মেঠোন দিৱস ?
এই অনুষ্ঠানৰ অন্যতম লক্ষ্য হৈছে পৰম্পৰাগত মেঠোন পালনৰ সৈতে আধুনিক বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ সমন্বয় ঘটোৱা । বিশেষকৈ উন্নত প্ৰজনন ব্যৱস্থা, পশু স্বাস্থ্য, খাদ্য আৰু পুষ্টি, ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ, উন্নত পালন-পদ্ধতি আৰু বজাৰ সংযোগৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।
অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰে নাগালেণ্ডৰ মেডজিফেমাত অৱস্থিত ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা পৰিষদৰ মেঠোন বিষয়ক ৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণা কেন্দ্ৰই । সহযোগিতা আগবঢ়ায় বেংগালুৰুস্থিত ভাৰতীয় পশুচিকিৎসা গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান আৰু ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰশাসনিক নিয়ন্ত্ৰণাধীন পশুপালন আৰু পশুচিকিৎসা বিভাগে ।
বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, মেঠোনক কেৱল ঐতিহ্যৰ সৈতে জড়িত প্ৰাণী হিচাপে সংৰক্ষণ কৰাই যথেষ্ট নহয় । ইয়াক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পালন, উৎপাদন বৃদ্ধি আৰু বজাৰৰ সৈতে সংযোগ ঘটাই পশুপালকসকলৰ বাবে লাভজনক জীৱিকাৰ মাধ্যম হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগিব । বিশেষকৈ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু প্ৰান্তীয় পশুপালকসকলৰ আয় বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত মেঠোনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে ।