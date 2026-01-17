জুবিন হত্যা গোচৰৰ চতুৰ্থ শুনানি: শ্যামকানুসহ পাঁচ অভিযুক্তৰ জামিন আবেদন
ছিংগাপুৰত য়টত থকা সকলোৱেই আহিব নেকি বিচাৰৰ আওতালৈ ? শ্যামকানু-সিদ্ধাৰ্থৰ অধিবক্তাই কলকাতাৰ পৰাই ভাৰ্চুৱেলী ভাগ ল'লে শুনানিত ৷
Published : January 17, 2026 at 5:33 PM IST
গুৱাহাটী: ন্যায়ালয়ত জামিনৰ বাবে আৱেদন কৰিছে জুবিন হত্যাৰ পাঁচ অভিযুক্তই ৷ 'জুবিন গাৰ্গ হত্যা' গোচৰৰ শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হয় ন্যায়ালয়ত চতুৰ্থটো শুনানি ৷ কামৰূপ মুখ্য ন্যায়িক জিলা দণ্ডাধীশ আৰু সত্ৰ আদালতত চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা নিয়োজিত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাৰ দলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আদালতত উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে নিজৰ কাম-কাজ । আনহাতে আদালতত উপস্থিত হৈ জুবিন পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে সংবাদ মাধ্যমত ছিংগাপুৰত য়টত থকা প্ৰতিজনকেই দোষী বুলি দাবী কৰি বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ আওতালৈ অনাৰ দাবী জনায় ।
শ্যামকানু আৰু সিদ্ধাৰ্থৰ অধিবক্তাৰ কলকাতাৰ পৰা ভাৰ্চুৱেলী অংশগ্ৰহণ:
শনিবাৰে আদালতত জুবিন গাৰ্গৰ ঘটনাৰ ৫ অভিযুক্তই জামিন বিচাৰি আৱেদন কৰে ৷ অহা ২২ জানুৱাৰীত হ’ব এই আৱেদনৰ শুনানি ৷ চাৰ্জফ্ৰেম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ’ব অহা ৩০ জানুৱাৰীত । শ্যামকানু আৰু সিদ্ধাৰ্থৰ অধিবক্তাই কলকাতাৰ পৰা ভাৰ্চুৱেলী অংশগ্ৰহণ কৰে এই শুনানিত ৷
এই প্ৰসংগত চৰকাৰী পক্ষৰ অধিবক্তা জিয়াউল কামাৰে শুনানিৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমক জনায়, "জুবিন হত্যা গোচৰত অভিযুক্ত ৫ অভিযুক্তই এতিয়ালৈকে জামিন বিচাৰি আৱেদন কৰিছে । ইতিমধ্যে সিদ্ধাৰ্থ, অমৃতপ্ৰভা, সন্দীপন গাৰ্গে জামিন আৱেদন দাখিল কৰিছে ৷ আজি শ্যামকানু মহন্ত আৰু নন্দেশ্বৰ বৰাৰ জামিন আৱেদন দাখিল কৰিছে । বাকী তিনিজনে আগতেই জামিন আৱেদন দাখিল কৰিছে । ২২ জানুৱাৰীত হ’ব এই আৱেদনৰ শুনানি । চার্জফ্ৰেম বা অন্য যিসমূহ আদালতৰ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব ৩০ জানুৱাৰীত । শ্যামকানু আৰু সিদ্ধাৰ্থৰ অধিবক্তাই কলকতাৰ পৰাই ভাৰ্চুৱেলী অংশ গ্ৰহণ কৰিছে শুনানিত ।”
চৰকাৰী অধিবক্তা জিয়াউল কামাৰে জনায় যে হাফলং কাৰাগাৰত গা বেয়া হৈছে অভিয়ুক্ত শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ ৷ সেয়ে চিকিৎসাৰ বাবে আৱেদন কৰিছে শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে । যিহেতু চিকিৎসা মৌলিক অধিকাৰ । সেয়ে চৰকাৰী অধিবক্তাই চিকিৎসা প্ৰদানৰ কোনো বিৰোধিতা কৰা নাই আদালতত ৷
ছিংগাপুৰৰ য়টত থকা প্ৰতিজনেই আহিব লাগিব আওতালৈ : গৰিমা গাৰ্গৰ দাবী
আদালতত শনিবাৰে শুনানিত জুবিনৰ ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰৰ সৈতে উপস্থিত থাকে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ । গৰিমা গাৰ্গে সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি দাবী কৰে যে ছিংগাপুৰত সেই সময়ত য়টত থকা প্ৰতিজনেই দোষী । গৰিমা গাৰ্গে কয়, "য়টত থকা প্ৰতিজনেই দোষী । ছিংগাপুৰৰ প্ৰবাসী অসমীয়াসকলকো আওতালৈ আনিবলৈ ইতিমধ্যেই আবেদন কৰিছোঁ । ছিংগাপুৰ আৰক্ষী আমাৰ লগত যোগাযোগত আছে । আমি সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিছোঁ ।"
আদালতৰ শুনানিৰ পৰা ওলাই আহি ছিংগাপুৰৰ য়টত থকা প্ৰতিজনেই দোষী বুলি কৈ গৰিমা গাৰ্গে কয়, "আমি অসমত জুবিনক এনে হ’বলৈ দিয়া নাছিলোঁ ৷ তেওঁলোক অসমীয়া মানুহ নাছিল নেকি ? তদন্তৰ আওতালৈ আহিব লাগিব ছিংগাপুৰৰ প্ৰবাসী অসমীয়া ৷ ৭৫ মিনিট ধৰি জুবিন গাৰ্গৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কিয় নকৰিলে ? তেওঁলোকৰ বাবে জুবিন গাৰ্গ কেৱল মনোৰঞ্জৰ আহিলাহে আছিল নেকি ?"
ছিংগাপুৰৰ য়টত থকাসকলক আওতালৈ অনাক লৈ কি কয় চৰকাৰী অধিবক্তাই ?
এছ আই টিয়ে দাখিল কৰা শ্বাৰ্জশ্বীটত নাম নথকা স্বতেও ছিংগাপুৰৰ অসমীয়া কেইজনক বিচাৰৰ আওতালৈ আনিব পৰা যাবনে ? গৰিমা গাৰ্গে য়টত থকা ছিংগাপুৰীয়াসকলক বিচাৰৰ আওতালৈ অনাৰ বাবে জনোৱা দাবী প্ৰসংগত চৰকাৰী পাঁচজনীয়া অধিবক্তাৰ দলক নেতৃত্ব দিয়া জিয়াউল কামাৰে কয়, "গৰিমা গাৰ্গে নিজৰ দৃষ্টিকোণেৰে কৈছে, সেয়া হয়তো ঠিকেই আছে । কিন্তু আৰক্ষীযে যিখন শ্বাৰ্জশ্বীট দিছে তাত তেঁওলোকক অভিযুক্তও কৰা নাই আৰু সাক্ষীও কৰা নাই ।"
“সাক্ষ্য প্ৰমাণ লওতে যদি মেটেৰিয়েল চাৰফেচ কৰে তেতিয়া হ’লে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি ছেকচন 319 CRPC, এতিয়াৰ বি এন এছ এছ 358 হ’ব, ইয়াৰ অধীনত আমি নতুনকৈ আচামীক চামিল কৰিব পাৰিম ।”— এই কথা প্ৰকাশ কৰে জিয়াউল কামাৰে । চৰকাৰী অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয়,"ইয়াৰ অধীনত আমাৰো এটা লিগেল ৰাইট আছে । কোনোবা আচামীক কিবা কাৰণত আচামী কৰা নহ’ল, তেতিয়া হ’লে কৰ্টত যদি প্ৰমাণ হৈছে যে তেওঁলোক তাত উপস্থিত আছিল, তেওঁলোকো এই গোচৰৰ অংশ— যিকোনো গোচৰৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকক ইয়াৰ অধীনত বিচাৰৰ আওতালৈ আনিব পাৰি ।"
ইচ্ছা কৰিলে আৰক্ষীয়েও পৰিপূৰক শ্বাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰি ছিংগাপুৰত জুবিনৰ মৃত্যুৰ সময়ত য়টত থকাসকলক আওতালৈ আনিব পৰাৰ সুবিধা আছে বুলি জনালে অধিবক্তা জিয়াউল কামাৰে ।
ফাষ্টট্ৰেক আদালতত বিচাৰৰ দাবী অধিবক্তা সমাজৰ:
আনহাতে, জুবিন মৃত্যুৰ শুনানিৰ বাবে বিশেষ আদালতৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ পুনৰ এবাৰ অনুৰোধ অধিবক্তা সমাজৰ ৷ সদৌ অসম উকীল সন্থাৰ সম্পাদক অপূৰ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য যে এই গতিত শুনানি হ’লে কেইবা হাজাৰ পৃষ্ঠাৰ শ্বাৰ্জশ্বীটৰ শুনানি হ’বলৈ বহু দীঘলীয়া সময় লাগিব । সেয়ে ফাষ্টট্ৰেক ক'ৰ্টৰ ব্যৱস্থাৰে দ্ৰুতগতিত গোচৰটোৰ শুনানি ল’লেহে সোনকালে ন্যায় সম্ভৱপৰ হ’ব । নহ’লে ন্যায়ৰ বাবে বহুদিন ৰ'ব লাগিব ৷