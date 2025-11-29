চাৰিটা বছৰে উদং অনিমেষ ভূঞাৰ পিতৃ-মাতৃৰ বুকু: ২০২৬ৰ ভিতৰত হ'বনে চূড়ান্ত ৰায়দান ?

চাৰিটা বছৰে উদং অনিমেষ ভূঞাৰ পিতৃ-মাতৃৰ বুকু: ২০২৬ৰ ভিতৰত হ'বনে চূড়ান্ত ৰায়দান ?
ছাত্রনেতা অনিমেষ ভূঞাৰ চতুৰ্থ মৃত্যুবাৰ্ষিকী । আৰক্ষী, ব্যৱসায়ী, প্ৰত্যক্ষদৰ্শীসহ ৭৩ জনে আদালতত প্ৰদান কৰিলে সাক্ষ্য ।
Published : November 29, 2025 at 6:10 PM IST
যোৰহাট : আপোনাৰ বাৰু মনত আছে অনিমেষ ভূঞাৰ কথা ? হয়, সেইজন ছাত্রনেতা অনিমেষ ভূঞাৰ কথাই কৈছো ৷ অনিমেষ নোহোৱা হোৱাৰ কেবাটাও বছৰ পাৰ হ’ল ৷ আজিও উদং হৈ আছে সেই দুৰ্ভগীয়া পিতৃ-মাতৃৰ বুকু ৷ মাত্ৰ চকুত এটাই আশা- তেওঁলোকৰ মৰমৰ পোনাটিয়ে অতি সোনকালে ন্যায় পাব ৷
সেইদিনা আছিল ২০২১ বৰ্ষৰ ২৯ নৱেম্বৰ ৷ আবেলি সময়ত দুই বন্ধুৰ সৈতে যোৰহাট মাৰোৱাৰী পট্টিত বজাৰ কৰিবলৈ আহিছিল ছাত্র নেতা অনিমেষ ভূঞাই । সেই সময়ত সেই স্থানত পৰি থকা এজন অসহায় ব্যক্তিক সহায় কৰিবলৈ যাওঁতেই নিৰজ দাস ওৰফে 'ক'লা ল’ৰা'ৰ নেতৃত্বত এদল লোকে বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল অনিমেষক ৷ ফলত মৃত্যু হৈছিল অনিমেষৰ ৷
এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৰ্বত্ৰে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ দোষীক কঠোৰতম শাস্তি দিবলৈ ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছিল অনিমেষৰ ন্যায়ৰ দাবীত প্ৰতিবাদ । আজি অনিমেষ ভূঞা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাই চাৰিটা বছৰত ভৰি দিলে । সেয়েহে এই গোচৰ সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিবলৈ ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক কাষ চাপিছিল লোক অধিবক্তা ৰিণ্টু গোস্বামীৰ ওচৰত ।
অধিবক্তা গোস্বামীয়ে কয়, ‘‘অনিমেষ হত্যকাণ্ডৰ যিটো গোচৰ ইতিমধ্যে আদালতত চলি আছে ৷ এই গোচৰত ইতিমধ্যে প্ৰায় ৭৩ জন সাক্ষীৰ সাক্ষ্য আদালতে গ্ৰহণ কৰিছে ৷ এতিয়া আমি গোচৰটোৰ শেষ পৰ্যায়ত আছো ৷ প্ৰায় ১৩ জনৰ সাক্ষী সাক্ষ্য ল'লেই আমাৰ সাক্ষ্য শেষ হ'ব ৷ তাৰ পিছত আচামীৰ সাক্ষ্য ল'ব ৷ যদি তেওঁলোকে ছাফাই সাক্ষী দিব বিচাৰে, সেয়া তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে । এইসমূহ কামৰ পিছতেই যুক্তিতৰ্ক হ'ব ৷ সোনকালেই গোচৰটো পৰিসমাপ্তিৰ দিশে যাব ।’’
গোস্বামীয়ে কয়, ‘‘অনিমেষ হত্যা গোচৰটো প্ৰত্যাহ্বানমূলক তদন্ত আছিল আৰু আৰক্ষীয়ে সঠিকভাৱে তদন্ত কৰিছে । আমি আশাবাদী এই গোচৰটোত আমি ন্যায় পাম । এই গোচৰটোত আৰক্ষীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আছে ৷ ১০জন আৰক্ষী বিষয়াই ইতিমধ্যে আদালতত সাক্ষ্য দিছে ৷ ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সযোগে আৰক্ষী বিষয়াৰ সাক্ষ্য লোৱা হৈছে ৷ আনহাতে নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত কেইবাজনো সাক্ষীৰ পৰিচয় গোপনে ৰখা হৈছে ৷ তেওঁলোকক প্ৰত্যেক মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ বিশেষ দলে নিৰাপত্তাৰ দিশটো তদাৰক কৰি আছে ।’’
‘‘এই গোচৰত ব্যৱসায়ী, আৰক্ষী, প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আৰু অনিমেষৰ বন্ধুৱে সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিছে । এই গোচৰত ১৩ জন অভিযুক্ত আছিল ৷ ইয়াৰে এজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ১২জনৰ বিৰুদ্ধে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ৷ ২০২৬ৰ ভিতৰত অনিমেষ ভূঞা গোচৰৰ চূড়ান্ত ৰায়দানৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ কাৰণ গোচৰটো ২০২২চনৰ জুন মাহৰ পৰাহে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল ।’’ অধিবক্তা ৰিণ্টু গোস্বামীয়ে কয় ৷
তাপৰ্যপূৰ্ণ যে, অনিমেষ ভূঞাৰ পৰিয়ালক ৰজাঘৰে কেইবাটাও প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৷ কিন্তু সৰহ সংখ্যক প্ৰতিশ্ৰুতি কাৰ্যকৰী হোৱা নাই ৷ এই গুৰতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কেবাজনো সচেতন লোকে ৷