মাত্ৰ ২২০ টকাৰ বাবেই মাৰণাস্ত্ৰ উলিয়াই ভাবুকি; এইখন অসমতে যুৱ উচ্ছৃংখলতাৰ চূড়ান্ত ৰূপ
২২০ টকাৰ বাবে মাৰণাস্ত্ৰ উলিয়াই ভাবুকি দিলে ব্যৱসায়ীক । মঙলদৈত আৰক্ষীয়ে মাৰণাস্ত্ৰসহ আটক কৰে চাৰি যুৱকক ।
Published : June 8, 2026 at 2:59 PM IST
মঙলদৈ : বৰ্তমান সময়ত যুৱ উচ্ছৃংখলতাই এক সামাজিক ব্যাধিৰ ৰূপ লৈছে । একাংশ যুৱকৰ উগ্ৰ মানসিকতা আৰু উচ্ছৃংখল স্বভাৱে সমাজত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব ধৰিছে । তাৰে এক শেহতীয়া উদাহৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দৰং জিলাৰ মঙলদৈ নগৰত ।
মঙলদৈত শনিবাৰে নিশা এখন হোটেলত উপদ্ৰৱ চলোৱাৰ অভিযোগত চাৰিজন যুৱকক মাৰণাস্ত্ৰসহ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে । দৰং আৰক্ষী ছাউনিৰ সমীপৰ এখন হোটেলত চাৰিগৰাকী যুৱকে ২২০ টকাৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰি বিল দিয়াৰ সময়ত মাৰণাস্ত্ৰ উলিয়াই লোৱাৰ ঘটনাই এতিয়া মঙলদৈত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
ইফালে এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ সময়তেই আৰক্ষীক এই সম্পৰ্কে খবৰ কৰাৰ পিছমুহূৰ্ততে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ যুৱককেইজনক কৰায়ত্ত কৰে । লগতে যুৱককেইজনে হোটেলখনৰ স্বত্বাধিকাৰীক ভাবুকি দিবলৈ দেখুওৱা মাৰণাস্ত্ৰৰ উপৰি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু পৰিমাণে কফ চিৰাপৰ বটলো উদ্ধাৰ কৰা হয় । বৰ্তমান চাৰিওগৰাকী যুৱক মঙলদৈ থানাৰ আলহী ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত হোটেলখনৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা যুৱ ব্যৱসায়ীজনে কয়, "মই তেতিয়া দোকানতে আছিলোঁ । এইকেইজন ল'ৰা আগতেও মাজে-সময়ে আহে, আহে গুচি যায় । কেতিয়াবা ১০-২০ টকা বাকী কৰি থৈ যায় । পিছত কেতিয়াবা আহি দিয়ে, কেতিয়াবা নিদিয়ে । নিচা কৰি থকা ল'ৰা । আজিও আহি বহিছে, ইটো-সিটো খাইছে । সিহঁতৰ বিল হৈছে ২২০ টকা ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বিল দিবৰ বাবে সিহঁতৰ হাতত তেতিয়া পইচা নাই । পইচাতো নায়েই, মোবাইলত চাৰ্জো নাই । ইজনে সিজনক বিল দিব কৈছে, কোনেও নিদিয়ে । মোবাইলত চাৰ্জ দিবৰ বাবে মই চাৰ্জাৰো আনি দিলোঁ । চাৰ্জ দিয়াৰ পিছতো সিহঁতৰ মোবাইল অন নহয় । পিছত সিহঁতৰ মাজতে কাজিয়া আৰম্ভ কৰে । সিহঁতে বেয়া শব্দ ক'বলৈ ধৰে । মই বেয়া শব্দ ক'বলৈ মানা কৰোঁ । বেয়া শব্দ ক'বলৈ মানা কৰাত সিহঁতৰ খং উঠে । আমাক ইমান হেৰি বুলি ভাবিছা নেকি, আমাৰ হাতত ৬ হাজাৰ টকা আছে, মোবাইলটো অন হোৱা নাই বাবেহে... বুলি ইটো-সিটো কথা কৈ এজনে আন এজনক ক'লে 'বস্তুটো লৈ আহ' ।"
মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই ভাবুকি দিয়া সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "বস্তুটো বুলি কওঁতে সিহঁতে ৰিভলভাৰৰ নিচিনা বস্তু এটা লৈ আহিছে । আমাৰ ভাত খোৱা কেইজনমান কাষ্টমাৰ আছিল । যেতিয়া ল'ৰাকেইজনে ৰিভলভাৰটো দেখুৱালে, কাষ্টমাৰকেইজনে উঠি লৰ মাৰিলে । তেতিয়ালৈকে সেইটো অৰজিনেল নে ডুপ্লিকেট সেইটো কোনেও নাজানে । যেতিয়া ওচৰ-চুবুৰীয়া মানুহখিনি ওচৰ চাপি আহিল, তেতিয়া ল'ৰাকেইজনে অকণমান শাম কাটিছে ।"
ইয়াৰ পিছত আৰক্ষীক খবৰ দিয়া বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "লগে লগে মোৰ ভাইটীয়ে আৰক্ষীলৈ ফোন কৰিলে । আৰক্ষী আহি ল'ৰাকেইজনক আটক কৰাৰ লগতে সামগ্ৰীখিনি জব্দ কৰিছে । আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।"
উল্লেখ্য যে যুৱককেইজনৰ মঙলদৈৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইফালে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে যুৱককেইজনে মাৰণাস্ত্ৰটো ডুপ্লিকেট বুলি স্বীকাৰ কৰিলেও প্ৰকৃততে সেইটো নকল নে আচল মাৰণাস্ত্ৰ সেইটো তদন্তৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব ।