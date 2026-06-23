ETV Bharat / state

অব্যাহত থাকিব চাৰিবছৰীয়া স্নাতক পাঠ্যক্রম : শিক্ষামন্ত্ৰীৰে আছুৰ আলোচনাৰ সিদ্ধান্ত

বৈঠকত আছুৰ প্ৰতিনিধিসকলে অসমৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত বিদ্যমান শৈক্ষিক আন্তঃগাঁথনি, চাৰিবছৰীয়া স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ ৰূপায়ণ, শিক্ষক আৰু অন্যান্য সুবিধাসমূহৰ সৈতে জড়িত বিষয়ত শিক্ষাৰ্থীসকলে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাসমূহ অৱগত কৰে।

FOUR YEARS GRADUATE COURSE
শিক্ষামন্ত্ৰীৰে আছুৰ আলোচনা (X@utpal sarma)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 23, 2026 at 11:37 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: দিছপুৰৰ জনতা ভৱনত মঙলবাৰে শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ সৈতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছুৰ নেতৃবৰ্গৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকত সংগঠনটোৰ প্ৰতিনিধিসকলে অসমৰ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ত বিদ্যমান শৈক্ষিক আন্তঃগাঁথনি, চাৰিবছৰীয়া স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ ৰূপায়ণ, শিক্ষক আৰু অন্যান্য সুবিধাসমূহৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন বিষয়ত শিক্ষাৰ্থীসকলে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ।

এই বৈঠকত শিক্ষামন্ত্রীয়ে ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ উদ্বেগ তথা পৰামৰ্শসমূহ যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰে । শিক্ষামন্ত্রীয়ে কয় যে নতুন শিক্ষা নীতিৰ সফল ৰূপায়ণ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে ৰাজ্যৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত প্ৰয়োজনীয় শৈক্ষিক আৰু আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তোলাৰ দিশত চৰকাৰে নিৰন্তৰভাৱে কাম কৰি আছে । শিক্ষাৰ মানোন্নয়ন আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এক অনুকূল শৈক্ষিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাটো আমাৰ অগ্ৰাধিকাৰ । বৈঠকত উত্থাপিত বিষয়সমূহৰ ওপৰত সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহৰ জৰিয়তে পৰ্যালোচনা চলোৱা হ'ব আৰু বৰ্তমান প্ৰত্যক্ষ কৰা প্ৰত্যাহ্বানসমূহ দূৰ কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্রীগৰাকীয়ে আশ্বাস প্ৰদান কৰে ।

বৈঠকত শিক্ষামন্ত্রীয়ে কয় যে চাৰিবছৰীয়া স্নাতক পাঠ্যক্রম অব্যাহত থাকিব । শিক্ষক আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ অসম চৰকাৰে দূৰ কৰিব । স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ৰ বাবে এতিয়াৰ পৰাই পৰিকল্পনা যুগুত কৰি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।

উল্লেখ্য যে, যোৱা ৩০ মে'ত চাৰিবছৰীয়া স্নাতক পাঠ্যক্ৰমত সৃষ্টি হোৱা অচলাৱস্থাৰ সমাধান বিচাৰি আছুৱে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা এক পত্ৰৰ প্ৰত্যুত্তৰত মঙলবাৰে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকত আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনকে ধৰি আন বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত আছিল ।

শিক্ষামন্ত্রীৰে হোৱা আলোচনাৰ প্ৰসংগত আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, ‘‘আলোচনা ইতিবাচক আছিল । আলোচনাৰ স্পষ্ট সিদ্ধান্ত যে ছাত্র-ছাত্রীসকলে যিখন মহাবিদ্যালয়ত চাৰিবছৰীয়া স্নাতক পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিছিল, সেই মহাবিদ্যালয়তে চাৰিবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব । শিক্ষকৰ অভাৱ, আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ আৰু স্পষ্ট নীতি-নিৰ্দেশনাৰ অভাৱে সৃষ্টি কৰা অচলাৱস্থা পৰৱৰ্তী শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে দূৰ কৰিবলৈ চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব ।’’

শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সৈতে হোৱা আলোচনাত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত সমূহৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, ‘‘শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত মহাবিদ্যালয়সমূহক প্রয়োজন অনুসাৰে অতিথি শিক্ষক অথবা অস্থায়ী শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে চৰকাৰে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ।
খালী হৈ থকা শিক্ষক পদসমূহ পৰৱৰ্তী শিক্ষা বৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে পূৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব । চাৰিবছৰীয়া স্নাতক পাঠ্যক্ৰম সংযোজনৰ ফলত প্ৰতিটো বিভাগতে অতিৰিক্ত এটাকৈ বৰ্ষৰ পাঠদান বৃদ্ধি হ'ল । তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মহাবিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰতিটো বিভাগত ন্যূনতম এটাকৈ শিক্ষক পদ সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে ছাত্ৰ সন্থাই দাবী উত্থাপন কৰে । এইক্ষেত্ৰত মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি চৰকাৰে ইতিবাচকভাৱে আগবাঢ়িব ।’’

আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, ‘‘মহাবিদ্যালয়সমূহৰ পৰা আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয়তা সন্দৰ্ভত শিক্ষা বিভাগে তথ্য বিচাৰিছে আৰু ক্ৰমশঃ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰিব । সদ্যহতে নিকটৱৰ্তী মহাবিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয়তা অনুসৰি আন্তঃগাঁথনিৰ সা-সুবিধা নিজৰ মাজত আদান-প্ৰদান কৰিব পাৰিব । প্রয়োজন হ'লে মহাবিদ্যালয়ৰ নিকটৱৰ্তী অঞ্চলত শিক্ষানুষ্ঠান একত্ৰীকৰণৰ ফলত অব্যৱহৃত ৰূপত থকা চৌহদ মহাবিদ্যালয় সমূহে পাঠদানৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব । বিজ্ঞান শাখাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে পর্যাপ্ত আন্তঃগাঁথনি থকা মহাবিদ্যালয়ৰ উপৰিও Degree(Honours with Research) ৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হোৱাকৈ প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰতিখন জিলাৰ একোখন মহাবিদ্যালয়ক প্রয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনি প্ৰদান কৰিব । জিলাখনৰ আন মহাবিদ্যালয়সমূহেও সেই আন্তঃগাঁথনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ।’’

নীতি-নিৰ্দেশনাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কয়, ‘‘Degree(honours with research) পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে মহাবিদ্যালয়ৰ পিএইচডি ডিগ্ৰীধাৰী শিক্ষকসকলক নিৰ্ধাৰিত যোগ্যতাৰ আধাৰত স্নাতক পৰ্যায়ত Research Guide হিচাপে সেৱা আগবঢ়াবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিব । পৰৱৰ্তী শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ সৈতে শিক্ষামন্ত্রী আলোচনাত মিলিত হৈ স্পষ্ট নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিব ।’’

উল্লেখ্য যে, চাৰিবছৰীয়া স্নাতক পাঠ্যক্ৰম সম্পন্ন কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত সুকীয়া এবছৰীয়া স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰৱৰ্তন কৰিব নে বর্তমান চলি থকা দুবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমতে পোনপটীয়া অন্তর্ভুক্তি প্ৰদান কৰিব সেই সন্দৰ্ভত এতিয়াৰে পৰা চিন্তন-মন্থন কৰি পদক্ষেপ ল'বলৈ ছাত্ৰ সন্থাই আহ্বান জনায় ৷ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথাত সহমত পোষণ কৰে ।

আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট মত যে নীতি যিয়েই নহওক মহাবিদ্যালয়সমূহত বর্তমান স্নাতক পাঠ্যক্ৰমত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত বর্তমান উপলব্ধ স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীৰ আসনৰ সংখ্যা কোনো কাৰণত হ্ৰাস হ'ব নোৱাৰিব । পৰৱৰ্তী আলোচনাত প্রাক-প্রাথমিক স্তৰৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয় স্তৰলৈ, কাৰিকৰী-অকাৰিকৰী সকলো সামৰি শৈক্ষিক বিষয়সমূহৰ সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তীকালত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সৈতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব ।’’

লগতে পঢ়ক: আগতে হোমষ্টেত ছয়টা কোঠা থাকিব লাগিছিল, এতিয়া আঠটালৈকে বঢ়াই দিছো : কেবিনেট বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
আছু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বৈঠক
শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগু
চাৰিবছৰীয়া স্নাতক পাঠ্যক্রম
FOUR YEARS GRADUATE COURSE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.