বৰদিন পালনক লৈ বিদ্যালয়ত সন্ত্ৰাস চলোৱা চাৰি হিন্দুত্ববাদী নেতাক কাৰাগাৰলৈ

বৰদিন পালনক লৈ বিদ্যালয়ত সন্ত্ৰাস চলোৱা চাৰি হিন্দুত্ববাদী নেতাক কাৰাগাৰলৈ
পানীগাঁৱৰ ছেইণ্ট মেৰীজ স্কুলত বৰদিনৰ সামগ্ৰী জ্বলাই দিয়া ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্য়াহত ।
নলবাৰী : বৰদিনৰ সামগ্ৰী লণ্ড-ভণ্ড কৰা তথা খ্ৰীষ্টমাছ পালন কৰিবলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ দিয়া ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়া অব্য়াহত আছে । এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্য়ে আৰক্ষীয়ে চাৰিজন হিন্দুত্ববাদী নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত এই ঘটনাক লৈ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকে জনালে সবিশেষ তথ্য় । আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰা মতে, ইতমধ্য়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চাৰি সদস্য়ক আদালতত হাজিৰ কৰোৱাত আজি আদালতে আটাইকেইজনকেই জে'ল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
বুধবাৰে পশ্চিম নলবাৰীৰ ছেইণ্ট মেৰীজ স্কুলত বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ আৰু বজৰং দলৰ এটা দলে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ পবিত্ৰ বৰদিন বৰ্জনৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰি নষ্ট কৰিছিল বিভিন্ন সামগ্ৰী । কেৱল ইমানেই নহয়, সামগ্ৰীসমূহ লণ্ড-ভণ্ড কৰি দাহ কৰিছিল বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ আৰু বজৰং দলৰ সদস্য়ই । লগতে যীচুৰ মূৰ্ত্তিও জ্বলাই দিয়া বুলি স্বীকাৰ কৰিছিল হিন্দুত্ববাদী সংগঠন দুটাৰ সদস্য়সকলে । তাৰ পিছতেই উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত পানীগাঁও ছেইণ্ট মেৰীজ স্কুলৰ তৰফৰ পৰা এজাহাৰ দিয়াত স্থানীয় বেলশৰ আৰক্ষীয়ে কালি সন্ধিয়াই চাৰিজনকৈ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনৰ নলবাৰী জিলা সমিতিৰ সদস্য়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা চাৰি হিন্দুত্ববাদী নেতাক শুকুৰবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় । আনহাতে এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত নলবাৰী জিলা জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক বিবেকানন্দ দাস আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অমন প্ৰকাশ মীনাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰে । আৰক্ষী অধীক্ষক বিবেকানন্দ দাসে কয়, "যোৱা ২৪ ডিচেম্বৰত পানীগাঁৱৰ ছেইণ্ট মেৰীজ স্কুলত বৰদিনৰ সামগ্ৰীসমূহ জ্বলাই দিয়া ঘটনা সন্দৰ্ভত বিদ্যালয় তৰফৰ পৰা আমাক ২৪ তাৰিখে নিশা ৯:৪৪ বজাত জনোৱা হৈছিল যদিও ঘটনাটো দিনৰ ভাগত সংঘটিত হৈছিল । আমি খবৰ পোৱাৰ পিছতে তদন্ত আৰম্ভ কৰিলো । তাত কোন কোন গৈছিল, ভিডিঅ'বোৰ চাই চিনাক্ত কৰি আমি কালি মূল নেতা ভাস্কৰ ডেকা, মানসজ্যোতি পাটগিৰি, বিজু দত্ত আৰু নয়নমণি তালুকদাৰক আটক কৰি সোধাপোচা কৰাৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত ১১৬ নং গোচৰটো ৰুজু কৰা হৈছে । আমি ইয়াৰ লগতে আগৰ ঘটনাৰো যি যি ভিডিঅ'গ্ৰাফী পাইছো, সেইবোৰ মিলাই চাইছো । আমাৰ ওচৰত যদি বেলেগ অভিযোগ আহিলেও চাই দিম ।"
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক দাসে কয়, "এতিয়ালৈ চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । আমি ভিডিঅ'বোৰ পৰীক্ষা কৰি আছো । যিসকল ইয়াত জড়িত আছে সকলোকে চিনাক্ত কৰি আইনমতে ব্যৱস্থা লম ।" আনহাতে অইন কৰবাতো যদি তেনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই সম্পৰ্কে আৰক্ষীক অভিযোগ দিবলৈও আহ্বান জনাই আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ।
অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অমন প্ৰকাশ মীনাই এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "এতিয়ালৈকে চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত । তাৰ ভিতৰত তিনিজন বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ নেতা আৰু এজন বজৰং দলৰ সদস্য । তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিন্ন ভিন্ন ধাৰা লগোৱা হৈছে ।"