দহ হাজাৰ টকা লৈ কিদৰে যোৰহাটৰ পৰা শ্বিলঙত উপস্থিত হৈছিল চাৰি শিক্ষাৰ্থী ?

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 2, 2026 at 2:00 PM IST

যোৰহাট: শ্বিলঙৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি যোৰহাটলৈ ঘূৰাই আন হ'ল নিৰুদ্দেশ হোৱা চাৰি শিক্ষাৰ্থীক ৷ উল্লেখ্য যে, শনিবাৰে পুৱা বিদ্যালয়লৈ বুলি ওলাই গৈ যোৰহাটৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱা চাৰি শিক্ষাৰ্থীক সোমবাৰে শ্বিলঙত সন্ধান পোৱা গৈছিল ৷ মঙলবাৰে শ্বিলঙৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি যোৰহাটলৈ অনা হ'ল চাৰি শিক্ষাৰ্থীক ৷

বৰ্তমান চাৰিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীসহ এজন যুৱকক পুলিবৰ আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে । ঘটনাৰ বিবৰণি অনুসৰি, চাৰিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ফুৰিবলৈ বুলি ওলাই গৈছিল আৰু ঠাই সলনি হৈ শ্বিলঙত উপস্থিত হৈছিল । নবালক ছাত্র-ছাত্রী কেইগৰাকীয়ে ফুৰিবলৈ বুলি ওলাই গৈছিল স্কুলৰ পোছাকতেই আৰু ঠাই চিনি নোপোৱা বাবে নবালক শিক্ষাৰ্থী কেইগৰাকীয়ে পুলিবৰ গন্ধিয়া গাঁৱৰ মুকু বৰাকো লগত লৈ গৈছিল ।

উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত এগৰাকী অভিভাৱকে কয়,"চাৰিগৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থীক আমি সুকলমে পালো ৷ চাৰিগৰাকী ফুৰিবলৈ গৈছিল ৷ ঠাই সলনি হোৱাৰ বাবে এনে পৰিস্থিতি সন্মুখীন হ'ল ৷ আনহাতে মুকু বৰা নামৰ যুৱকজনে আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীকেইটাক উদ্ধাৰ কৰাত সহায় কৰিছে ৷ আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীকেইটা সুকলমে পোৱাত সহায় কৰাৰ বাবে আৰক্ষী আৰু সাংবাদিকক ধন্যবাদ জনাইছো ।"

তাপৰ্যপূৰ্ণ যে, মেঘালয় আৰক্ষীৰ সহযোগত চাৰি শিক্ষাৰ্থীসহ আন এগৰাকী যুৱকক উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে । ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ বিশেষ সুত্ৰই জনোৱা মতে, ফুৰিবলৈ গৈছিল শিক্ষাৰ্থীসকল ৷ চাৰিগৰাকীয়ে মিলি হাতত দহ হাজাৰ টকা লৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল আৰু পুলিবৰ গন্ধিয়া গাঁৱৰ মুকু বৰা নামৰ এজন যুৱকক লগত গৈছিল চাৰি শিক্ষাৰ্থীয়ে । উল্লেখ্য যে মুকু বৰাক ঠাই চিনি পোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে লগত লৈ গৈছিল বুলি আৰক্ষী বিশেষ সুত্ৰটোৱে জানিবলৈ দিছে ৷

