প্ৰেমজনিত নে আন কিবা ! বিদ্যালয়ৰ পোছাকতেই নিৰুদ্দেশ দুগৰাকী ছাত্ৰ আৰু দুগৰাকী ছাত্ৰী

বিদ্যালয়ৰ পোছাকতেই নিৰুদ্দেশ চাৰিগৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থী ৷ এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ঘৰত লিখি গৈছে টোকা ৷ অভিভাৱকৰ মতে এয়া অপহৰণকাণ্ড ৷ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ৷

Four Students Missing Under Mysterious Circumstances in Jorhat
বিদ্যালয়ৰ পোছাকতেই নিৰুদ্দেশ চাৰিগৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থী
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 31, 2026 at 2:50 PM IST

যোৰহাট : পুনৰ শিক্ষাৰ্থী নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা ৷ এইবাৰ বিদ্যালয়ৰ পোচাকতে নিৰুদ্দেশ হ’ল চাৰিগৰাকী শিক্ষাৰ্থী ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৰহাটত ৷ নিৰুদ্দেশ হোৱা শিক্ষাৰ্থীকেইজন ক্ৰমে - মানস বৰা (একাদশ), বন্দনা বৰা (সপ্তম), ইয়াচী নেওগ (একাদশ) আৰু ৰিধিমান বৰা (একাদশ) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

নিৰুদ্দেশ হোৱা শিক্ষাৰ্থীকেইগৰাকীৰ অভিভাৱকে উল্লেখ কৰা মতে, শনিবাৰে পুৱা ভাগত বিদ্যালয়ৰ পোচাকতে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ৷ কিন্তু বিয়লি ভাগত শিক্ষাৰ্থীকেইগৰাকী বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি নহাত চিন্তিত হৈ পৰে অভিভাৱকসকল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত অভিভাৱকসকলে কাষ চাপে আৰক্ষীৰ আৰু তেওঁলোকে দেওবাৰে পুৱা যোৰহাট আইএছবিটি আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰে এজাহাৰ ৷

অভিভাৱক

নিৰুদ্দেশ হোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকে এই ঘটনাক অপহৰণকাণ্ড বুলি অভিহিত কৰিছে ৷ আনহাতে, ইয়াচী নেওগ নামৰ ছাত্রীগৰাকীৰ ঘৰত এখন চিঠি উদ্ধাৰ হৈছে ৷ সেই চিঠিখনত ইয়াচীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃয়ে ভবা দৰে পৰীক্ষাত ৰিজাল্ট ভাল কৰিব নোৱৰাৰ বাবেই ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে ৷ যোৰহাটৰ তিনিখনকৈ আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ চাৰিগৰাকী শিক্ষাৰ্থী বিদ্যালয় পোছাকত নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনাই সৰ্বত্ৰে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে ।

ইফালে ৰহস্যজনকভাৱে যোৰহাটৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ অৱস্থিতি মৰিগাঁৱত পোৱা গৈছে বুলি আৰক্ষীৰ বিশেষ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ৷ শিক্ষাৰ্থী কেইগৰাকীৰ ম’বাইলৰ লোকেশ্ব’ন ট্ৰেক কৰি আৰক্ষীয়ে এই তথ্য লাভ কৰিছে ৷ অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে ম’বাইল অফ কৰি দিয়াত তেওঁলোকৰ শেহতীয়া অৱস্থিতিৰ বিষয়ে আৰক্ষীয়ে কোনো তথ্য লাভ কৰা নাই ৷ তদন্তৰ খাতিৰত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা আৰক্ষীয়ে ৰাজহুৱাকৈ প্ৰকাশ কৰা নাই ৷

আৰক্ষী চকীত দাখিল দিয়া এজাহাৰ

নিৰুদ্দেশ হোৱা এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ মাতৃয়ে কয়, ‘‘মোক কৈছিল ভাওনা চাবলৈ আহিছো, অলপ পাছতেই ঘৰলৈ গৈ আছো বুলি ৷ কিন্তু সি ঘৰলৈ নাহিল ৷ পাছত তাক ফোন কৰাত মোবাইলটো অফ পোৱা গ’ল ।’’

আন এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ মাকে অভিযোগ কৰে যে আটাইকেইগৰাকী কোনো লোকে অপহৰণ কৰি নিছে ৷ কাৰণ তেওঁলোকক গাড়ীত উঠাই থকা কোনো লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ৷ এয়া এক অপহৰণকাণ্ড ।’’

জানিব পৰা মতে, আৰক্ষীয়েও উক্ত ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ অৱশ্যে তদন্তৰ খাতিৰতে আৰক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সমুখত কোনো মন্তব্য প্ৰদান কৰা নাই ৷

