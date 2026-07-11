যৌতুকৰ বলি চাৰিমহীয়া অন্তঃসত্ত্বা মহিলা; জনীয়াত স্বামীৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ

যৌতুকৰ বলি চাৰিমহীয়া অন্তঃসত্ত্বা মহিলা; জনীয়াত স্বামীৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ
জনীয়াৰ নগৰঝাৰত যৌতুক দিব নোৱৰাৰ বাবেই স্বামীৰ নিৰ্মম প্ৰহাৰৰ বলি হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে দুই সন্তানৰ মাতৃ তথা চাৰি মাহৰ অন্তঃসত্ত্বা মমিৰণ নেছাই ।
Published : July 11, 2026 at 6:04 PM IST
জনীয়া : সমাজ জীৱনৰ বাবে এক অভিশাপ হৈছে যৌতুক প্ৰথা । এই যৌতুকৰ বাবেই বহু মহিলাই অকালতে জীৱন বিসৰ্জন দিবলগা হৈছে । নিজৰ সপোনৰ ঘৰখন থানবান হৈ গৈছে । তাহানিৰ দিনত যৌতুক এক চিৰাচৰিত প্ৰথা আছিল যদিও বৰ্তমান সময়ত যৌতুকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনগত ব্যৱস্থা আছে । কিন্তু তাৰ মাজতো এই সামাজিক বৰবিহৰ চোক এতিয়াও নাইকিয়া হোৱা নাই ।
গ্ৰামাঞ্চল বা সাধাৰণ মানুহৰ কথাটো বাদেই দিয়ক, আধুনিক সমাজ, চহৰ-নগৰ কিম্বা প্ৰতিপত্তিশীল পৰিয়ালতো এতিয়াও বহু নাৰী যৌতুকৰ বলি হৈ আহিছে । কিছু ক্ষেত্ৰত এয়া পোহৰলৈ আহে যদিও বহু ক্ষেত্ৰত লোকচক্ষুৰ আঁৰতে থাকি যায় । কিন্তু শাৰীৰিক-মানসিক সকলো যন্ত্ৰণা সহিও এগৰাকী বোৱাৰীয়ে ঘৰখন বচোৱাৰ তাড়নাত চটফটাই থাকে কিম্বা কৰুণ পৰিণতিৰ বলি হয় ।
এইবাৰ তেনে এক ঘটনাৰে পুনৰাবৃত্তি ঘটিছে বৰপেটা জিলাৰ জনীয়াত । যৌতুকৰ বাবেই এগৰাকী মহিলাই নিৰ্মম মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগা হয় । এই ঘটনাই পুনৰ প্ৰমাণিত কৰিছে যদিও কঠোৰ আইন, সামাজিক সংস্কাৰ তথা আধুনিকতাৰ পৰশ পৰিলেও মানুহৰ মন-মগজু এতিয়াও পশুতকৈ অধম হৈ আছে ।
জনীয়াৰ নগৰঝাৰত সংঘটিত হৈছে এই হৃদয়বিদাৰক ঘটনাটো । স্বামীৰ নিৰ্মম প্ৰহাৰৰ বলি হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে দুই সন্তানৰ মাতৃ তথা চাৰি মাহৰ অন্তঃসত্ত্বা মমিৰণ নেছাই ।
অভিযোগ অনুসৰি, দ্বিতীয় বিবাহৰ পিছৰে পৰা স্বামীয়ে মমিৰণৰ ওপৰত যৌতুকৰ দাবীত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলাই আহিছিল শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন । যোৱা ৪ জুলাইত সংঘটিত নিৰ্মম আক্ৰমণৰ পিছত ছয় দিন ধৰি মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজাৰ অন্তত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হয় মহিলাগৰাকীৰ ।
বৰপেটা জিলাৰ নগৰঝাৰত সংঘটিত এই শোকাৱহ ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোক শোকাহত কৰি তুলিছে । দুই সন্তানৰ মাতৃ মমিৰণ নেছাই বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ছয় দিন ধৰি জীৱন-মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজাৰ অন্তত অৱশেষত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।
অভিযোগ অনুসৰি, যোৱা ৪ জুলাইত মমিৰণৰ স্বামী চানমিয়া আলীয়ে তেওঁক মূৰত গুৰুতৰভাৱে প্ৰহাৰ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল । সংকটজনক অৱস্থাত পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁক ততাতৈয়াকৈ বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰায় যদিও চিকিৎসকৰ সকলো প্ৰচেষ্টাক ব্যৰ্থ কৰি মহিলাগৰাকীয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় ।
পৰিয়ালৰ অভিযোগ, চানমিয়া আলীয়ে দ্বিতীয় বিবাহ কৰাৰ পিছৰে পৰা প্ৰথমা পত্নী মমিৰণ নেছাৰ ওপৰত যৌতুকৰ দাবীত অবিৰতভাৱে শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল । কেৱল সেয়াই নহয়, ঘটনাৰ সময়ত মমিৰণ চাৰি মাহৰ অন্তঃসত্ত্বা আছিল বুলিও আত্মীয়ই জানিবলৈ দিয়ে । এনে অৱস্থাতো তেওঁ নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
ঘটনাৰ দিনা আক্ৰমণ চলোৱাৰ পিছত পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰা অভিযুক্ত চানমিয়া আলীক স্থানীয় ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰি হাউলী আৰক্ষীৰ হাতত চমজাই দিয়ে । আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পৰৱৰ্তী আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত মমিৰণ নেছাৰ মৃতদেহ কুমুল্লীপাৰাস্থিত পিতৃৰ বাসগৃহলৈ অনাৰ লগে লগে এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । কান্দোনত ভাগি পৰে পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু আত্মীয়-স্বজন ।
দুই কণ কণ সন্তানক মাতৃহীন কৰি যোৱা এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলৰ বিবেকক জোকাৰি গৈছে । তাৰ মাজতে শুকুৰবাৰে নিশা মমিৰণ নেছাৰ সমূহীয়া জানাজা সম্পন্ন হয় । ইফালে, পৰিয়ালৰ লোকে এই ঘটনাক পূৰ্ণাংগ তদন্তৰ জৰিয়তে হত্যাকাণ্ড হিচাপে বিচাৰ কৰি অভিযুক্ত স্বামীৰ লগতে যদি আন কোনো ব্যক্তি জড়িত আছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰতম আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত এগৰাকী আত্মীয়ই কয়, "মই ভাগিনকেইটাৰ কাৰণে কাপোৰ লৈ গৈছিলোঁ । বাইদেৱে কৈছিল সিহঁতৰ কাপোৰ নাই, তই কাপোৰ লৈ আহ । মই যাওঁতে অলপ দেৰি হৈছিল । গৈ দেখোঁ যে তেওঁক মাৰি মজিয়াত পেলাই থৈছে । মই তেতিয়া চাই চাইফুলদাক ফোন মাৰিলোঁ, থানাতো জনাই দিলোঁ । সি খিৰিকীৰে পলাবৰ চেষ্টা কৰিছিল । মই তেতিয়া তাক দৌৰি দৌৰি গৈ ধৰিলোঁ ।"
উল্লেখ্য যে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অভিযুক্ত চানমিয়া আলীক আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছত জে'ল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে ।