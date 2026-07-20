ৰাজধানীৰ খবৰ: মালিগাঁৱত ভূমিস্খলন, ভীমাশংকৰ মন্দিৰত জলপ্ৰলয়

ৰাজধানীৰ খবৰ: মালিগাঁৱত ভূমিস্খলন, ভীমাশংকৰ মন্দিৰত জলপ্ৰলয়
কেবাদিনো ধৰি অব্যাহত থকা বৃষ্টিপাতৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ কেবাটাও স্থানত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ৷ মালিগাঁৱত ভূমিস্খলনৰ ফলত আহত হয় একেটা পৰিয়ালৰে চাৰিগৰাকীকৈ সদস্য ৷
Published : July 20, 2026 at 4:22 PM IST
গুৱাহাটী: ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আৰম্ভ হৈছে বান-ভূমিস্খলনৰ তাণ্ডৱ ৷ বানত বুৰিছে উজনিৰ কেবাখনো জিলা ৷
ইফালে ৰাজ্যৰ ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীতো সংঘটিত হৈছে বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ৷ প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰ ৰূপে ত্ৰাহি মধুসূদন সোঁৱৰাইছে সাধাৰণ লোকক ৷
বিগত কেবাদিনো ধৰি অব্যাহত থকা বৃষ্টিপাতৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ কেবাটাও স্থানত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ৷ সোমবাৰে পুৱা মালিগাঁৱত ভূমিস্খলনৰ ফলত আহত হয় একেটা পৰিয়ালৰে চাৰিগৰাকীকৈ সদস্য ৷ মালিগাঁৱৰ গোশালা মাধৱদেৱ নগৰত সংঘটিত এই ভূমিস্খলনৰ ঘটনাত এটা ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ৷
স্থানীয় বাসিন্দাই জনোৱা মতে, সোমবাৰে পুৱা প্ৰায় ৫ বজাত ভূমিস্খলনৰ ফলত এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰে ৰঞ্জিত কৰ নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰত ৷ ফলত গছজোপাই ঘৰটো হেঁচা মাৰি ধৰাত ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ পৰে ৰঞ্জিতৰ পৰিয়ালটো ৷
ওচৰ-চুবুৰীয়াই গছ বাগৰাৰ শব্দ শুনি ওলাই আহি সেই স্থানত উপস্থিত হয় ৷ তেওঁলোকে তৎপৰতাৰে ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ পৰা ৰঞ্জিত দাসৰ পৰিয়ালটোক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসাৰ বাবে মালিগাঁও চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় ৷ এই ঘটনাত আহতসকল হৈছে ৰঞ্জিত কৰ, তেওঁৰ পত্নী সাবিত্ৰী দাস, পুত্ৰ আৰু কন্যা ৷
ইফালে দেওবাৰে পুৱাও গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খাৰঘুলিৰ বেলতল অঞ্চলত পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা গাৰ্ড ওৱাল ভাঙি বৃহৎ পৰিমাণৰ শিল-মাটি খহি আহে ৷ ফলত ছখনকৈ দুচকীয়া বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । সৌভাগ্যক্ৰমে এই ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই ।
আনহাতে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে গুৱাহাটীৰ ভূমিস্খলন হোৱা স্থানসমূহ উল্লেখ কৰি এক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ৷ প্ৰশাসনে জাৰি কৰা জাননীত উল্লেখ কৰা স্থানসমূহ হৈছে-
- কামাখ্যা মূলপথত প্ৰশান্তি ল’জৰ সমীপত
- কামাখ্যা কলনীৰ গণেশ মন্দিৰৰ সমীপত
- পশ্চিম কামাখ্যা গাঁৱৰ পানী টেংকীৰ সমীপত
- পাণ্ডু মন্দিৰ ঘাট
- মাধৱদেৱ নগৰ, মালিগাঁও
এই জাননীৰ জৰিয়তে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে সকলো লোককে গুৱাহাটীৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহ অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে ভ্ৰমণ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷
ইফালে বানৰ কবলত পৰিছে পামহীৰ ভীমাশংকৰ দেৱালয় ৷ শাওনৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ উপলক্ষে ভক্তই মহাদেৱৰ দৰ্শনৰ বাবে এই মন্দিৰলৈ যায় যদিও সোমবাৰে পানীৰ প্ৰচণ্ড সোঁতে মন্দিৰত জলপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰে ৷ ফলত পূজা-অৰ্চনা ব্যাহত হোৱা দেখা গৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: যিকোনো মুহূৰ্ততে বিচ্ছিন্ন হ'ব পাৰে উজনি-নামনিৰ যোগাযোগ: বান পৰিস্থিতি শোচনীয়, মৃত্যু এজনৰ