আৰক্ষীৰ জালত ভূমি পঞ্জীয়নৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰা ৪ প্ৰৱঞ্চক
ৰং নম্বৰত ফোন কৰি ভূমি পঞ্জীয়ন কৰাৰ কৌশলেৰে সৰকাইছে ধন ।
Published : April 26, 2026 at 8:30 PM IST
সোণাপুৰ : চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী বুলি ভুৱা পৰিচয়েৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি এটা চক্ৰই ভূমি পঞ্জীয়নৰ নামত সংগ্ৰহ কৰি আছিল ধন । এই চক্ৰটোৱে প্ৰথমতে ৰং নম্বৰত ফোন কৰি ভূমি পঞ্জীয়ন কৰা সন্দৰ্ভত কথোপকথন হয় । তাৰ পিচত কৌশলেৰে সেই ব্য়ক্তিৰ পৰা ফোন-পে’ত ধন সংগ্ৰহ কৰে । অৱশেষত এই চক্ৰটো পৰিল আৰক্ষীৰ জালত ।
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সোণাপুৰত সক্ৰিয় হৈ থকা এটা প্ৰবঞ্চকৰ দলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সোণাপুৰ আৰক্ষী । নিজকে চৰকাৰী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী বুলি পৰিচয় দি সাধাৰণ লোকক লুটি অহা এই ৪ জনীয়া দলটোক তেজপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ।
আৰক্ষী সূত্ৰে সদৰী কৰা মতে, যোৱা ২১ এপ্ৰিলত সোণাপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ১ নং কচুতলী গাঁৱৰ ৭০ বছৰীয়া মহম্মদ মতলেব আলীয়ে এক এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল । এজাহাৰত উল্লেখ কৰা মতে,এটা অচিনাকি নম্বৰৰ পৰা এজন অচিনাকী ব্যক্তিয়ে তেওঁক ফোন কৰিছিল । ফোন কৰা ব্যক্তিজনে নিজকে সোণাপুৰ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ এজন কৰ্মচাৰী বুলি ভুৱা পৰিচয় দিছিল ।
এই প্ৰৱঞ্চকজনে মতলেব আলীক ভূমি পঞ্জীয়নৰ কামত সহায় কৰি দিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । এই ভূমি পঞ্জীয়নৰ অজুহাতত প্ৰায় এমাহ ধৰি অচিনাক্ত লোকজনে বিভিন্ন কিস্তিত ফোন-পে’ যোগে মুঠ ১৭,২৬০ টকা আদায় লৈছিল । ইয়াৰ পিছতে এই লোকজনৰ ফোনটো বন্ধ হৈ পৰে । পিছত ভুক্তভোগী লোকজনে চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ জানিব পাৰে যে তেনে কোনো ব্যক্তি সেই কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত নহয় আৰু তেওঁ এক পৰিকল্পিত প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈছে ।
আৰক্ষীৰ অভিযান আৰু গ্ৰেপ্তাৰ:
এই সন্দৰ্ভত সোণাপুৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মনোজ বৰুৱাই কয়, "কিছুমান লোকে ভূমি পঞ্জীয়নৰ নামত বিভিন্ন ব্য়ক্তিৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছিল । এই লোকসকলক যিকেইজনে পইচা দিছিল তেওঁলোকে সোণাপুৰ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ আহি জানিব পাৰিলে তাত তেনে কোনো লোকে কাম নকৰে । এই সংক্ৰান্ত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰো ।"
ভুক্তভোগীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত সোণাপুৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই তেজপুৰ সদৰ থানাৰ অন্তৰ্গত বৰঘাট আৰু নপাম অঞ্চলত ৪ জনকৈ প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ধৃত প্ৰবঞ্চককেইজন হ’ল ৰিয়াজুল ইছলাম, চাইফুল ইছলাম (২৬), মুজামিল হক (৪০) আৰু ইস্তাকুল হুছেইন (২১)।
সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় ন্য়ায় সংহিতাৰ ১(২)/৩১৯(২)/৩১৮(৪)/৩১৬(২)/১১২ ধাৰাৰ অধীনত ৩২/২০২৬ নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰে । ধৃত প্ৰবঞ্চককেইজনক জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে এই চক্ৰটোৰ সৈতে আৰু কোনো জড়িত আছে নেকি সেই সন্দৰ্ভত অধিক তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে । ৰাইজক এনেধৰণৰ ফোন কল বা চৰকাৰী বিষয়া বুলি পৰিচয় দি ধন দাবী কৰা লোকৰ পৰা সাৱধান হ’বলৈ আৰক্ষীয়ে আহ্বান জনাইছে ।
