ETV Bharat / state

ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়টো বিধানসভা ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড়লৈ আহিব গৃহমন্ত্ৰী

ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়টো বিধানসভা ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহে । ৬৯৫ কোটি টকাৰে পুখুৰী খন্দা কামৰ শুভাৰম্ভ কৰিব গৃহমন্ত্ৰীয়ে ।

Foundation stone of the state's second legislative assembly building in Dibrugarh will be laid by Amit Shah
ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়টো বিধানসভা ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড়লৈ আহিব গৃহমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 21, 2026 at 6:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : দ্বিতীয় ৰাজধানী হিচাপে পৰিচিত হৈ উঠা ডিব্ৰুগড়ত সচিবালয় নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছত এইবাৰ ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়টো বিধানসভা ভৱন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ তৎপৰ হৈছে অসম চৰকাৰ । অহা ৩০ জানুৱাৰীত ডিব্ৰুগড়লৈ আহি ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়টো বিধানসভা ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহে । লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা অত্যাধুনিক বহুমুখী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰো শুভ উদ্বোধন কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই অনুষ্ঠানক লৈ প্ৰস্তুতি তুংগত কৰি তুলিছে অসম চৰকাৰৰ সহযোগত ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনে । ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ পথাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গৃহমন্ত্ৰীৰ আধাৰশিলা অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতি বুজ ল'বলৈ মন্ত্রী পীযুষ হাজৰীকাসহ মন্ত্রী প্ৰশান্ত ফুকন, মন্ত্ৰী বিমল বড়া আৰু ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়াৰ একাংশ বিধায়ক উপস্থিত হৈ অগ্ৰগতি বুজ লয় ।

ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়টো বিধানসভা ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড়লৈ আহিব গৃহমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

ডিব্ৰুগড়ত ১ লাখ লোকৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'ব গৃহ মন্ত্ৰীৰ সভা:

Foundation stone of the state's second legislative assembly building in Dibrugarh will be laid by Amit Shah
মন্ত্রী পীযুষ হাজৰীকাসহ আন আন মন্ত্ৰীসকল (ETV Bharat Assam)

ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰত গৃহমন্ত্ৰীৰ সভাৰ প্ৰস্তুতি বুজ লৈ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই কয়, "৩০ তাৰিখে ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ খেলপথাৰলৈ আহিব দেশৰ গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ । প্ৰায় ১ লাখ লোকৰ উপস্থিতিৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এই সভা । সেইদিনা অমিত শ্বাহে দ্বিতীয়টো বিধানসভা ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডিব্ৰুগড়ক দ্বিতীয় ৰাজধানী হিচাপে গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেয়ে বিধানসভা ভৱন লাগিব সেয়ে নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ইয়াৰ পিছত মন্ত্ৰী, বিধায়কৰ বাসগৃহ নিৰ্মাণৰ কাম আগবাঢ়িব ।"

Foundation stone of the state's second legislative assembly building in Dibrugarh will be laid by Amit Shah
অত্যাধুনিক বহুমুখী ক্ৰীড়া প্ৰকল্প (ETV Bharat Assam)

বানপানী ৰোধ কৰিবলৈ পুখুৰী খন্দা কামৰ শুভাৰম্ভ কৰিব গৃহ মন্ত্ৰীয়ে:

ৰাজ্যখনত প্ৰতি বছৰে হোৱা বানপানী সমস্যা সমাধানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে । এই সম্পৰ্কে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই কয়, "গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে দুটা বছৰৰ আগতেই ঘোষণা কৰিছিল বানপানী সমস্যা সমাধানৰ বাবে ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী খান্দিব লাগিব বুলি । কিন্তু সেই কথাক লৈ বহুতে হাঁহিছিল । কিন্তু বহু চিন্তা-চৰ্চা আৰু গৱেষণা কৰা পাছত গম পোৱা গৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী খান্দি বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া নদীত পানী কম হ'ব সেই পানী খৰালি সময়ত খেতিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম ।"

Foundation stone of the state's second legislative assembly building in Dibrugarh will be laid by Amit Shah
ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰো শুভ উদ্বোধন কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়, "এই প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে ৪০০ পুখুৰী লাগিব । ৩০ জানুৱাৰীত প্ৰথম ১৪ টা নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিম । ৬৯৫ কোটি টকা এই কামৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে অসমক প্ৰদান কৰিছে । ইতিমধ্যে নিবিদা হৈ গৈছে । ডিব্ৰুগড়, শদিয়া আৰু যোৰহাট লোকসভাত কেইবাটাও হ'ব । সেইদিনা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় ভাৱে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই এই কামৰ শুভাৰম্ভ কৰিব ।"

Foundation stone of the state's second legislative assembly building in Dibrugarh will be laid by Amit Shah
গৃহমন্ত্ৰীৰ অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতি বুজ ল'বলৈ ডিব্ৰুগড়ত পীযুষ হাজৰীকা (ETV Bharat Assam)

লগতে পঢ়ক: এশ-এবুৰি সমস্যাৰে জৰ্জৰিত শিৱগুৰিত কেতিয়া পৰিব জনপ্ৰতিনিধিৰ চকু

বিশ্বজুৰি ট্ৰেণ্ডত বাগুৰুম্বা নৃত্য; জানি লওক বিশ্বৰ দৃষ্টিত কেনেদৰে হৈ পৰিল বিশেষ

TAGGED:

UNION HOME MINISTER AMIT SHAH
DIBRUGARH
ইটিভি ভাৰত অসম
LEGISLATIVE ASSEMBLY BUILDING
2ND ASSEMBLY BUILDING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.