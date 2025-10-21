কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড ক’ৰিডৰ আধাৰশিলা স্থাপন কেতিয়া ? সদৰী কৰিলে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে

কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড ক’ৰিডৰ আধাৰশিলা স্থাপন কেতিয়া ? সদৰী কৰিলে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে
কাজিৰঙাত নিৰ্মাণ হ'ব ৩৪.৪৫ কিলোমিটাৰ এলিভেটেড কৰিড'ৰ ।
Published : October 21, 2025 at 9:12 AM IST
কাজিৰঙা : কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত জীৱ-জন্তুৰ বাধাহীন চলাচল সুনিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ৩৪.৪৫ কিলোমিটাৰ এলিভেটেড কৰিড'ৰ । ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্য়ে বিত্তীয় অনুমোদন দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৷ ইয়াৰ পিচতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই এলিভেটেড কৰিড'ৰে মানুহ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ সহাৱস্থানৰ এক নতুন নজিৰ স্থাপন কৰিব বুলি মন্তব্য় কৰিছিল । এই এলিভেটেড কৰিড'ৰৰ আধাৰশিলা কেতিয়া স্থাপন কৰিব সেই বিষয়ে সদৰী কৰিলে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।
সোমবাৰে কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিড’ৰ সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য কৰিলে ৷ অহা ডিচেম্বৰ-জানুৱাৰীত আধাৰশিলা স্থাপনৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ডিচেম্বৰ-জানুৱাৰীৰ ভিতৰত কাজিৰঙাত হ’ব লগা এলিভেটেড ক’ৰিডৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ কাজিৰঙাত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা সদৰী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, “কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বহু প্ৰচেষ্টাৰ মূৰত আমাৰ কাজিৰঙাৰ ৩২ কিলোমিটাৰ এলিভেটেড কৰিড’ৰ আৰু নেচনেল হাইৱেৰ অনুমোদন দিছে ৷ আমি আশা কৰিম ডিচেম্বৰ- জানুৱাৰী মাহত ইয়াৰ যাতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব পাৰি ৷” উল্লেখ্য যে কাজিৰঙা হৈ কলিয়াবৰৰ পৰা নুমলীগড় পৰ্যন্ত এই পথচোৱা এলিভেটেড ক’ৰিডৰসহ চাৰিলেনযুক্ত পথলৈ উন্নীত কৰিবলৈ শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে ৷
ইফালে, ছিংগাপুৰলৈ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত এছ আই টি যোৱাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয়, "এছ আই টি ছিংগাপুৰৰ পৰা উভতি আহি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সমূহ কথা সদৰী কৰিব ৷" আনহাতে, দীপাৱলীত ৰাজ্যবাসীৰ মংগল কামনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ৷